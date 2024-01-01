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F4Y3RYGBPV

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

F4Y3RYGBPV

F4Y3RYGBPV

F4Y3RYGBPV

()
  • Front view
Front view

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

™‎AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.
طباعة

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    10

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    لا

  • Steam

    نعم

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    بلاتنيوم فضي

  • نوع الباب

    غطاء زجاجي أسود ملون

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    10

البرامج

  • اللحف

    نعم

  • القطن

    نعم

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    لا

  • غسيل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • العناية بالحساسية (الغسالة)

    نعم

  • غسيل آلي

    لا

  • عناية بملابس الأطفال

    لا

  • لباس رضيع

    لا

  • انتعاش الأغطية

    لا

  • ملاءات السرير

    لا

  • غسيل بارد

    لا

  • العناية بالألوان

    لا

  • القطن+

    نعم

  • غسيل الغوامق

    لا

  • الملابس الحساسة

    نعم

  • شطف مزدوج

    لا

  • دورة التحميل

    لا

  • سترة

    لا

  • استنزاف + تدور

    لا

  • قميص

    لا

  • تجفيف فقط

    لا

  • العناية السهلة

    نعم

  • Eco 40-60

    لا

  • العناية اللطيفة

    لا

  • غسيل معقم

    لا

  • مكثفة 60

    لا

  • جينز

    لا

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • قميص واحد

    لا

  • في الخارج

    لا

  • غسول الحيوانات الاليفة

    لا

  • سريع 30

    لا

  • غسيل سريع

    لا

  • ايام ممطرة

    لا

  • إعادة الإنعاش

    لا

  • شطف فقط

    لا

  • شطف+تنشيف

    نعم

  • زي مدرسي

    لا

  • غسيل هادئ

    نعم

  • ملابس فردية

    لا

  • العناية بالبشرة

    لا

  • حواف الأكمام والياقات

    لا

  • حمولة صغيرة

    لا

  • شطف ذكي

    لا

  • سريع 14

    نعم

  • غسيل سريع + تجفيف

    لا

  • ملابس رياضية (ملابس رياضية)

    نعم

  • عناية بالبقع

    لا

  • إنتعاش البخار

    لا

  • مناشف

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • 39غسيل فائق السرعة

    لا

  • 49غسيل فائق السرعة

    لا

  • 59غسيل فائق السرعة

    لا

  • غسل + تجفيف

    لا

  • غسيل فقط

    لا

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    3-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    قرص + شاشة LED تعمل باللمس

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الميزات

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل أمامي

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • نظام Centum

    لا

  • إضافة قطعة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • Steam

    نعم

  • إضاءة الحلة

    لا

  • Steam+‎

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • TurboWash360˚

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    نعم

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • مستوى الماء

    تلقائي

  • غسل توربو

    لا

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    660 x 890 x 660

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • الوزن (كجم)

    67.0

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    71.0

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    620

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1100

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    لا

  • إضافة قطعة

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • مستوى المنظف

    لا

  • إضاءة الحلة

    لا

  • الغسل الأولي

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    لا

  • الشطف + العصر

    لا

  • شطف+

    نعم

  • مستوى مليّن الملابس

    لا

  • عصر

    1400‏/1200‏/1000‏/800‏/400‏/بدون عصر

  • Steam

    لا

  • درجة الحرارة

    بارد/20/30/40/60/95 مئوية

  • تنظيف الحوض

    لا

  • TurboWash

    لا

  • غسل

    لا

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ColdWash

    لا

  • تنظيف فوهة ezDispense

    لا

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    6222048405980

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • مراقبة الطاقة

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    لا

  • الاقتران الذكي

    لا

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

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