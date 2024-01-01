F4Y3RYGBPV

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*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
ezDispense
لا
-
Steam
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
بلاتنيوم فضي
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
-
غسيل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
-
غسيل آلي
لا
-
عناية بملابس الأطفال
لا
-
لباس رضيع
لا
-
انتعاش الأغطية
لا
-
ملاءات السرير
لا
-
غسيل بارد
لا
-
العناية بالألوان
لا
-
القطن+
نعم
-
غسيل الغوامق
لا
-
الملابس الحساسة
نعم
-
شطف مزدوج
لا
-
دورة التحميل
لا
-
سترة
لا
-
استنزاف + تدور
لا
-
قميص
لا
-
تجفيف فقط
لا
-
العناية السهلة
نعم
-
Eco 40-60
لا
-
العناية اللطيفة
لا
-
غسيل معقم
لا
-
مكثفة 60
لا
-
جينز
لا
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
قميص واحد
لا
-
في الخارج
لا
-
غسول الحيوانات الاليفة
لا
-
سريع 30
لا
-
غسيل سريع
لا
-
ايام ممطرة
لا
-
إعادة الإنعاش
لا
-
شطف فقط
لا
-
شطف+تنشيف
نعم
-
زي مدرسي
لا
-
غسيل هادئ
نعم
-
ملابس فردية
لا
-
العناية بالبشرة
لا
-
حواف الأكمام والياقات
لا
-
حمولة صغيرة
لا
-
شطف ذكي
لا
-
سريع 14
نعم
-
غسيل سريع + تجفيف
لا
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
عناية بالبقع
لا
-
إنتعاش البخار
لا
-
مناشف
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
لا
-
49غسيل فائق السرعة
لا
-
59غسيل فائق السرعة
لا
-
غسل + تجفيف
لا
-
غسيل فقط
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
قرص + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
النوع
غسالة تحميل أمامي
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
نظام Centum
لا
-
إضافة قطعة
نعم
-
ezDispense
لا
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
LoadSense
نعم
-
Steam
نعم
-
إضاءة الحلة
لا
-
Steam+
لا
-
قواعد التسوية
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
TurboWash360˚
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
مستوى الماء
تلقائي
-
غسل توربو
لا
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
660 x 890 x 660
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
-
الوزن (كجم)
67.0
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
71.0
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
620
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1100
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
لا
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
مستوى المنظف
لا
-
إضاءة الحلة
لا
-
الغسل الأولي
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
لا
-
الشطف + العصر
لا
-
شطف+
نعم
-
مستوى مليّن الملابس
لا
-
عصر
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
-
Steam
لا
-
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
لا
-
TurboWash
لا
-
غسل
لا
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ColdWash
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
لا
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
6222048405980
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
لا
-
مراقبة الطاقة
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
لا
-
الاقتران الذكي
لا
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
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