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*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019.
دورة القطن بحمولة 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتماداً على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*مختبرة من قبل انترتك في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 قمصان مختلطة) مقارنة مع دورة القطن دون خيار. قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*تتوافر العناية بالتجاعيد كخيار في الدورات الست.
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
ezDispense
لا
-
Steam
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
اسود وسطي
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
-
غسيل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
-
غسيل آلي
لا
-
عناية بملابس الأطفال
لا
-
لباس رضيع
لا
-
غسيل بارد
لا
-
العناية بالألوان
لا
-
القطن+
نعم
-
غسيل الغوامق
لا
-
الملابس الحساسة
نعم
-
دورة التحميل
لا
-
استنزاف + تدور
لا
-
العناية السهلة
نعم
-
Eco 40-60
لا
-
العناية اللطيفة
لا
-
غسيل معقم
لا
-
مكثفة 60
لا
-
أقمشة مختلطة
نعم
-
في الخارج
لا
-
سريع 30
لا
-
غسيل سريع
لا
-
إعادة الإنعاش
لا
-
شطف+تنشيف
نعم
-
غسيل هادئ
نعم
-
العناية بالبشرة
لا
-
سريع 14
نعم
-
غسيل سريع + تجفيف
لا
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
عناية بالبقع
لا
-
إنتعاش البخار
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
لا
-
49غسيل فائق السرعة
لا
-
59غسيل فائق السرعة
لا
-
غسل + تجفيف
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
قرص + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
النوع
غسالة تحميل أمامي
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
نظام Centum
لا
-
تجفيف مزدوج
لا
-
إضافة قطعة
نعم
-
ezDispense
لا
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
LoadSense
نعم
-
Steam
نعم
-
إضاءة الحلة
لا
-
Steam+
لا
-
قواعد التسوية
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
TurboWash360˚
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
مستوى الماء
تلقائي
-
غسل توربو
لا
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
لا
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
مستوى المنظف
لا
-
إضاءة الحلة
لا
-
الغسل الأولي
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
لا
-
الشطف + العصر
لا
-
شطف+
نعم
-
مستوى مليّن الملابس
لا
-
عصر
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
-
Steam
لا
-
درجة الحرارة
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
لا
-
TurboWash
لا
-
غسل
لا
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ColdWash
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
لا
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
لا
-
مراقبة الطاقة
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
لا
-
الاقتران الذكي
لا
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
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