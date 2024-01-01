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غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

الدعم

غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

F4Y5.RH10

غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة

(0)
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2 المنتجات في هذه الحزمة

المنتجات في هذه المجموعة: 2
Front view

F4Y5RYGYPV

غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
الجهة الأمامية

RH10V9PV2W

مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
10
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 565
التكنولوجيا الرئيسية
™‎AI DD
ميزة إضافية
بخار

المواصفات الأساسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 x 850 x 565

ezDispense

لا

Steam

نعم

العناية بتجعّد الملابس

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بلاتنيوم فضي

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

10

البرامج

اللحف

نعم

القطن

نعم

غسيل سريع + تجفيف

لا

عناية بملابس الأطفال بالبخار

لا

العناية اللطيفة

لا

تنظيف الحوض

نعم

لباس رضيع

لا

في الخارج

لا

59غسيل فائق السرعة

نعم

القطن+

نعم

شطف+تنشيف

لا

استنزاف + تدور

لا

ملابس رياضية (ملابس رياضية)

نعم

العناية بالحساسية (الغسالة)

نعم

غسيل معقم

لا

غسيل بارد

لا

سريع 30

لا

غسل + تجفيف

لا

غسيل الغوامق

لا

غسيل هادئ

لا

العناية السهلة

نعم

عناية بالبقع

لا

غسيل آلي

لا

مكثفة 60

لا

39غسيل فائق السرعة

لا

العناية بالألوان

لا

غسيل سريع

لا

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

الملابس الحساسة

نعم

العناية بالبشرة

لا

سريع 14

نعم

Eco 40-60

لا

إنتعاش البخار

لا

عناية بملابس الأطفال

لا

أقمشة مختلطة

نعم

49غسيل فائق السرعة

لا

إعادة الإنعاش

لا

دورة التحميل

نعم

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

قرص + شاشة LED تعمل باللمس

إشارة قفل الباب

نعم

الميزات

النوع

غسالة تحميل أمامي

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

نظام Centum

لا

تجفيف مزدوج

لا

إضافة قطعة

نعم

ezDispense

لا

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

نظام كشف الرغوة

نعم

LoadSense

نعم

Steam

نعم

Steam+‎

لا

إضاءة الحلة

لا

قواعد التسوية

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

TurboWash360˚

لا

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

مستشعر الاهتزاز

نعم

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

غسل توربو

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

660 x 890 x 660

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 x 850 x 565

الوزن (كجم)

67.0

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

71.0

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

620

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1100

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

إنهاء التأخير

نعم

مستوى المنظف

لا

إضاءة الحلة

لا

الغسل الأولي

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

الشطف + العصر

لا

شطف+

نعم

مستوى مليّن الملابس

لا

عصر

1400‏/1200‏/1000‏/800‏/400‏/بدون عصر

Steam

لا

درجة الحرارة

بارد/20/30/40/60/95 مئوية

تنظيف الحوض

لا

TurboWash

لا

غسل

لا

العناية بتجعّد الملابس

لا

تنظيف فوهة ezDispense

لا

ColdWash

لا

الرمز الشريطي

الرمز الشريطي

6222048405959

تكنولوجيا ذكية

تشخيص ذكي

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

نعم

الاقتران الذكي

نعم

الخيارات/الملحقات

متوافق مع LG TWINWash

لا

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

rh10v9pv2w-v
السعة
10.1 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
851MM x 600 MM x 690 MM
التكنولوجيا الرئيسية
تكنولوجيا التجفيف بمستشعر Sensor Dry
ميزة إضافية
™Dual Inverter Heat Pump

المواصفات الأساسية

لون الهيكل

بلاتيني

أقصى سعة للتجفيف (كجم)

10.1

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

850 x 690 x 600

باب قابل للانعكاس

غير متاح

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

بلاتيني

نوع الباب

زجاج مقوى + حلية من الكروم

السعة

أقصى سعة للتجفيف (كجم)

10.1

البرامج

عناية ضد الحساسية (مجفف)

نعم

انتعاش الفراش

نعم

هواء بارد

نعم

القطن

نعم

دورة التحميل

نعم

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

سريع 30

نعم

رف التجفيف

نعم

الملابس الرياضية

نعم

المناشف

نعم

هواء دافئ

نعم

الصوف

نعم

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)

الميزات

تجفيف مزدوج (EcoHybrid)

خيار 3ea

باب قابل للانعكاس

غير متاح

إضاءة الحلة

نعم

قواعد التسوية

4

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

850 x 690 x 600

خيارات إضافية

مكافحة التجعد

نعم

العناية بالمكثف

نعم

وقت أقل

نعم

وقت أكثر

نعم

وقت التجفيف

3 دورات

Wi-Fi

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

تشغيل/إيقاف

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

إنهاء التأخير

نعم

إضاءة الحلة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

تكنولوجيا ذكية

تشخيص ذكي

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

رأي المستخدمين

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