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غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي + 10.1 كجم تجفيف فائق مع توفير للطاقة
2 المنتجات في هذه الحزمة
-
غساله فيفاتشي 10 كيلو بموتوردفع مباشر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
-
مجفف 10.1 كجم، فضي، تجفيف فائق مع توفير للطاقة
الملخص
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 850 x 565
-
ezDispense
-
لا
-
Steam
-
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
-
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
بلاتنيوم فضي
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
10
البرامج
-
اللحف
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
غسيل سريع + تجفيف
-
لا
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
-
لا
-
العناية اللطيفة
-
لا
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
لباس رضيع
-
لا
-
في الخارج
-
لا
-
59غسيل فائق السرعة
-
نعم
-
القطن+
-
نعم
-
شطف+تنشيف
-
لا
-
استنزاف + تدور
-
لا
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
-
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
-
نعم
-
غسيل معقم
-
لا
-
غسيل بارد
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسل + تجفيف
-
لا
-
غسيل الغوامق
-
لا
-
غسيل هادئ
-
لا
-
العناية السهلة
-
نعم
-
عناية بالبقع
-
لا
-
غسيل آلي
-
لا
-
مكثفة 60
-
لا
-
39غسيل فائق السرعة
-
لا
-
العناية بالألوان
-
لا
-
غسيل سريع
-
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
-
نعم
-
الملابس الحساسة
-
نعم
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
سريع 14
-
نعم
-
Eco 40-60
-
لا
-
إنتعاش البخار
-
لا
-
عناية بملابس الأطفال
-
لا
-
أقمشة مختلطة
-
نعم
-
49غسيل فائق السرعة
-
لا
-
إعادة الإنعاش
-
لا
-
دورة التحميل
-
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
قرص + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
-
نعم
الميزات
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
نظام Centum
-
لا
-
تجفيف مزدوج
-
لا
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
نظام كشف الرغوة
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
Steam+
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
لا
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
-
غسل توربو
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
-
660 x 890 x 660
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 850 x 565
-
الوزن (كجم)
-
67.0
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
-
71.0
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
620
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1100
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
-
نعم
-
إضافة قطعة
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
إنهاء التأخير
-
نعم
-
مستوى المنظف
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
لا
-
الغسل الأولي
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
-
الشطف + العصر
-
لا
-
شطف+
-
نعم
-
مستوى مليّن الملابس
-
لا
-
عصر
-
1400/1200/1000/800/400/بدون عصر
-
Steam
-
لا
-
درجة الحرارة
-
بارد/20/30/40/60/95 مئوية
-
تنظيف الحوض
-
لا
-
TurboWash
-
لا
-
غسل
-
لا
-
العناية بتجعّد الملابس
-
لا
-
تنظيف فوهة ezDispense
-
لا
-
ColdWash
-
لا
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
-
6222048405959
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
-
لا
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الأساسية
-
لون الهيكل
-
بلاتيني
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
-
10.1
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
850 x 690 x 600
-
باب قابل للانعكاس
-
غير متاح
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
-
بلاتيني
-
نوع الباب
-
زجاج مقوى + حلية من الكروم
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
-
10.1
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
نعم
-
هواء بارد
-
نعم
-
القطن
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
اللحف
-
نعم
-
العناية السهلة
-
نعم
-
سريع 30
-
نعم
-
رف التجفيف
-
نعم
-
الملابس الرياضية
-
نعم
-
المناشف
-
نعم
-
هواء دافئ
-
نعم
-
الصوف
-
نعم
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
-
LED كبيرة (أسود + رمادي غامق)
الميزات
-
تجفيف مزدوج (EcoHybrid)
-
خيار 3ea
-
باب قابل للانعكاس
-
غير متاح
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
4
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
850 x 690 x 600
خيارات إضافية
-
مكافحة التجعد
-
نعم
-
العناية بالمكثف
-
نعم
-
وقت أقل
-
نعم
-
وقت أكثر
-
نعم
-
وقت التجفيف
-
3 دورات
-
Wi-Fi
-
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
-
تشغيل/إيقاف
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
إنهاء التأخير
-
نعم
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
-
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
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