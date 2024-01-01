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™TWINWash من إل جي، غسالة ومجففة، 8/12 كجم، دفع مباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™، محرك الدفع المباشر 6حركات، تقنية البخار™، تقنية ThinQ

المواصفات

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™TWINWash من إل جي، غسالة ومجففة، 8/12 كجم، دفع مباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™، محرك الدفع المباشر 6حركات، تقنية البخار™، تقنية ThinQ

FT015V9BL

™TWINWash من إل جي، غسالة ومجففة، 8/12 كجم، دفع مباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™، محرك الدفع المباشر 6حركات، تقنية البخار™، تقنية ThinQ

(0)
FT015V9BL

الملخص

طباعة

الأبعاد

FT015V9BL
السعة
سعة الغسالة (12كجم)/سعة المجفف (8كجم)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
610x1215x600
التكنولوجيا الرئيسية
™AI DD
ميزة إضافية
تقنية ™+Steam

جميع المواصفات

المواصفات الرئيسية

  • النوع

    غسالة ومجففة

  • سعه الغسيل (كجم)

    12

  • سعة الغسالة الرئيسية

    10كجم

  • سعه التجفيف (كجم)

    8

  • سعة الغسالة الصغيرة

    2.5كجم

  • سعة المجففة

    8كجم

  • الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة

    1400

  • المحرك

    محرك الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™

  • لون الهيكل الخارجي

    فولاذ مقاوم للصدأ

  • التصميم

    إطار من الكروم، باب أسود خفيف

  • اللون

    فولاذ أسود

الوظائف الإضافية

  • محرك يعمل بالدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™

    نعم

  • 6 حركات

    نعم

  • تقنية البخار+™

    نعم

  • TurboWash360

    نعم (39 دقيقة)

  • Hybrid WDتقنية

    نعم

  • ضمان لمدة 10 سنوات على المحرك

    نعم

  • حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل

    نعم

  • التشخيص الذكي™

    نعم

  • تقنية SmartThinQ (واي فاي)

    نعم

  • إضافة ملابس

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)

    نعم

  • ™AI DD

    نعم

  • بخار

    نعم

الأبعاد

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق)

    610x1215x600 ملم

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