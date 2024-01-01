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™TWINWash من إل جي، غسالة ومجففة، 8/12 كجم، دفع مباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™، محرك الدفع المباشر 6حركات، تقنية البخار™، تقنية ThinQ
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات الرئيسية
-
النوع
غسالة ومجففة
-
سعه الغسيل (كجم)
12
-
سعة الغسالة الرئيسية
10كجم
-
سعه التجفيف (كجم)
8
-
سعة الغسالة الصغيرة
2.5كجم
-
سعة المجففة
8كجم
-
الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة
1400
-
المحرك
محرك الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™
-
لون الهيكل الخارجي
فولاذ مقاوم للصدأ
-
التصميم
إطار من الكروم، باب أسود خفيف
-
اللون
فولاذ أسود
الوظائف الإضافية
-
محرك يعمل بالدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي™
نعم
-
6 حركات
نعم
-
تقنية البخار+™
نعم
-
TurboWash360
نعم (39 دقيقة)
-
Hybrid WDتقنية
نعم
-
ضمان لمدة 10 سنوات على المحرك
نعم
-
حوض من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل
نعم
-
التشخيص الذكي™
نعم
-
تقنية SmartThinQ (واي فاي)
نعم
-
إضافة ملابس
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
™AI DD
نعم
-
بخار
نعم
الأبعاد
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق)
610x1215x600 ملم
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