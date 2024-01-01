Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
حمولتا غسيل بمقدار 18 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™‎ من LG

المواصفات

التقييمات

الدعم

حمولتا غسيل بمقدار 18 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™‎ من LG

FT022K2SS

حمولتا غسيل بمقدار 18 كجم + 3.5 كجم مع غسالة TWINWash™‎ من LG

(0)

الملخص

طباعة

الأبعاد

FT022K2SS
السعة
غسالة 21.5 كجم ، مجفف 10 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
1350x770x700
التكنولوجيا الرئيسية
Inverter DD motor
ميزة إضافية
TrueSteam

جميع المواصفات

الميزات

  • سعة

    غسالة 21 كجم ، مجفف 12 كجم
    3.5 كجم للغسيل الصغير

  • الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة

    1100

  • حجم الحلة (لتر / قدم مكعبة)

    127 لترًا / 4.5 قدمًا مكعبة

  • نوع سلك الطاقة

    B-3

  • نوع الصمام

    بارد فقط

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • اللون

    فضي مقاوم للصدأ (VCM)

  • شاشة عرض

    LED

  • زر النافذة

    مهارة

  • تصميم الباب

    لون أسود

  • الغطاء الأمامي

    نعم

  • بخار فعلي

    نعم

  • سخان المياه

    نعم

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • رش مزدوج

    نعم

  • غسل تربو

    نعم

  • مخمد حر الأشواط (مرحلتان)

    نعم

  • نوع التجفيف

    مختلط

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • Wi-fi / NFC

    Wi-Fi

البرنامج

  • فرد الملابس (تنظيف بالبخار)

    نعم

  • العناية بالحساسية

    نعم

  • اللحاف

    نعم

  • عادي (القطن)

    نعم

  • الملابس الرياضية

    نعم

  • الصوف

    نعم

  • الغسل السريع

    نعم

  • الشطف + العصر

    نعم

  • تنظيف (نظافة)

    نعم

  • غسل صامت

    نعم

  • العناية بالأطفال

    نعم

  • العناية بالشراشف

    نعم

  • الغسل + التجفيف السريع

    نعم

  • تنزيل

    نعم

برنامج التجفيف

  • التربو

    نعم

  • الهواء

    نعم

  • الوقت

    نعم

خيار الغسل

  • خيار الغسل

    نقع/الغسل الأولي/مكثف/عادي/خفيف

خيار الشطف

  • خيار الشطف

    1/2/3/4/5

خيار العصر

  • خيار العصر

    مرتفع للغاية/مرتفع/متوسط/منخفض/منخفض للغاية/بدون عصر

خيار درجة الحرارة

  • خيار درجة الحرارة

    95/60/40/30/بارد

برنامج إضافي

  • بخار

    نعم

  • زمن التأخير

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • إضافة حمولة

    نعم

  • غسل تربو

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • اتصال Wi-Fi

    نعم

البعد

  • العرض (ملم)

    700

  • العمق (ملم)

    770

  • الارتفاع (ملم)

    990

  • الوزن (كجم)

    99

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 