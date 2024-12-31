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غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™
صممت لتناسب الأداء القوي، مصممة لتناسبك
يعرض منتجات مجموعة كائنات LG الموضوعة في غرفة المعيشة - مصفف شعر، ثلاجة، مجموعة الغسالة والمجفف، إلخ.
لون مستوحى من الطبيعة
أعد تعريف تنظيم مساحتك
غرفة الغسيل
LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.
حمام
LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.
غرفة الخدمات
LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.
تصميم شامل وسهل للغاية
مساحة أكبر لإلهام تصميمك لمساحتك
لوحة تحكم سهلة الوصول
Large view of the LG Objet WashTower center panel. A few buttons are on.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
إمكانية ذكاء مدمجة
مختبرة من قبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
*صور المنتج في الصورة والفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
يتم تقليل 99.9% من عث الغبار المنزلي المباشر مع دورة العناية بالحساسية من LG
*تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من قبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF) من عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9% ودورة العناية بالحساسية الموجودة بالمجفف المعتمدة من قبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF) تقلل عث الغبار المنزل الحي بنسبة 99.9%.
*يمكن تنزيل دورة العناية بالحساسية عبر تطبيق ThinQ أو تحديدها مباشرة من Cloud Cycle داخل التطبيق.
*صور المنتج في الفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
غسيل وتجفيف كامل في ساعة بحمولة صغيرة
مختبرة من قبل Intertek. تم اختبارها مع 3 حالات مختلفة من حالات وضع الملابس في الغسالة؛ ملابس رياضية نسائية، 3 قطع من القمصان، وبيجامتين. تم اختبارها مع دورة الغسل السريع (الغسل السريع) في الغسالة، ودورة الحمولة الصغيرة (التجفيف السريع) على المجفف وخيار "التحضير للتجفيف".
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
*تم اختبارها من قبل Intertek، دورة القطن مع الخيار الافتراضي بناءً على وزن ملابس يبلغ 3 كجم.
*قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
-
LG Dual Inverter
التحكم في سرعة الضغط
-
تقليدي
سرعة ضغط لا يمكن السيطرة عليها
طريقة تجفيف موفرة للطاقة
*صور المنتج في الصورة هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*قد تختلف نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
*قد يختلف معدل تكرار تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" وفقًا للحجم وكمية الرطوبة الأولية للغسيل.
تحكم ذكي لحياة أكثر ذكاءً
متعة الاتصال والتحكم من أي مكان
صيانة فعالة للمنتج
*أصبح اسم LG SmartThinQ الآن LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية حسب البلد والطراز. تحقق مع بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
استدامة طويلة الأمد، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
جميع المواصفات
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
8806084210302
البرامج (المجفف)
-
تجفيف سريع
نعم
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