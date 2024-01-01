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ONS

music

احصل على 3 أشهر مجانية من Apple Music

أكثر من 100 مليون أغنية، كلها خالية من الإعلانات. بالإضافة إلى تجربة الصوت بتقنية  Dolby Atmos للصوت المحيط بك.

 

•ستوفر لك القسيمة إمكانية الوصول إلى خطة OSN+ Standard.

 

•قم بالتسجيل للاستفادة من فترة وصول مدتها 3 أشهر أو 12 شهرًا إلى OSN+ اعتمادًا على جهاز تلفزيون LG الخاص بك.

 

•يستمر العرض حتى 31 مارس 2025.

 

•القسيمة متاحة للعملاء الجدد الذين قاموا بالتسجيل في OSN+.

 

•لتجنب الرسوم بعد انتهاء فترة الوصول الخاصة بك، قم بإدارة أو إلغاء خطة Premium OSN+ الخاصة بك مسبقًا.

 

•للحصول على الشروط والأحكام الكاملة، يرجى التحقق أدناه

 

https://support.osnplus.com/hc/en-us/articles/8445792343450-LG-Smart-TV-x-OSN-T-Cs

 

•يستمر العرض حتى 30 أبريل 2025.

 

•يتم دعم الصوت المكاني مع Dolby Atmos على أجهزة LG مختارة.

 

•يتوفر العرض في تطبيق Apple Music على طرازات LG 4K و8K Smart TV من 2018 إلى 2024، وStandbyMe وStandbyME Go، وطرازات LG MyView™ Smart Monitor من 2022 إلى 2024.

 

•ينطبق العرض على المشتركين الجدد والمؤهلين فقط.

 

•يتم تجديد Apple Music تلقائيًا بسعر منطقتك شهريًا بعد العرض الترويجي حتى يتم إلغاؤه.

 

•مطلوب منتجات وخدمات متوافقة، والحد الأدنى للعمر.

 

•للحصول على الشروط والأحكام الكاملة، يرجى زيارة

 

https://www.apple.com/eg-ar/apple-music

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