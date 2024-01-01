•يستمر العرض حتى 30 أبريل 2025.

•يتم دعم الصوت المكاني مع Dolby Atmos على أجهزة LG مختارة.

•يتوفر العرض في تطبيق Apple Music على طرازات LG 4K و8K Smart TV من 2018 إلى 2024، وStandbyMe وStandbyME Go، وطرازات LG MyView™ Smart Monitor من 2022 إلى 2024.

•ينطبق العرض على المشتركين الجدد والمؤهلين فقط.

•يتم تجديد Apple Music تلقائيًا بسعر منطقتك شهريًا بعد العرض الترويجي حتى يتم إلغاؤه.

•مطلوب منتجات وخدمات متوافقة، والحد الأدنى للعمر.

•للحصول على الشروط والأحكام الكاملة، يرجى زيارة