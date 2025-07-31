Cable de alimentación para la serie LG Sound Suite M5 y M7 (3,5 m)

"*Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y pueden diferir del producto real. La apariencia, las especificaciones y otros detalles del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del mismo.

*Todas las imágenes de los productos son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones del ordenador.

*El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda."