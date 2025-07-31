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Cable de alimentación para la serie LG Sound Suite M5 y M7 (3,5 m)

Cable de alimentación para la serie LG Sound Suite M5 y M7 (3,5 m)

COV31861402
Vista frontal de Cable de alimentación para la serie LG Sound Suite M5 y M7 (3,5 m) COV31861402
front view
Bottom view
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Vista frontal de Cable de alimentación para la serie LG Sound Suite M5 y M7 (3,5 m) COV31861402
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Características principales

  • Cable de alimentación de audio LG
  • Longitud total una vez montado: 3,5 m
  • Color negro
  • Consulte la lista de modelos compatibles a continuación
Más
M5
M7

"*Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y pueden diferir del producto real. La apariencia, las especificaciones y otros detalles del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del mismo.

*Todas las imágenes de los productos son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones del ordenador.

*El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda."

RESUMEN

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DIMENSIONES

COV31861402

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Referencia

    COV31861402

  • Categoría

    Cable de Alimentación

DIMENSIONES Y PESO

  • Longitud (m)

    3.5

  • Peso neto (g)

    200

Reseñas y Opiniones

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