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LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51

LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51

COV31979001
Vista frontal de LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51 COV31979001
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Vista frontal de LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51 COV31979001
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Características principales

  • Soporte original LG Audio
  • Diseño de alta calidad, altura ajustable con precisión
  • Fácil gestión de los cables
  • Este producto consta de dos soportes
  • Este es un soporte sin sistema de audio
  • Consulte la lista de modelos compatibles a continuación
Más
M5
Bocinas inalámbricas LG Sound Suite M7 y M5 colocadas en su soporte especial.

Bocinas inalámbricas LG Sound Suite M7 y M5 colocadas en su soporte especial.

Diseñado para interiores impecables y un sonido preciso

Diseñado para M5, el soporte de suelo coloca el altavoz a la altura de escucha ideal para un sonido claro y preciso. Los materiales a juego en color y acabado se integran a la perfección en tu espacio, mientras que la gestión de cables integrada mantiene los cables de alimentación perfectamente ocultos.

Gestión de cables impecable, acabado refinado

Tres imágenes que muestran cómo el cable del Sound Suite M7 y M5 está perfectamente organizado gracias al soporte, que combina a la perfección en color y acabado

*Puede que se necesite un cable de alimentación más largo al usar el soporte de suelo. Hay disponible un cable de alimentación de 3,5 m de venta por separado para una colocación extendida.

Altura de precisión para una entrega de sonido precisa

Al colocar el altavoz a la altura de escucha adecuada, el soporte de suelo permite un sonido claro y preciso, y una experiencia auditiva más inmersiva.

Una sala de estar con ondas de sonido curvas procedentes de una Soundbar LG Sound Suite con sistema de sonido envolvente compatible con Dolby Atmos FlexConnect para televisión

Descubre los altavoces diseñados para este soporte de suelo

Explora los altavoces M5 diseñados para funcionar a la perfección con este soporte de suelo para una colocación precisa y una altura de escucha constante.

M5

Compacto pero dinámico, el M5 es un altavoz compatible con DAFC que cuenta con AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y tweeters duales.

Más información
Vista Frontal del altavoz Black Sound Suite M5

Cómo instalar

Para obtener información más detallada, consulte el manual del producto de su modelo.

Comprueba primero lo siguiente.

• Se pueden utilizar los siguientes soportes en función del modelo de altavoz.

- M7: FS-M71(Soporte × 1), FS-M72(Soporte × 2)

- M5: FS-M51(Soporte × 1), FS-M52(Soporte × 2)

- El número de componentes puede variar en función del modelo de soporte.

 

• El soporte no incluye un cable de alimentación. Utiliza el cable de alimentación incluido con el Sound Suite

altavoz, o adquiere un cable de alimentación independiente en LGE.COM. (Longitud del cable de alimentación independiente: 3,5 m)

 

• Al montar, asegúrate de que todos los tornillos suministrados estén colocados. Si los tornillos no están completamente apretados, el producto podría inclinarse o volcarse, lo que provocaría daños. Apretar los tornillos con fuerza excesiva puede hacer que se suelten debido a la abrasión de la unión del tornillo.

*Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y pueden diferir del producto real. La apariencia, las especificaciones y otros detalles del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del mismo.

*Todas las imágenes de los productos son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones del ordenador.

*El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

COV31979001

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)

    278 x 670 x 278

  • Peso neto (kg)

    4.77

  • Peso del producto (kg)

    6.35

GENERAL

  • Referencia

    COV31979001

  • Categoría

    Soporte

  • Componentes

    Poste de soporte, Placa superior, Base, Tornillo (M4 x 15 mm) 4 unidades, Tornillo (M4 x 8 mm) 1 unidad

Reseñas y Opiniones

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