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Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5
Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5
COV31979101
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M5
Diseñado para interiores impecables y un sonido preciso
Diseñado para M5, el soporte de suelo coloca el altavoz a la altura de escucha ideal para un sonido claro y preciso. Los materiales a juego en color y acabado se integran a la perfección en tu espacio, mientras que la gestión de cables integrada mantiene los cables de alimentación perfectamente ocultos.
Gestión de cables impecable, acabado refinado
Tres imágenes que muestran cómo el cable del Sound Suite M7 y M5 está perfectamente organizado gracias al soporte, que combina a la perfección en color y acabado
*Puede que se necesite un cable de alimentación más largo al usar el soporte de suelo. Hay disponible un cable de alimentación de 3,5 m de venta por separado para una colocación extendida.
Altura de precisión para una entrega de sonido precisa
Al colocar el altavoz a la altura de escucha adecuada, el soporte de suelo permite un sonido claro y preciso, y una experiencia auditiva más inmersiva.
Una sala de estar con ondas de sonido curvas procedentes de una Soundbar LG Sound Suite con sistema de sonido envolvente compatible con Dolby Atmos FlexConnect para televisión
Descubre los altavoces diseñados para este soporte de suelo
Explora los altavoces M5 diseñados para funcionar a la perfección con este soporte de suelo para una colocación precisa y una altura de escucha constante.
M5
Compacto pero dinámico, el M5 es un altavoz compatible con DAFC que cuenta con AI Sound Pro y AI Calibration. Cuenta con un woofer y tweeters duales.
Cómo instalar
Para obtener información más detallada, consulte el manual del producto de su modelo.
Comprueba primero lo siguiente.
• Se pueden utilizar los siguientes soportes en función del modelo de altavoz.
- M7: FS-M71(Soporte × 1), FS-M72(Soporte × 2)
- M5: FS-M51(Soporte × 1), FS-M52(Soporte × 2)
- El número de componentes puede variar en función del modelo de soporte.
• El soporte no incluye un cable de alimentación. Utiliza el cable de alimentación incluido con el Sound Suite
altavoz, o adquiere un cable de alimentación independiente en LGE.COM. (Longitud del cable de alimentación independiente: 3,5 m)
• Al montar, asegúrate de que todos los tornillos suministrados estén colocados. Si los tornillos no están completamente apretados, el producto podría inclinarse o volcarse, lo que provocaría daños. Apretar los tornillos con fuerza excesiva puede hacer que se suelten debido a la abrasión de la unión del tornillo.
PASO 1
Fije el mástil del soporte a la base del soporte y, a continuación, asegure firmemente la conexión con dos tornillos (M4 x 15 mm).
PASO 2
Introduzca el cable de alimentación por la abertura de la parte inferior de la base del soporte y sáquelo por el lado opuesto del mástil del soporte.
PASO 3
Introduzca el cable de alimentación por el orificio central de la placa superior, tal como se muestra en la imagen.
Alinee la protuberancia de la placa superior con la ranura del cable de alimentación en la parte inferior de la base del soporte y fije la placa superior al mástil del soporte.
A continuación, asegure firmemente la conexión con dos tornillos (M4 x 15 mm).
PASO 4
Enchufe el cable de alimentación en el puerto AC IN de la parte inferior del producto.
PASO 5
Coloque el altavoz en la placa superior e inserte la protuberancia marcada de la placa superior en la ranura del altavoz como se muestra en la imagen.
Luego, fije firmemente el altavoz a la placa superior utilizando el tornillo (M4 x 8 mm).
PASO 6
Pase el cable de alimentación por la ranura en la parte inferior de la base del soporte.
*Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y pueden diferir del producto real. La apariencia, las especificaciones y otros detalles del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del mismo.
*Todas las imágenes de los productos son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones del ordenador.
*El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Referencia
COV31979101
Categoría
Soporte
Componentes
Poste de soporte 2 unidades, Placa superior 2 unidades, Base 2 unidades, Tornillo (M4 x 15 mm) 8 unidades, Tornillo (M4 x 8 mm) 2 unidades
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)
278 x 670 x 278
Peso del producto (kg)
11.31
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