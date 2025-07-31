​LG Sound Suite M7 Floor Stand FS-M72

• Se pueden utilizar los siguientes soportes en función del modelo de altavoz.

- M7: FS-M71(Soporte × 1), FS-M72(Soporte × 2)

- M5: FS-M51(Soporte × 1), FS-M52(Soporte × 2)

- El número de componentes puede variar en función del modelo de soporte.

• El soporte no incluye un cable de alimentación. Utiliza el cable de alimentación incluido con el Sound Suite

altavoz, o adquiere un cable de alimentación independiente en LGE.COM. (Longitud del cable de alimentación independiente: 3,5 m)

• Al montar, asegúrate de que todos los tornillos suministrados estén colocados. Si los tornillos no están completamente apretados, el producto podría inclinarse o volcarse, lo que provocaría daños. Apretar los tornillos con fuerza excesiva puede hacer que se suelten debido a la abrasión de la unión del tornillo.