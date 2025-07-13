We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kit de apilación de lavadora y secadora (Estante extraíble, blanco)
Características principales
- Kit de apilación de secadora LG original
- Kit de apilación de lavadora de carga frontal LG original
Cómo instalarlo
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Componentes
Comprueba los componentes.
Paso 1
Dependiendo del tamaño de la lavadora, monta los soportes (C, D, E) en la parte posterior de la lavadora.
Paso 2
Extrae las cuatro láminas de cinta de protección de doble cara desde la parte inferior del kit de apilación.
Paso 3
Instala el kit de apilación (A) en la parte superior de la lavadora.
Al instalarlo, alinea la posición con el soporte como se muestra en la imagen.
Paso 4
Monta los dos soportes y el kit de apilación utilizando los tornillos incluidos (F).
Paso 5
Después de extraer el estante del kit de apilación, extrae los tornillos en ambos lados.
- Ten cuidado de no aflojar los tornillos porque hay que montarlos de nuevo.
Paso 6
Extrae el estante tirando de él hacia afuera mientras levantas o bajas las palancas en ambos lados.
Paso 7
Gira las patas debajo de la secadora hacia la izquierda para aflojarlos aproximadamente 4 mm. Afloja las cuatro patas por igual.
Paso 8
Coloca la secadora en el kit de apilación.
Empuja la secadora hacia atrás de modo que las patas traseras encajen en las ranuras del kit de apilación.
Paso 9
Comprueba si la pata delantera de la secadora está ubicada donde se indica.
Paso 10
Monta los soportes (B1, B2) en las patas delanteras de la secadora.
Al montarlo, se debe montar distinguiendo entre los lados izquierdos y derechos.
Paso 11
Vuelve a colocar el estante extraído en el raíl.
Después de volver a colocarlo, monta de nuevo en ambos lados los tornillos que se extrajeron en el paso 5.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Peso máximo soportado (kg)
20
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)
Mínima: 595 x 65 x 610, Máxima: 595 x 65 x 1010
Peso neto (g)
7,300
