Kit de apilación de lavadora y secadora (Estante extraíble, blanco)

AGF30790698
vista lateral de 15 grados
vista frontal
vista lateral
vista superior
primer plano 1
primer plano 2
vista lateral de 15 grados
Características principales

  • Kit de apilación de secadora LG original
  • Kit de apilación de lavadora de carga frontal LG original
DK1W
DK1W.ABWQKEU
DK1WP
DK1WP.ABWQKEU

Cómo instalarlo

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Componentes

Comprueba los componentes.

Comprueba los componentes

Paso 1

Dependiendo del tamaño de la lavadora, monta los soportes (C, D, E) en la parte posterior de la lavadora.

Dependiendo del tamaño de la lavadora, monta los soportes C, D o E en la parte posterior de la lavadora

Paso 2

Extrae las cuatro láminas de cinta de protección de doble cara desde la parte inferior del kit de apilación.

Extrae las cuatro láminas de cinta de protección de doble cara desde la parte inferior del kit de apilación

Paso 3

Instala el kit de apilación (A) en la parte superior de la lavadora. 

Al instalarlo, alinea la posición con el soporte como se muestra en la imagen.

Instala el kit de apilación en la parte superior de la lavadora Al instalarlo, alinea la posición con el soporte como se muestra en la imagen

Paso 4

Monta los dos soportes y el kit de apilación utilizando los tornillos incluidos (F).

Monta los dos soportes y el kit de apilación utilizando los tornillos incluidos

Paso 5

Después de extraer el estante del kit de apilación, extrae los tornillos en ambos lados.

 

- Ten cuidado de no aflojar los tornillos porque hay que montarlos de nuevo.

Después de extraer el estante del kit de apilación, extrae los tornillos en ambos lados Ten cuidado de no aflojar los tornillos porque hay que montarlos de nuevo

Paso 6

Extrae el estante tirando de él hacia afuera mientras levantas o bajas las palancas en ambos lados.

Extrae el estante tirando de él hacia afuera mientras levantas o bajas las palancas en ambos lados

Paso 7

Gira las patas debajo de la secadora hacia la izquierda para aflojarlos aproximadamente 4 mm. Afloja las cuatro patas por igual.

Gira las patas debajo de la secadora hacia la izquierda para aflojarlos aproximadamente 4 mm Afloja las cuatro patas por igual

Paso 8

Coloca la secadora en el kit de apilación.

Empuja la secadora hacia atrás de modo que las patas traseras encajen en las ranuras del kit de apilación.

Coloca la secadora en el kit de apilación Empuja la secadora hacia atrás de modo que las patas traseras encajen en las ranuras del kit de apilación

Paso 9

Comprueba si la pata delantera de la secadora está ubicada donde se indica.

Comprueba si la pata delantera de la secadora está ubicada donde se indica

Paso 10

Monta los soportes (B1, B2) en las patas delanteras de la secadora.

Al montarlo, se debe montar distinguiendo entre los lados izquierdos y derechos.

Monta los soportes B1, B2 en las patas delanteras de la secadora Al montarlo, se debe montar distinguiendo entre los lados izquierdos y derechos

Paso 11

Vuelve a colocar el estante extraído en el raíl.

Después de volver a colocarlo, monta de nuevo en ambos lados los tornillos que se extrajeron en el paso 5.

Vuelve a colocar el estante extraído en el raíl Después de volver a colocarlo, monta de nuevo en ambos lados los tornillos que se extrajeron en el paso 5

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

agf30790698

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Peso máximo soportado (kg)

    20

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)

    Mínima: 595 x 65 x 610, Máxima: 595 x 65 x 1010

  • Peso neto (g)

    7,300

