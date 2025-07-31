We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bandeja superior para cubiertos para lavavajillas LG
Características principales
- Bandeja exclusiva para lavavajillas LG.
- Permite una mejor organización de los cubiertos y utensilios pequeños en la parte superior del lavavajillas.
- Ayuda a mejorar la distribución del agua y, por tanto, la eficacia del lavado.
- Evita que los cubiertos se rocen entre sí, reduciendo manchas y mejorando el secado.
Posición de montaje
La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Cómo instalar o sustituir la bandeja para cubiertos
PASO 1
Saca todos los utensilios.
Extrae la bandeja completamente hacia adelante.
PASO 2
Levanta la parte delantera de la bandeja de manera que los rodillos superen el tope en el extremo del raíl. Ahora podrás deslizar el estante hacia adelante y retirarlo de los raíles.
Para introducir de nuevo la bandeja para cubiertos, sigue los mismos pasos en orden inverso.
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Referencia
AHB73129505
Categoría
Estante
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)
488 x 70 x 456
Peso neto (g)
1,086
