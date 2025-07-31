About Cookies on This Site

Bandeja superior para cubiertos para lavavajillas LG

AHB73129505
15 degree side view
front view
Side view
Top view
Características principales

  • Bandeja exclusiva para lavavajillas LG.
  • Permite una mejor organización de los cubiertos y utensilios pequeños en la parte superior del lavavajillas.
  • Ayuda a mejorar la distribución del agua y, por tanto, la eficacia del lavado.
  • Evita que los cubiertos se rocen entre sí, reduciendo manchas y mejorando el secado.
Más

Posición de montaje

El cesto superior para cubiertos es el que se encuentra en la parte superior del lavavajillas.

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Cómo instalar o sustituir la bandeja para cubiertos

Este es un video sobre cómo reemplazar el cesto superior para cubiertos del lavavajillas.

DIMENSIONES

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Referencia

    AHB73129505

  • Categoría

    Estante

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)

    488 x 70 x 456

  • Peso neto (g)

    1,086

