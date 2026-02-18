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Cesto superior para lavavajillas LG
Cesto superior para lavavajillas LG
Características principales
- Cesto superior exclusivo para lavavajillas LG
- La cesta superior es adecuada para artículos delicados como pequeños platos, cubiertos largos, tazas, vasos y artículos de plástico aptos para lavavajillas.
- Las tazas, vasos y cuencos deben colocarse boca abajo.
Posición de montaje
* La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto. Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Cómo cambiar
PASO 1
Tira del cesto superior hacia afuera hasta que se detenga. Extrae los contenidos del cesto.
PASO 2
Una vez que el cesto superior para lavavajillas esté casi fuera, levántalo ligeramente por la parte delantera y sácalo.
PASO 3
El cesto superior se puede regular a la posición combinada. (Regula la altura de acuerdo con el tipo de plato que usarás.)
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
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