Filtro-malla para lavavajillas LG

Retire la rejilla inferior y coloque el brazo pulverizador inferior de manera que se forme una V más ancha abierta hacia el frontal.

Gire el filtro interior en sentido contrario a las agujas del reloj y saque el filtro interior montado y el filtro de acero inoxidable.

Con los filtros quitados, revise la abertura del cárter y retire cualquier material extraño, si es necesario.