About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Filtro-malla para lavavajillas LG

Filtro-malla para lavavajillas LG

ADQ74693702
15 degree side view
Top view
Bottom view
15 degree side view
Top view
Bottom view

Características principales

  • Filtro de malla original para lavavajillas LG.
  • Retiene restos de comida para evitar obstrucciones y malos olores.
  • Ayuda a mantener un flujo de agua adecuado durante el lavado.
  • Fácil de extraer, limpiar y volver a colocar.
Más

Lugar de montaje

The stainless steel filter is located under the lower rack.

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Cómo limpiar

PASO 1

Retire la rejilla inferior y coloque el brazo pulverizador inferior de manera que se forme una V más ancha abierta hacia el frontal.

Gire el filtro interior en sentido contrario a las agujas del reloj y saque el filtro interior montado y el filtro de acero inoxidable.

Con los filtros quitados, revise la abertura del cárter y retire cualquier material extraño, si es necesario.

dishwashers-filter-mdj64544303-how-to-clean

PASO 2

Limpie los filtros con un cepillo suave bajo agua corriente.

Vuelva a montar los filtros antes de volver a instalarlos.

dishwashers-filter-mdj64544303-how-to-clean

PASO 3

Para limpiar los filtros montados, coloque el brazo pulverizador de manera que la V más ancha quede mirando hacia el frontal. Coloque los filtros en el soporte y gire el filtro interior a la derecha hasta que encaje.

dishwashers-filter-mdj64544303-how-to-clean

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Referencia

    ADQ74693702

  • Categoría

    Filtrar

DIMENSIONES Y PESO

  • Diámetro (cm)

    8.4

  • Longitud (cm)

    12.7

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO