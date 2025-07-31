We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtro de acero inoxidable para lavavajillas LG
Características principales
- Filtro original para lavavajillas LG.
- Fabricado en acero inoxidable para una mayor durabilidad y resistencia.
- Ayuda a mantener el lavavajillas limpio evitando que los restos de comida lleguen al sistema de drenaje.
- Mejora el rendimiento del lavado al permitir una circulación de agua más eficiente.
Posición de montaje
La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Cómo limpiar el filtro del lavavajillas LG
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Retira la rejilla inferior y coloca el brazo pulverizador de manera que forme una V amplia orientada hacia la parte frontal.
Gira el filtro interior en sentido contrario a las agujas del reloj y extrae tanto el filtro interior como el filtro de acero inoxidable.
Con los filtros fuera, revisa la abertura del cárter y retira cualquier objeto extraño si lo hubiera.
dishwashers-filter-mdj64544303-how-to-clean
Limpia los filtros con un cepillo suave bajo el agua corriente.
Una vez limpios, vuelve a montar todas las piezas antes de instalarlos de nuevo en el lavavajillas.
dishwashers-filter-mdj64544303-how-to-clean
Para volver a colocar los filtros ya montados, sitúa el brazo pulverizador de forma que la V más ancha quede orientada hacia la parte frontal.
Coloca los filtros en su soporte y gira el filtro interior hacia la derecha hasta que encaje correctamente.
dishwashers-filter-mdj64544303-how-to-clean
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Referencia
MDJ64544303
Categoría
Filtrar
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)
265 x 160 x 18
Reseñas y Opiniones
