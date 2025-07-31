Embudo de recarga de sal para lavavajillas LG

1. Retira la rejilla inferior y desenrosca la tapa del dispensador de sal, situado en el lado izquierdo de los filtros.



2. Si es la primera vez que usas el accesorio, añade 1 kg de sal para lavavajillas y 1 litro de agua al mismo tiempo para activar el sistema descalcificador. Cuando vuelvas a rellenar la sal, utiliza un embudo para evitar derrames.



3. Coloca de nuevo la tapa del dispensador y asegúrate de que queda bien apretada.

4. Ejecuta un ciclo de enjuague sin platos para que el sistema se active correctamente.