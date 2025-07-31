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Embudo de recarga de sal para lavavajillas LG

Embudo de recarga de sal para lavavajillas LG

3016ED3001A
vista lateral de 16 grados
vista frontal
vista lateral
vista lateral de 16 grados
vista frontal
vista lateral

Características principales

  • Embudo original para lavavajillas LG
  • Minimiza la cantidad de sal desperdiciada durante el uso

Posición de montaje

Esta es la ubicación de montaje del embudo de recarga de sal

* La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto. Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Cómo se usa

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

1. Retira la rejilla inferior y desenrosca la tapa del dispensador de sal, situado en el lado izquierdo de los filtros.

2. Si es la primera vez que usas el accesorio, añade 1 kg de sal para lavavajillas y 1 litro de agua al mismo tiempo para activar el sistema descalcificador. Cuando vuelvas a rellenar la sal, utiliza un embudo para evitar derrames.

3. Coloca de nuevo la tapa del dispensador y asegúrate de que queda bien apretada.

 

4. Ejecuta un ciclo de enjuague sin platos para que el sistema se active correctamente.

Así es como se utiliza el embudo de recarga de sal

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Referencia

    3016ED3001A

  • Categoría

    Accesorios

DIMENSIONES Y PESO

  • Diámetro (cm)

    13.6

  • Longitud (cm)

    10.3

  • Peso neto (g)

    40

Reseñas y Opiniones

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