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Brazo pulverizador inferior para el lavavajillas LG
Posición de montaje
La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Cómo instalar o sustituir el brazo pulverizador inferior
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
PASO 1
Abre la puerta y retira la rejilla inferior.
PASO 2
Con un destornillador, retira los dos tornillos que sujetan la boquilla inferior.
PASO 3
Retira la boquilla inferior del producto.
PASO 4
Monta la nueva boquilla inferior con la parte gruesa hacia delante, tal y como se muestra a la izquierda.
PASO 5
Ensambla dos tornillos.
PASO 6
Gira la boquilla inferior con la mano para asegurarte de que esté bien montada.
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Referencia
AGM30057106
Categoría
Boquilla
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)
360 x 60 x 290
Peso neto (g)
272
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