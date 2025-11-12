Soporte para cuchillos y tijeras para lavavajillas LG

'- Usa el soporte para cuchillos y tijeras para cargar de manera segura los útiles afilados de la cocina.

- Introduce solamente cuchillos y tijeras de forma estándar.

- Empuja el cuchillo hasta el fondo en el soporte para que quede colocado de manera segura.

- Asegúrate de que la cuchilla no toca con la base del lavavajillas ni con la rejilla para platos. Si se raya el interior durante el lavado, se puede formar óxido.

- Asegúrate de que los cuchillos o las tijeras no tocan la rejilla para platos superior ni los brazos pulverizadores superior/inferior.

- Asegúrate de que los platos grandes, las sartenes o las tablas de cortar no bloqueen el soporte para cuchillos y tijeras, ya que esto puede impedir que el agua llegue a los cuchillos o tijeras y dar lugar a una mala limpieza.