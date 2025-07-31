About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Manguera de extensión para el desagüe para lavavajillas LG

Manguera de extensión para el desagüe para lavavajillas LG

AGM30206001
vista lateral de 16 grados
Vista superior
primer plano
primer plano
vista lateral de 16 grados
Vista superior
primer plano
primer plano

Características principales

  • Manguera original para lavavajillas LG
  • Como manguera de extensión, debe conectarse a la manguera de drenaje estándar para un uso adecuado.
  • Diseñada para ampliar la distancia de drenaje de la instalación del lavavajillas.

Posición de montaje

Posición de instalación de la manguera de extensión para desagüe del lavavajillas

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Cómo se usa

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

①: Conecta este conector al extremo de la manguera del producto existente.

②: Instala este conector de manera que quede orientado hacia el desagüe.

* Este producto es una manguera de extensión y consta de una sola manguera.

2 Conecta este conector al extremo de la manguera del producto existente 2 Instala este conector de manera que quede orientado hacia el desagüe Este producto es una manguera de extensión y consta de una sola manguera

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

AGM30206001

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Referencia

    AGM30206001

  • Categoría

    Accesorios

DIMENSIONES Y PESO

  • Longitud (cm)

    1.62

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO