About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Cargador de monitor (19 V, 2,1 A, 40 W, cable de alimentación no incluido, negro)

Cargador de monitor (19 V, 2,1 A, 40 W, cable de alimentación no incluido, negro)

EAY65890001
Vista de 15 grados
vista superior
vista lateral
primer plano
Vista de 15 grados
vista superior
vista lateral
primer plano

Características principales

  • Cargador de monitor original de LG (19 V, 2,1 A, 40 W, cable de alimentación no incluido, negro)

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

eay65890001-dimension

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Referencia

    EAY65890001

  • Color

    Black

  • Corriente de entrada (A)

    2.1

  • Voltaje de entrada (V)

    19

  • Potencia de salida (W)

    40

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones del producto (An x Al x Pr, mm)

    96 x 32 x 45

  • Diámetro interior (mm)

    4.4

  • Longitud (m)

    1.2

  • Diámetro exterior (mm)

    6.5

  • Peso del producto (g)

    189

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO