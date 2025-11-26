LG CHANNELS AMPLÍA SU PRESENCIA CON NUEVA IDENTIDAD, INTERFAZ OPTIMIZADA Y PERSONALIZACIÓN AVANZADA

El servicio de streaming gratuito y con publicidad de la compañía se expande a nuevos mercados globales con nueva imagen y una interfaz mejorada con más opciones de personalización para los usuarios y acceso a más de 4.000 canales

Madrid, 26 de noviembre de 2025 – LG Electronics ha impulsado la actualización de LG Channels, su servicio gratuito de televisión en streaming con publicidad (FAST). La renovación incluye un nuevo logotipo y una interfaz de usuario (UI) mejorada, diseñada para ofrecer una experiencia de visualización más intuitiva y fluida. Gracias a sus avanzadas funciones de recomendación, LG Channels facilita aún más que los usuarios descubran y disfruten del contenido que más les gusta.

“LG Channels está diseñado para facilitar a los usuarios el acceso a contenido atractivo y de alta calidad”, afirma Chris Jo, responsable del webOS Platform Business Center en la división LG Media Entertainment Solution. “La última actualización, que incluye desde el nuevo logotipo hasta nuestras funciones perfeccionadas de personalización, enriquece la experiencia diaria de visionado al hacerla más intuitiva y agradable para millones de personas en todo el mundo”.

Gracias a sus alianzas con proveedores de contenido líderes, la plataforma cuenta actualmente con más de 4.000 canales a los que los usuarios de LG Smart TV pueden acceder fácilmente mediante el LG Magic Remote o desde la pantalla de inicio de LG webOS. Los usuarios encontrarán en el sistema operativo series, películas y los últimos estrenos en los más de 300 canales gratis disponibles. Con funciones inteligentes y de asistencia por reconocimiento de voz, podrán recibir recomendaciones y ajustar de forma automática los modos de imagen y sonido adaptándolos a sus preferencias.

Además, webOS, premiado en la última edición de CES por su innovación en seguridad y entretenimiento, evoluciona a mejor cada año, ya que mediante el programa Re:New se renueva integrando las nuevas funciones de la versión del año siguiente, durante los cinco años posteriores a la adquisición del dispositivo, permitiendo estrenar un Smart TV cada año de forma gratuita.

El nuevo logotipo de LG Channels refleja su carácter cercano al usuario y su identidad global. Su diseño sencillo y universal, invita a los usuarios a conectar con LG Channels y subraya el compromiso de LG de ofrecer experiencias de entretenimiento diversas e intuitivas en todo el mundo.

La interfaz de usuario mejorada y las nuevas funcionalidades hacen que la búsqueda y navegación de contenido sean más eficientes que nunca. Los usuarios pueden recibir recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias, y una nueva función de acceso rápido permite que, con solo pulsar el botón “OK” del LG Magic Remote mientras se está viendo un programa, se despliegue al instante la información del canal, la guía de televisión, la lista de favoritos y el contenido más popular. Esto hace posible explorar otras opciones en directo y cambiar de canal sin salir de la pantalla actual, ofreciendo más comodidad.

LG Channels permite una personalización aún mayor gracias a avanzados algoritmos de inteligencia artificial que proporcionan recomendaciones de contenido adaptadas a cada usuario. La plataforma también incorpora funciones específicas por región para reflejar los hábitos de visualización y las preferencias culturales locales. En Europa, además, se añadirá la función de audio múltiple*, que permite seleccionar al instante el idioma de doblaje preferido.

Desde su lanzamiento en Corea en 2015, LG Channels ha evolucionado hasta convertirse en un servicio global disponible en 33 países, ofreciendo soporte en el idioma local de cada mercado. Tras consolidar su presencia en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, LG Channels pronto se expandirá a nuevos mercados, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Polonia y Taiwán. Esta ampliación refuerza el compromiso de LG de ofrecer entretenimiento más diverso y accesible a audiencias de todo el mundo, y de mejorar continuamente la experiencia de visualización mediante alianzas con una amplia variedad de socios de contenido y constantes actualizaciones.

# # #

*Las opciones de audio múltiple solo están disponibles cuando están soportadas por el canal específico o el contenido que se está emitiendo.

