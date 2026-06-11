LG ELECTRONICS CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN EL CUIDADO DEL AIRE CON SOLUCIONES GALARDONADAS

LG amplía su éxito en el ámbito B2B en Asia con sus avanzados purificadores de aire y deshumidificadores PuriCare™ para dar respuesta a la creciente demanda de entornos interiores más saludables

SEÚL, 11 de junio de 2026 — LG Electronics (LG) está reforzando su liderazgo en el creciente mercado de soluciones para el cuidado del aire en Asia con la firma de importantes contratos de suministro con grandes clientes del sector comercial. Los innovadores productos de cuidado del aire de LG, reconocidos en todo el mundo por su capacidad para ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores, constituyen una pieza clave de su catálogo de climatización (HVAC), que abarca soluciones tanto para el hogar como para el ámbito comercial.

Una gama completa de purificadores de aire: Aire más limpio y circulación optimizada

La gama de purificadores de aire LG PuriCare™ ofrece un rendimiento premium, comodidad y total tranquilidad, con una amplia variedad de soluciones pensadas para espacios y entornos de todos los tamaños. El PuriCare 360° Hit Air Purifier purifica el aire de forma eficaz en 360 grados, sin importar en qué punto de la estancia se coloque. Su sistema de detección con sensor PM 1.0 integrado monitoriza la calidad del aire, mientras que su indicador luminoso por colores permite consultar de un vistazo el estado del ambiente en cada momento.¹

Otro integrante de la familia LG PuriCare, el innovador PuriCare AeroTower, combina de forma ingeniosa purificador de aire, ventilador y calefactor en un único dispositivo de diseño elegante. Su filtro multietapa True HEPA —probado para capturar el 99,97 % de las partículas en suspensión de tan solo 0,3 micras²— contribuye a ofrecer un aire más limpio en toda la estancia. Además, incorpora la tecnología LG UVnano™, que utiliza luz ultravioleta para ayudar a prevenir la formación de bacterias en las aspas del ventilador.

Otra de las soluciones destacadas es el PuriCare AeroBooster, un dispositivo eficaz para espacios que requieren una circulación del aire más amplia. El AeroBooster emplea el Aero Series V Filter para captar los contaminantes procedentes de todas las direcciones, ayudando a reducir la presencia de polvo y olores. Sus funciones Dual Airflow y Clean Booster distribuyen el aire purificado por una amplia superficie, favoreciendo una circulación más extensa y eficiente en el interior.

Una avanzada gama de deshumidificadores: Gestión más inteligente de la humedad

La reforzada gama de deshumidificadores de LG cuenta con el PuriCare Inverter Smart Dehumidifier. Esta impresionante solución de control de la humedad tiene una capacidad de 26 litros, lo que la hace adecuada tanto para espacios grandes como pequeños. Además, utiliza refrigerante R32, lo que refleja el compromiso constante de LG por ofrecer productos que mejoren la calidad de vida al tiempo que reducen el impacto ambiental.

LG ofrece también el PuriCare DUAL Inverter Dehumidifier, de gran eficiencia energética. Construido en torno al exclusivo Dual Inverter Compressor™ de la compañía, este producto combina una deshumidificación silenciosa pero potente con un consumo energético reducido, ayudando a eliminar el exceso de humedad de los espacios interiores y a minimizar el gasto eléctrico.

Innovación que marca la diferencia: Excelencia en diseño reconocida en todo el mundo

Con un diseño y una tecnología innovadores, la gama de cuidado del aire de LG sigue cosechando reconocimientos en prestigiosos premios internacionales. El PuriCare AeroBooster ha recibido un Red Dot Design Award 2025, mientras que el PuriCare DUAL Inverter Dehumidifier fue distinguido en los iF Design Award 2025, los Red Dot Design Award 2024 y los International Design Excellence Awards (IDEA) 2024. Estos galardones ponen de relieve la capacidad continuada de LG para crear soluciones de cuidado del aire que unen lo mejor de la forma y la función.

Liderazgo de mercado: un éxito demostrado en los entornos más diversos

LG ha afianzado aún más su liderazgo en el mercado asiático de soluciones para el cuidado del aire con la firma de importantes contratos comerciales. La compañía ha suministrado sus purificadores de aire y deshumidificadores para su uso en entornos muy diversos, que van desde oficinas, centros educativos y hospitales hasta hoteles, edificios residenciales e instalaciones industriales. LG es proveedor de una importante cadena de tiendas de conveniencia de Taiwán. que disponen de los deshumidificadores LG PuriCare DUAL Inverter Dehumidifier y los purificadores LG PuriCare 360° Hit Air Purifier para su venta al público a través de su red de establecimientos. Este mismo año también ha suministrado un total de 300 LG PuriCare DUAL Inverter Dehumidifier a una destacada cadena hotelera global ubicada en Khao Lak, Phang Nga (Tailandia).

Según Euromonitor International, se prevé que el mercado de purificadores de aire de Asia-Pacífico crezca hasta alcanzar unos 10,61 millones de unidades en 2030, en términos de volumen de ventas. Se espera que Tailandia llegue a cerca de 1,63 millones de unidades en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 11 % entre 2025 y 2030.

“La calidad del aire en interiores y la gestión de la humedad son cada vez más importantes, no solo en los hogares, sino también en los espacios comerciales y públicos”, afirma Hong Soon-yeol, vicepresidente y responsable de la división de Cuidado del Aire de LG Electronics. “LG seguirá ofreciendo soluciones de cuidado del aire que ayuden a nuestros clientes B2C y B2B a crear a crear entornos interiores más saludables y confortables”.

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¹ El PuriCare 360° Hit Air Purifier detecta automáticamente el estado del aire en interiores y lo señala en el indicador del aparato mediante cuatro colores: rojo, naranja, amarillo o verde. El rojo indica la peor calidad del aire, mientras que el verde indica la mejor.

² Probado por los laboratorios IBR de SGS, conforme al método de ensayo de la norma IEST RP CC001.6 (2016) para filtros HEPA y ULPA.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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