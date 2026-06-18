LG FORTALECE SU COMPETITIVIDAD EN EUROPA ANTE LA DEMANDA DE SISTEMAS EFICIENTES Y DE FÁCIL INSTALACIÓN

La compañía ofrece soluciones innovadoras adaptadas a cada proyecto y una gran capacidad de ingeniería aplicada a condiciones reales para reforzar su liderazgo

Madrid, 18 de Junio de 2026 — LG Electronics está reforzando su posición en el mercado europeo de bombas de calor residenciales con una amplia y diversa gama de innovadoras soluciones de alta eficiencia. Ante el crecimiento sostenido de la demanda de bombas de calor eficientes con refrigerantes de bajo GWP en toda Europa, la compañía mejora su capacidad de respuesta con una completa oferta de productos pensada para los entornos residenciales locales, demostrando su gran capacidad de ingeniería aplicada a condiciones reales.

Soluciones de alta eficiencia en respuesta a la demanda del mercado europeo

LG responde a la demanda del mercado europeo de bombas de calor residenciales con una amplia gama que abarca bombas de calor aire-agua, soluciones de caudal de refrigerante variable (VRF) y sistemas integrados de agua caliente. Entre sus principales propuestas destaca la Therma V R290 Monobloc, una unidad exterior de bomba de calor aerotérmica que utiliza refrigerante R290, con un potencial de calentamiento global (GWP) muy reducido.1 Está diseñada para ofrecer una calefacción fiable con temperaturas exteriores de hasta 28 grados bajo cero y puede suministrar agua caliente sanitaria de hasta 75 grados.2 Gracias a su diseño monobloc, el sistema conecta las unidades interior y exterior únicamente mediante tuberías de agua, lo que facilita la instalación y reduce la necesidad de canalizar refrigerante en el interior.

Dentro de su gama VRF, LG ofrece también Multi V i y Multi V S. El primero combina el refrigerante R32 de bajo GWP con un compresor inverter de alta eficiencia y un control inteligente avanzado para favorecer un funcionamiento eficiente. Incorpora además funciones de seguridad, como sensores que activan respuestas de protección automáticas al detectar una fuga de refrigerante, lo que contribuye a mantener la continuidad operativa y la seguridad en las instalaciones. Por su parte, Multi V S es una solución VRF compacta que ofrece una integración flexible del sistema, capacidades de gestión energética, controladores individuales inteligentes y una interfaz intuitiva, lo que la hace idónea para edificios con necesidades de uso muy diversas. Combinada con unidades interiores, da lugar a un sistema todo en uno que integra el depósito de agua caliente y los principales componentes de tubería de agua en una unidad interior compacta. Diseñado para reducir el tiempo de instalación y aprovechar mejor el espacio, el sistema encaja perfectamente en los entornos residenciales europeos.

Soluciones a medida para grandes proyectos residenciales en España

Gracias a la competitividad de sus productos, LG sigue adjudicándose grandes proyectos residenciales en toda Europa. En España, la compañía ha impulsado como partner estratégico proyectos como Granada Student Experience, nuevo concepto de alojamiento estudiantil. LG ha aportado soluciones de climatización eficiente de vanguardia, como los sistemas Multi V i, caracterizados por su alta durabilidad, gran nivel tecnológico y capacidad de control inteligente y personalizado según las necesidades de cada zona, para ofrecer un entorno de bienestar integral, confort premium y sostenibilidad.

“A medida que el mercado europeo de bombas de calor residenciales sigue evolucionando, crece la demanda de soluciones eficientes, respetuosas con el medio ambiente y fáciles de instalar”, ha señalado James Lee, presidente de la división LG ES. “Seguiremos reforzando nuestra competitividad con una amplia gama de bombas de calor y una capacidad de ingeniería adaptada a las necesidades reales de cada instalación”.

Asimismo, demostrando una vez más su capacidad de innovación, LG presentó recientemente nuevas unidades interiores para sistemas de bomba de calor aire-agua —la Combi Unit, la Hydro Unit y la Control Unit—,3 que han sido reconocidas con un iF Design Award 2026 y un Red Dot Design Award 2026 por su diseño unificado y su facilidad de uso.

# # #

1 El GWP del refrigerante R290 es de 0,02 según el reglamento EU-2024/573 (IPCC, 6.º informe).

2 El rango de temperaturas de funcionamiento puede variar en función de las condiciones de instalación.

3 La Combi Unit permite calefacción, refrigeración y suministro de agua caliente, mientras que la Hydro Unit facilita la instalación gracias a su diseño con acceso frontal y a su sistema de montaje mediante soporte. La Control Unit incorpora una lógica de control de la resistencia que reduce la necesidad de componentes accesorios adicionales.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor del Cura

victor.delcura@lgepartner.com