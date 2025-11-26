LG IMPULSA LA INNOVACIÓN EN BOMBAS DE CALOR CON PRUEBAS REALES EN DIVERSAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

La compañía mejora la eficiencia y el rendimiento de sus soluciones de aerotermia con la colaboración de un consorcio de instituciones académicas enfocado en la investigación y desarrollo de tests en diferentes localizaciones globales

Madrid, 1 de diciembre de 2025 –En su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad, LG Electronics impulsa la innovación en sus soluciones de aerotermia para responder mejor a las necesidades de confort en cualquier parte del mundo. La compañía apuesta por el desarrollo de equipos más eficientes, fiables y respetuosos con el medio ambiente, capaces de ofrecer un gran rendimiento desde el frío extremo hasta el calor tropical.

“Las alianzas de investigación y las pruebas sobre el terreno nos permiten avanzar más rápido y con mayor eficacia” afirma James Lee, presidente de la división LG ES. “Nuestro objetivo es ofrecer soluciones de aerotermia altamente eficientes, fiables y sostenibles que respondan a las necesidades reales de los clientes en cada región”.

En Europa, a través del Consorcio Europeo para la Investigación Avanzada en Bombas de Calor (ECAHR), LG ha realizado pruebas en condiciones reales en Noruega con sus soluciones de aerotermia de refrigerante R32. Los resultados, publicados en el medio especializado REHVA Journal(1), muestran reducciones del consumo energético y de las emisiones de CO2 de entre el 60% y el 80% frente a los calentadores eléctricos(2), consolidando el enfoque de investigación aplicado por la compañía.

El rediseño de los intercambiadores de calor exteriores minimiza la formación de hielo y mejora la estabilidad operativa en inviernos severos, lo que se traduce en mayor fiabilidad y menos interrupciones en condiciones adversas. Este avance tecnológico ha recibido el reconocimiento del sector: la solución residencial de LG para climas fríos fue galardonada con el Premio a la Innovación AHR 2025 en la categoría de Soluciones Sostenibles.

En Estados Unidos, el Consorcio para la Investigación Avanzada en Bombas de Calor (CAHR) en Alaska, junto con la UAA y la UAF, ha recopilado datos operativos a largo plazo en climas fríos. Estos tests en condiciones reales refuerzan el diseño y el desarrollo de soluciones de aerotermia de alta eficiencia, optimizadas para rendir en bajas temperaturas.

Además, LG lleva a cabo pruebas de campo en siete ubicaciones globales —EE. UU., China, Noruega, Arabia Saudí, entre otras— y está ampliando los ensayos en clima tropical con nuevas instalaciones en colaboración con universidades de la región. Este despliegue acelera la adaptación de sus equipos a cada entorno, garantizando desempeño y confort en cualquier clima.

Mediante el impulso de sus consorcios de investigación y gracias a su sólida red de pruebas en campo, LG sigue marcando el ritmo de la innovación en aerotermia, acercando a los consumidores de todo el mundo un confort más eficiente y sostenible.

# # #

1 Evaluación de los beneficios económicos y medioambientales de los sistemas de bombas de calor aire-aire en climas nórdicos y análisis del rendimiento de los sistemas de bombas de calor aire-agua que utilizan el refrigerante R290 adaptado a los climas nórdicos.

2 El nivel de reducción puede variar en función de la temperatura exterior.

