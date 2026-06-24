LG LIDERA LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS ESTADIOS ESPAÑOLES

En el año del Mundial y con la vista puesta en su papel de país anfitrión en 2030, la compañía se consolida como el partner ideal para renovar, modernizar y digitalizar la experiencia del aficionado en los estadios y arenas españoles

Las soluciones innovadoras de LG marcan el estándar del estadio del futuro y demuestran que la mejor calidad de imagen es la garantía de no perderse detalle y vivir una experiencia inmersiva en los eventos futbolísticos

Madrid, 24 de mayo de 2026 – El fútbol vuelve a estar más presente que nunca. En pleno año mundialista y con España preparándose para acoger la Copa del Mundo en 2030, los grandes recintos deportivos afrontan una carrera por ofrecer la experiencia más espectacular dentro y fuera del terreno de juego. En ese camino, LG se ha consolidado como el partner tecnológico de referencia para transformar los estadios españoles en espacios más innovadores, inteligentes, conectados y rentables. Tanto es así, que el 80% de los clubes españoles de primera división* confían en la tecnología de LG para transformar la experiencia en los recintos deportivos y llevarla al siguiente nivel.

El Riyadh Air Metropolitano como referente del estadio del futuro

Si hay un caso de éxito que resume esta apuesta, es el estadio Riyadh Air Metropolitano, uno de los recintos señalados de cara al Mundial 2030 y al que LG ha convertido en referente de innovación tecnológica para el fútbol mundial. A los más de 2.000 m² de pantallas LED de alto rendimiento ya instaladas se suma el LG SkyRibbon, una gran estructura LED Transparente suspendida que rodea el estadio y crea un espectáculo visual envolvente de 360º desde cualquier asiento. Túneles y cilindros LED, pantallas en zonas VIP y espacios interactivos completan un ecosistema que convierte cada visita en una experiencia intensa y conectada.

Ahí es donde LG ha sabido marcar la diferencia, con soluciones creadas para integrarse en el espacio y responder a las necesidades reales de cada uno de ellos. Durante 2025, la compañía se ha mantenido como líder de mercado de pantallas profesionales LED en España con un 22,1% de cuota de mercado en LED (lo que equivale a un aumento del 21,56% vs 2024). Además, las ventas de unidades a estadios españoles este año han superado los 5 millones de dólares durante este último año.

Una red de estadios inteligentes que marca el camino

El Riyadh Air Metropolitano no es un caso aislado. LG lidera el mercado español de pantallas LED profesionales para grandes recintos, acompañando los proyectos desde el diseño hasta la ejecución y adaptando cada solución al espacio. Buena muestra es el Roig Arena de Valencia, que presume del videomarcador central de mayor resolución de Europa, un ribbon LED que recorre todo el recinto. Además, tiene uno de los videowalls interiores más grandes del continente con 500m2, y en su fachada, “El Ojo” convierte el exterior en un espectáculo antes incluso de entrar. La experiencia de los aficionados también se ha modernizado en San Sebastián, donde LG transformó el Reale Arena con más de 800 pantallas y con un ecosistema integral de climatización de máxima eficiencia, y en el Buesa Arena de Vitoria en el que se instaló un videomarcador octogonal.

La tecnología de LG no se limita tan solo a los estadios españoles, sino que se extiende a lugares tan emblemáticos como el Wembley Stadium de Londres, la “casa” de la selección inglesa de fútbol que cuenta también con la solución de LED Transparente en su fachada principal. También el Deutsche Bank Park (Alemania), sede del Eintracht Frankfurt, dispone de una impresionante pantalla LED de última generación en forma de cubo que corona el centro del campo. Así como el Jan Breydel Stadium (Bélgica), donde el Brujas comparte con sus aficionados todo tipo de contenidos con la impresionante calidad de imagen de las pantallas LED de LG.

La mejor calidad de imagen para vivir cada detalle

En un año en el que el fútbol concentra todas las miradas, la innovación de LG es la mejor aliada de la emoción: pantallas de alta resolución, videomarcadores espectaculares y soluciones de gestión de contenidos que crean una atmósfera inigualable. De camino al Mundial y de la mano de LG, los estadios españoles ya juegan en la primera división de la tecnología.

"En LG entendemos la pasión que genera el fútbol y la importancia de ofrecer a la afición experiencias inolvidables, que les hagan disfrutar tanto en casa como en el estadio", afirma Guillermo Calvo Information Display Director en LG España. "Esta forma de concebir el negocio se refleja en las pantallas LED, sistemas de gestión de contenidos y fórmulas de climatización que diseñamos a medida de cada recinto, para hacerlos aún más inteligentes, conectados y atractivos. Soluciones que cada vez conquistan a más clubes de todo el mundo y que reflejan a la perfección nuestra filosofía Life’s Good, que nos impulsa a utilizar la tecnología para ayudar a las personas a hacer mejor su día a día".

*Referido exclusivamente a los estadios que forman parte de la primera división del fútbol español. Esta información se basa en datos actualizados a 1 de septiembre de 2025. La tecnología LG abarca diversos equipos y soluciones instalados en dichos estadios.

**Fuente: OMDIA. Datos del mercado de pantallas profesionales con tecnología LED en España, publicados en noviembre de 2025, basados en el volumen instalado (en m²) durante el año 2024 y 2025. LG Electronics no ha participado en la elaboración de este estudio. Para más información, visite: https://www.omdia.com/

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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