LG STANBYME 2: EL NUEVO SMART TV WEBOS MÁS VERSÁTIL CON TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO
La gama LG & Go se amplía con la segunda versión del único Smart TV webOS táctil y portátil del mercado, diseñado para moverse sin límites con cuatro horas de autonomía y pantalla extraíble de 27 pulgadas
Madrid, 3 de diciembre de 2025 – LG Electronics amplía la gama de Smart TV portátiles LG & Go con el nuevo LG StanbyME 2, el único Smart TV webOS portátil y táctil, con hasta cuatro horas de batería, que ofrece una flexibilidad y comodidad inigualables. Diseñado para adaptarse a cada momento y lugar, este innovador dispositivo permite a los usuarios disfrutar de sus películas favoritas, seguir recetas en la cocina o realizar videollamadas en una pantalla de gran formato sin las limitaciones de una ubicación fija.
La versatilidad del nuevo miembro de la familia LG & Go comienza por su pantalla táctil de 27 pulgadas extraíble, que permite disfrutar del contenido en un cómodo modo tablet, ampliando sus posibilidades de uso y proporcionando una interacción intuitiva y envolvente. Gracias a su batería integrada, LG StanbyME 2 cuenta con hasta cuatro horas de autonomía y un sistema de ruedas que facilita su desplazamiento sin esfuerzo y una la libertad de movimiento para llevar el entretenimiento a cualquier rincón de la casa o incluso al exterior.
Procesador inteligente y sistema operativo avanzado para una experiencia fluida
LG StanbyME 2 está equipado con el avanzado sistema operativo webOS, una plataforma fácil, intuitiva y segura que garantiza una experiencia de usuario fluida. La plataforma webOS permite visualizar contenidos en formatos verticales en plataformas como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok sin necesidad de un PC o consola externa. Además, incluye LG Channels, con acceso a más de 300 canales gratuitos, y un Portal Gaming para disfrutar de juegos en la nube con servicios como Xbox y GeForce NOW. Todo ello, con la inmersiva calidad de imagen Dolby Vision y el sonido envolvente Dolby Atmos, que enriquecen la experiencia de visualización de los contenidos favoritos.
El nuevo Smart TV webOS 24, gracias al programa Re:New, evoluciona constantemente. Se renueva gratuitamente cada año, incorporando las últimas funciones inteligentes para ofrecer una personalización y un control del hogar avanzados. Desde recomendaciones de contenido hasta ajustes optimizados de imagen y sonido, pasando por un asistente virtual integrado, la IA hace que la experiencia sea más cómoda. Además, su mando a distancia cuenta con un acabado magnético que permite acoplarlo directamente al dispositivo, garantizando que siempre estén juntos.
Este nivel de rendimiento es posible gracias a su procesador de alta potencia, el 4K α8, ahora 1.7 veces más inteligente, y preparado para integrar las futuras innovaciones de la IA. Este avanzado procesador maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la inteligencia artificial para ofrecer una experiencia visual y auditiva optimizada y envolvente en todo momento.
Esta nueva solución de LG & Go combina la mejor tecnología Smart TV con un diseño vanguardista y libertad de movimiento, convirtiéndose en un aliado perfecto para las familias que buscan disfrutar de su contenido favorito en cualquier rincón y momento.
# # #
Sobre LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com
Sobre LG Electronics España
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.
