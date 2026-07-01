NUEVOS ALTAVOCES LG XBOOM MINI Y XBOOM ROCK: SONIDO COMPACTO Y RESISTENCIA EXTREMA ADAPTADOS A CADA ESTILO DE VIDA

La familia LG xboom se amplía en España con dispositivos para acompañar en la vida diaria y las aventuras más exigentes, con IA integrada, diseño del reconocido artista will.i.am y hasta diez horas de batería para despreocuparse por la carga

Madrid, 1 de julio de 2026 – LG Electronics amplía la familia xboom by will.i.am con el lanzamiento en España de dos altavoces pensados para el día a día y para quienes se mueven sin parar: xboom Mini y xboom Rock. Ambos combinan el sonido característico calibrado del reconocido artista will.i.am con funciones de inteligencia artificial, una gran durabilidad y un diseño que no pasa desapercibido. Compactos, versátiles y construidos para acompañar a los usuarios tanto en interiores como en los entornos exteriores más exigentes, estos dos dispositivos refuerzan el compromiso de LG con una experiencia de audio más conectada, inteligente y adaptada a cada estilo de vida.

xboom Mini: pequeño por fuera, potente por dentro

xboom Mini llega para adaptarse perfectamente a la vida cotidiana. Con su diseño cúbico y su concepto "Mini but Powerful", xboom Mini demuestra que el tamaño no está reñido con el rendimiento. Ofrece hasta diez horas de reproducción gracias a la tecnología Play Time Enhance y es perfectamente capaz de llenar de sonido cualquier rincón del hogar, el jardín o poner la banda sonora a una escapada improvisada.

Sus acabados, en negro o gris cálido, cuentan con la aprobación del propio will.i.am, y encajan en cualquier ambiente del hogar: el cuarto de baño, la cocina, el dormitorio o la terraza. La correa Magic Strap permite colgarlo en cualquier parte, y gracias a su forma cúbica puedes colocarlo en vertical o tumbado sin perder nitidez.

Este dispositivo cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, convirtiéndolo en una bestia para interiores y exteriores. La función Party Link permite conectar varios altavoces para compartir música en grupo y que no pare la fiesta, y tiene tecnología USB Audio para garantizar una máxima fidelidad sonora. Además, dispone de hueco para soporte de GoPro para crear contenido en cualquier parte.

xboom Rock: resistencia militar para tus aventuras

LG lanza el xboom Rock para quienes no tienen fronteras y buscan un compañero de aventuras que responda en los entornos más exigentes. EL nuevo xboom Rock eleva el rendimiento con una potencia de 6W y sonido más claro e impactante incluso en espacios abiertos. Ha superado siete pruebas de estándares militares, lo que garantiza su fiabilidad allí donde la mayoría de altavoces no llegarían.

Con hasta diez horas de reproducción, el xboom Rock está pensado para llevar el mejor sonido a rutas de senderismo, sesiones de kayak, acampadas o cualquier escapada al aire libre donde la música es parte imprescindible de la experiencia. Su identidad “Tough Trek” se materializa en la Magic String, un cordón robusto y ajustable que permite sujetarlo a la mochila, al equipo o a cualquier soporte durante el camino, sin preocupaciones.

También cuenta con el Smart Button configurable con acceso directo en un solo toque a la plataforma FYI.RAiDiO, Apple Music o LG Radio+. Además, permite conectar otros altavoces para escuchar música en grupo, una función perfecta para salidas y excursiones con amigos. Ahórrate las preocupaciones y disfruta de tus jornadas de mountain bike, trekking o kayak con un compañero que se adapta al ritmo de tus aventuras.

Inteligencia artificial que personaliza cada escucha

Tanto el xboom Mini como el xboom Rock incorporan AI Sound, que analiza automáticamente el contenido de audio y ajusta el ecualizador para resaltar la melodía, el ritmo o las voces en cada momento. A esto se suma Sound Field Enhance, que garantiza una calidad sonora consistente incluso en espacios abiertos o entornos ruidosos, convirtiendo los nuevos altavoces compactos de LG en una experiencia de sonido de verdad.

Ambos modelos se integran con FYI.RAiDiO, la plataforma de IA musical de will.i.am que permite interactuar con diez personajes y DJs virtuales a través de conversaciones bidireccionales y recibir selecciones musicales personalizadas en tiempo real.

Disponibilidad y precio

Ya sea en tu casa o en la montaña más remota, cada modelo LG xboom se convierte en tu compañero imprescindible. LG xboom Mini está disponible con un PVPR de 49 euros pinchando aquí , y LG xboom Rock por 78,99 euros aquí.

# # #

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor del Cura

victor.delcura@lgepartner.com