Batería recargable BP34A para altavoz LG xboom Stage

Se muestra una especie de piscina al aire libre y una multitud de personas está detrás. xboom La etapa 301 está colocada mirando hacia la piscina con un poco de agua encima, y a su lado la batería reemplazable de la etapa 301 se coloca en el aire mirando hacia adelante.
¡Qué no pare la fiesta! Déjate liar con LG xboom
Qué no pare la fiesta con LG xboom, mantén la fiesta de noche y de día, hasta 24 horas con 12 horas de autonomía y una batería recargable que dura hasta otras 12 horas más.
No hace falta interrumpir la fiesta: solo tienes que cambiar la batería y seguir disfrutando de la diversión
*Imagen simulada con fines ilustrativos
Autonomía
12 horas seguidas
Disfruta de hasta 12 horas de reproducción con una sola carga.
Tiempo de carga
Carga rápida
De cero a carga completa en solo 3 horas
Revisa el estado con la app
Comprobación de batería
Comprueba el nivel de batería en cualquier momento a través de la app LG ThinQ
Cambio sencillo, diversión sin límites
Abre, empuja, cambia y cierra.
Sin necesidad de herramientas, sin complicaciones: solo tienes que colocarla y dejar continuar con la fiesta
*Las imagenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
