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Pack Xboom Stage301 altavoz con 120W + Batería recargable BP34A
STAGE301.SET
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Características principales
DISEÑADO Y PERFECCIONADO BY wll.i.am: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am.
SONIDO NÍTIDO Y GRAVES POTENTES: Con una potencia de sonido de 120W y 1.1 canales, cuenta con un gran woofer de 6,5" pulgadas fabricado por Peerless, expertos en sonido de gama alta. Disfruta de unos graves profundos sin distorsiones.
MONTA LAS MEJORES FIESTAS CON EFECTOS DJ Y KARAOKE: Diviértete usando una gran variedad de efectos sonoros de DJ y de voz directamente desde tu teléfono a través de App LG ThinQ1. Y canta a pleno pulmón conectando tu micrófono o una guitarra para dar un concierto.
Batería recargable para tu altavoz LG xboom Stage.
Hasta 12 horas de batería adionales para tus fiestas.
Carga rápida: carga de cero a completa en 3 horas.
(1)Compatible con versiones Android 6.0 & IOS 10.0. (2)Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar. (3)Producto protegido contra el contacto y contra las salpicaduras de agua. La tapa de protección contra la intemperie debe estar completamente cerrada para evitar la entrada de agua. (4)Sólo los modelos Stage301, Bounce y Grab lanzados en 2025 pueden conectarse entre sí.
xboom Stage 301
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xboom Stage 301
Ganador de Red Dot 2025: ganador
xboom Stage 301
AVPasión
LG xboom Stage 301, el altavoz perfecto para una fiesta improvisada
xboom Stage 301
20minutos
LG xboom Stage 301 ofrece una gran autonomía y un sonido superpotente.
Nuevo xboom Stage 301, en colaboración con will.i.am
Presentamos el nuevo altavoz LG xboom Stage 301, diseñado y perfeccionado
por will.i.am, creado para ofrecer un sonido que marca la diferencia.
LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia sonora a otro nivel y con un estilo completamente nuevo. Ganador de nueve premios Grammy, will.i.am es sin duda un auténtico icono de la cultura pop.
Todos los «xboom by will.i.am» han sido perfecionados por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha ecualizado xboom Stage 301 para conseguir un sonido potente y atrevido que hará que tu fiesta sea épica.
will.i.am, perfecciona el sonido del LG xboom Stage 301
Experimenta la sofisticada y extraordinaria experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan al funcionamiento del nuevo xboom -encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen- han sido desarrollados por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
Siente un sonido nítido con graves potentes, diseñado por Peerless
Monta tu fiesta y déjate liar con xboom Stage 301, ya que cuenta con un gran woofer de 6,5" pulgadas y unos medios de 2,5" pulgadas fabricados por Peerless, expertos en sonido de gama alta que ofrecen una calidad de sonido excepcional.
*Las imagenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Monta tu propia fiesta
Con LG xboom Stage 301, puedes convertir tu fiesta en un karaoke. Conecta tu micrófono y canta a pleno pulmón. También puedes conectar una guitarra y dar tu propio concierto.
A la izquierda, el xboom Stage 301 está en el suelo delante de la gente que baila. En la parte central, el xboom Stage 301 está colocado en su soporte junto a unos tambores. A la derecha, el xboom Stage 301 está sobre una mesa en un salón.
*El pie del altavoz se compra por separado
Nuevo xboom Stage 301, lleva la fiesta donde quieras
Gracias a su práctica asa puedes llevártelo a donde quieras y viajar contigo a todas partes sin preocupaciones.
En la parte superior, will.i.am, vestido de negro, sostiene el xboom Stage 301 en el hombro. En el centro, la imagen parcial del xboom Stage 301 sostenida por una mano queda a la izquierda, mientras que la imagen en primer plano de su mango queda a la derecha. Abajo a la izquierda, will.i.am con un atuendo blanco junto al xboom Stage 301 en el suelo. Abajo a la derecha, will.i.am sostiene el xboom Stage 301 con la mano derecha.
AI Sound
Perfecciona el sonido de cualquier género con IA
Elige manualmente entre los modos: ritmo, melodía o voz, según tus preferencias, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género.
will.i.am con traje blanco y gorra blanca sostiene el xboom Stage 301 con ambos brazos en la cara.
Space Calibration
Sonido calibrado para su espacio
Space Calibration ajusta la salida de sonido según el tamaño y la distribución de la habitación. Al adaptar los niveles de audio al espacio, ofrece un sonido claro y completo que se oye equilibrado tanto en entornos grandes como pequeños.
*Las imagenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Luces al ritmo de la música gracias a la IA
Iluminación multicolor al ritmo de la música, perfecto para darle color a tu fiesta. La IA analiza cada canción y ajusta la iluminación para que coincida con el beat de la canción.
*Las imagenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Monta tu fiesta con los efectos de
DJ y Karaoke
Diviértete usando una gran variedad de efectos sonoros de DJ y de voz directamente desde tu teléfono a través de App LG ThinQ*
A la izquierda, vista superior del xboom Stage 301 con sus mandos y botones marcados. A la derecha, dos teléfonos móviles con las pantallas de la aplicación xboom.
*Compatible con versiones Android 6.0 & IOS 10.0 y superiores.
Tu fiesta no termina gracias a su batería reemplazable
Llévatelo donde quieras con sus 12 horas de batería(1), hasta 24 horas utilizando la batería reemplazable
(1) Basado en un 50% de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.
*Las baterías extra se deben adquirir por separado
Resistente al agua IPX4
LG xboom Stage 301 cumple con una clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua(1).
Se muestra una piscina al aire libre y un grupo de personas de pie detrás. xboom Stage 301 se coloca frente a la piscina con algunas salpicaduras de agua en ella.
(1) Producto protegido contra el contacto y contra las salpicaduras de agua. La tapa de protección contra la intemperie debe estar completamente cerrada para evitar la entrada de agua.
Conecta varios altavoces y monta tu fiesta con Auracast™(1).
Descubre la tecnología Bluetooth de última generación Auracast. Presiona el botón de tu altavoz y sumérgete en un sonido envolvente, amplificado mediante la conexión de diferentes altavoces.
(1) Sólo los modelos Stage301, Bounce y Grab lanzados en 2025 pueden conectarse entre sí. Las imágenes simuladas tienen fines ilustrativos. El tamaño real puede variar.
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