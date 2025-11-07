¿Qué tipo de bomba de calor es la más adecuada para mi?

Además, a diferencia de un sistema monobloc o hydrosplit (del que hablaremos más adelante), una bomba de calor split requiere tuberías de refrigerante entre las unidades interior y exterior, lo que elimina el riesgo de que las tuberías se congelen en invierno. La distancia entre unidades puede ser de hasta 50 metros, de forma que la instalación es más flexible. Con una amplia gama de tipos de unidades interiores que incluyen unidades murales, unidades con depósito de agua integrado (hidromodul) y unidades interiores de suelo de alta temperatura, hay muchas opciones entre las que elegir.

Los productos hidromodul incluyen un depósito de agua, por lo que no necesitarás adquirirlo aparte. También proporcionan un uso aún más eficiente del espacio interior y diseños más refinados, ya que el depósito de agua está totalmente integrado. Las bombas de calor split de pequeña capacidad son especialmente demandadas para las casas nuevas que cumplen la normativa de edificios bien aislados. Un sistema hidromodul permite que las bombas de calor split de pequeña capacidad satisfagan las necesidades de agua caliente de una vivienda.