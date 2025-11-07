About Cookies on This Site

¿Qué tipo de bomba de calor es la más adecuada para mi?

4/5/2022

Las bombas de calor aerotérmicas han ganado atención en los últimos años por reducir las emisiones de CO2 y el uso de combustibles fósiles. Hay diferentes tipos de bombas de calor aire-agua, y es difícil discernir cuál puede ser la más adecuada para tu hogar o negocio. LG ofrece varios sistemas de aerotermia y queremos ayudarte a elegir la correcta para tus necesidades. Veamos qué es una bomba de calor, dónde deben instalarse y las ventajas que ofrecen los sistemas.

¿Qué es una bomba de calor?

Las bombas de calor son sistemas capaces de extraer hasta el 75% de la energía que consumen del aire ambiente o de la energía geotérmica. Ofrecen soluciones ecológicas que pueden sustituir a sistemas como las calderas, que utilizan combustibles fósiles para el agua caliente y la calefacción. Las bombas de calor no sólo sirven para la calefacción y el suministro de agua caliente, sino que también pueden utilizarse para la refrigeración. De hecho, esta tecnología hace posible la funcionalidad básica de los aparatos de aire acondicionado. Al igual que un aparato de aire acondicionado, una bomba de calor puede enfriar tu casa, pero también puede calentarla y suministrar agua caliente.

¿Dónde debo instalar la bomba de calor?

Para ayudarte a entender qué tipo de solución es mejor para su hogar o negocio, veamos los diferentes tipos de sistemas de aerotermia, también conocidos como bombas de calor aire-agua. Dependiendo de su tipo, suelen estar formadas por diferentes configuraciones de unidades exteriores, unidades interiores y depósitos de agua. La ubicación y la configuración también pueden variar para cada clase de edificio.

Para ayudarte a entender qué tipo de solución es mejor para su hogar o negocio, veamos los diferentes tipos de sistemas de aerotermia, también conocidos como bombas de calor aire-agua. Dependiendo de su tipo, suelen estar formadas por diferentes configuraciones de unidades exteriores, unidades interiores y depósitos de agua. La ubicación y la configuración también pueden variar para cada clase de edificio.

*Cada país o región tiene su propia normativa sobre emisiones sonoras para entornos residenciales.

¿Qué tipo de sistema de calefacción tienes actualmente? ¿Tienes depósito de agua caliente? ¿Cuentas con espacio para un depósito de agua? ¿Tu instalación de calefacción es por suelo radiante o radiadores? Dependiendo de tu situación, el tipo de sistema y la configuración pueden ser diferentes. Como verás con las soluciones de aerotermia LG Split, Monobloc e Hydrosplit, cada clase de sistema ofrece ventajas para diferentes tipos de edificios. En particular, LG Therma V R32 Monobloc es compatible con casi cualquier tipo de sistema de calefacción interior, incluida la calefacción por suelo radiante y los radiadores que cubren una amplia gama de temperaturas del agua de salida.

Solución compacta, THERMA V Monobloc

Como su nombre indica, un sistema de bomba de calor monobloc se presenta en una sola unidad. Todos los componentes están contenidos en una unidad exterior que permite un uso más eficiente del espacio interior. Esto significa que sólo se conecta a un depósito de agua, por lo que no es necesario instalar una unidad interior en hogar o negocio. Si ya dispones de un depósito de agua, puede conectarse fácilmente a Therma V Monobloc. Dependiendo de tu sistema de calefacción existente, también puedes ganar más espacio donde antes había instalada una caldera para almacenamiento o cualquier otro uso. Estos sistemas autónomos no requieren tuberías de refrigerante y pueden instalarse fácilmente conectando simplemente las tuberías de agua. También eliminan el riesgo de fugas de refrigerante al interior de la vivienda, ya que el único elemento que entra en ella es el agua. Cualquier técnico especializado en sistemas de calefacción puede instalar cómodamente un sistema monobloc sin necesidad de cualificación adicional en gases fluorados. Aunque un sistema monobloc puede ahorrar espacio en el interior, las unidades exteriores pueden ser más grandes y pesadas que otras bombas de calor aire-agua, por lo que es importante asegurarse de que hay espacio suficiente para instalar la unidad en la vivienda

Flexible para cualquier hogar, THERMA V Split

A diferencia de un sistema de bomba de calor monobloc, una bomba de calor split incluye una unidad exterior y una unidad interior independiente. Dado que estas están separadas, la unidad exterior es más pequeña y ocupa menos espacio en la propiedad, lo que también la hace un poco más flexible a la hora de decidir el lugar de instalación.

Además, a diferencia de un sistema monobloc o hydrosplit (del que hablaremos más adelante), una bomba de calor split requiere tuberías de refrigerante entre las unidades interior y exterior, lo que elimina el riesgo de que las tuberías se congelen en invierno. La distancia entre unidades puede ser de hasta 50 metros, de forma que la instalación es más flexible. Con una amplia gama de tipos de unidades interiores que incluyen unidades murales, unidades con depósito de agua integrado (hidromodul) y unidades interiores de suelo de alta temperatura, hay muchas opciones entre las que elegir.

Los productos hidromodul incluyen un depósito de agua, por lo que no necesitarás adquirirlo aparte. También proporcionan un uso aún más eficiente del espacio interior y diseños más refinados, ya que el depósito de agua está totalmente integrado. Las bombas de calor split de pequeña capacidad son especialmente demandadas para las casas nuevas que cumplen la normativa de edificios bien aislados. Un sistema hidromodul permite que las bombas de calor split de pequeña capacidad satisfagan las necesidades de agua caliente de una vivienda.

Sin línea de refrigerante, solo con agua: THERMA V Hydrosplit

Un sistema aerotermia hydrosplit funciona de forma muy similar a un sistema split. La gran diferencia es que en lugar de tuberías de refrigerante entre las unidades interior y exterior como en un sistema split, un hydrosplit utiliza tuberías de agua. El uso de agua para la calefacción hace que el entorno doméstico sea más seguro al eliminar el riesgo de fugas de refrigerante en el interior de la casa. También hay disponibles varias opciones de unidades interiores para los sistemas hydrosplit, como unidades murales y unidades hidromodul.

Como puedes ver, existen soluciones de aerotermia de LG para satisfacer una gran variedad de necesidades. Puede que necesites un sistema monobloc para ahorrar espacio en el interior, un sistema split para una instalación flexible en el exterior, o un sistema hydrosplit o monobloc para un entorno de funcionamiento más seguro. Sean cuales sean tus necesidades, LG puede ayudarte a elegir la solución de bomba de calor aire-agua adecuada.

¿Qué sistema de aerotermia elegir?

la solución más adecuada para tu vivienda y calcular tu ahorro de energía y emisiones.

