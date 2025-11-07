We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1) En caso de error en la unidad de control en cascada, las unidades exteriores funcionan de manera independiente. Si una de las unidades presenta una avería, las restantes siguen funcionando para garantizar un funcionamiento estable.
2) El intervalo de funcionamiento de la calefacción y el agua caliente sanitaria es de -28 °C a 35 °C, mientras que la refrigeración trabaja de 5 °C a 48 °C.