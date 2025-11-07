About Cookies on This Site

Unidad de control en cascada

PHCM0 ENCXLEU
Vista frontal de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Vista del lado izquierdo de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Vista del lado derecho de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Vista trasera de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Exterior de la unidad de control PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG con indicación de las dimensiones.
Vista frontal de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Vista del lado izquierdo de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Vista del lado derecho de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Vista trasera de la unidad exterior PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG.
Exterior de la unidad de control PHCM0 ENCXLEU de la unidad de control en cascada LG con indicación de las dimensiones.

Características principales

  • Se pueden manejar hasta 8 unidades exteriores como un único sistema
  • Se pueden satisfacer demandas de calefacción de hasta 128 kW mediante la combinación flexible
  • Fácil de configurar ya que no se precisan dispositivos de control o unidades interiores independientes, excepto para la unidad de control en cascada
  • Funcionamiento extremadamente silencioso y altamente eficiente en combinación con R290 Monobloc en amplios rangos de capacidad de calefacción
  • Interfaz intuitiva a través de una pantalla táctil a todo color de 4,3 pulgadas y gráficos animados
  • Control optimizado del tiempo de ejecución para un funcionamiento y mantenimiento estables
Más

Escalabilidad sin fisuras

La unidad de control en cascada LG permite una configuración escalable del sistema, lo que permite añadir o eliminar unidades AWHP en función de la demanda térmica. Esta flexibilidad garantiza una adaptación eficiente a los distintos requisitos de carga y entornos de instalación.

Instalación integrada

Diseñada para facilitar la instalación, la unidad de control en cascada de LG incluye sensores integrados y Modbus, lo que elimina la necesidad de componentes adicionales y reduce la carga de trabajo de instalación.

Optimiza el funcionamiento

El sistema ofrece un rendimiento de calefacción estable y eficiente al admitir un control optimizado del tiempo de funcionamiento, la operación de descongelación y una funcionalidad de respaldo confiable durante fallos o condiciones de error1), manteniendo el funcionamiento en diversas condiciones.2)

Control remoto inteligente

Con el control en cascada de LG, se pueden configurar los ajustes del sistema de forma remota a través de LG BECON cloud, mientras que LGMV proporciona la supervisión en tiempo real de todas las unidades exteriores conectadas.

1) En caso de error en la unidad de control en cascada, las unidades exteriores funcionan de manera independiente. Si una de las unidades presenta una avería, las restantes siguen funcionando para garantizar un funcionamiento estable.
2) El intervalo de funcionamiento de la calefacción y el agua caliente sanitaria es de -28 °C a 35 °C, mientras que la refrigeración trabaja de 5 °C a 48 °C.

Todas las especificaciones

PESO

  • Unidad exterior (Vacía) (kg)

    6.9

EXTERIOR

  • Color de la carcasa de la unidad exterior (Color / Código RAL)

    Essence white / RAL 9003

DIMENSIONES

  • Unidad exterior (Al× An × Pr) (mm)

    420 x 490 x 141

ALIMENTACIÓN

  • Voltaje, fase, frecuencia de la unidad exterior (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

INTERVALO DE TRABAJO (TEMPERATURA DEL AGUA DE SALIDA)

  • Refrigeración (Mín. ~ Máx.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (Mín. ~ Máx.) (℃)

    15 ~ 80

  • Calefacción (Mín. ~ Máx.) (℃)

    15 ~ 70

Para obtener más documentación técnica y recursos, visita la página LG B2B Partner Portal.