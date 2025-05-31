Se pueden enviar mensajes y otros contenidos desde el centro principal del sistema a los dispositivos individuales conectados a LG ConnectedCare DMS, y mostrar fácilmente avisos u horarios importantes de la empresa directamente en el dispositivo. En caso de ocasiones urgentes, como un incendio o una catástrofe natural, los mensajes de alerta pueden distribuirse manualmente por todo el sistema, lo que ayuda a las personas a tomar rápidamente una medida de seguridad.