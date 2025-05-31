We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UltraStrech
Experimente un nuevo nivel de visualización con nuestra pantalla panorámica 21:9
En la pared de la espaciosa sala de conferencias hay instalada una amplia pantalla en la que la presentación se muestra de forma destacada y clara.
*Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.
Formato panorámico para no perder detalle
Con la pantalla panorámica de 21:9, consigues una experiencia de visualización envolvente al ser más amplia que la pantalla estandar de 16:9. Compatible con plataformas de videoconferencia en pantalla panorámica.
La pantalla 105BM5P con ratio 21:9 se instala en una sala de reuniones, proporcionando más información que una pantalla 16:9.
Pantalla con máxima versatilidad
|La 105BM5P ofrece un uso versátil, ya que puede utilizarse tanto en orientación vertical como horizontal. Esta flexibilidad le permite adaptarse a diversos escenarios de instalación y uso.
*La orientación debe ajustarse manualmente al cambiar la dirección de instalación.
Resolución 5K
Proporciona una resolución más de 4 veces superior a la FHD, lo que hace que el espectador quede satisfecho visualmente. Con una resolución de 5.120 × 2.160 y una alta densidad de píxeles, todos los detalles de la pantalla se transmiten con nitidez.
Diseño fino
El modelo 105BM5P destaca por su marco fino y su elegante diseño alargado con un peso reducido. No sólo ahorra espacio, sino que también facilita la instalación, por lo que es una opción ideal para una gran variedad de entornos.<br><br><small>* Recomendamos la instalación profesional. Si decide instalarlo usted mismo, asegúrese de que participan al menos dos personas.</small>
Conecta y carga fácilmente
La ranura USB Tipo-C simplifica las conexiones, lo que permite cargar y enviar datos simultáneamente a través de un solo cable.
Un portátil se conecta al 105BM5P en una sala de reuniones. El 105BM5P es compatible con USB Type-C, lo que permite la transferencia de datos y la carga simultáneas a través de un único cable, fomentando un entorno de reuniones sin interrupciones.
*Los cables USB Tipo-C se venden por separado.
Comparte pantalla de forma inalámbrica
Con la función LG CreateBoard Share, los usuarios pueden mostrar hasta 9 pantallas compartidas o un archivo en una pantalla en tiempo real, además podrás enviar fácilmente archivos a cualquier dispositivo conectado a la aplicación. Al poder compartir fácilmente materiales de presentación de forma inalámbrica, eliminarás el desorden de los cables.
Las pantallas de los participantes en la reunión se comparten de forma inalámbrica en la pantalla panorámica 105BM5P, lo que permite a varias personas compartir sus materiales simultáneamente en una sola pantalla sin interferencias de cables.
*LG CreateBoard también admite el uso compartido sin aplicación para PC (a través de la página web) y dispositivos móviles dentro de la misma red.<br>* Para una conexión más estable, recomendamos la instalación de una aplicación dedicada (LG CreateBoard Share).
Incluye ranura OPS
Esta pantalla panorámica admite ranuras OPS, lo que le permite montar cómodamente el Módulo OPS en la parte posterior de la pantalla sin la molestia de conectarlo a un escritorio externo, habilitando diversas funciones de PC y software de Windows.
A través de las ranuras OPS, los usuarios pueden montar cómodamente el módulo OPS en el 105BM5P, permitiendo diversas funciones de PC y software de Windows en el 105BM5P.
*OPS : Open Pluggable Specification<br>* El reproductor OPS para 105BM5P admite salida 4K y se vende por separado.
LG ConnectedCare DMS
LG ConnectedCare DMS es una solución en la nube para supervisar, controlar y gestionar a distancia el estado de tus pantallas profesionales. Esta función permite a los responsables IT gestionar recursos importantes de los dispositivos operativos sin necesidad de visitar físicamente los centros.
*LG ConnectedCare DMS debe adquirirse por separado.<br>* La disponibilidad del servicio LG ConnectedCare DMS varía según la región, por lo que le rogamos que se ponga en contacto con el representante de ventas de LG de su región para obtener más información.<br>* LG ConnectedCare DMS es compatible con TV Signage (UM340E, UR640S), LG CreateBoard (serie TR3) y Stretch Signage (serie 105BM) a partir de ahora (y más que llegarán) en un entorno en la nube.
Gestión remota
Gracias a LG ConnectedCare DMS, el responsable IT puede seleccionar dispositivos específicos para controlarlos a distancia y actualizar su configuración de una sola vez. La configuración general, la configuración de energía, la gestión de aplicaciones y multimedia pueden gestionarse y controlarse de forma eficaz y simultánea, lo que permite el funcionamiento estable de tu empresa.
El administrador IT puede controlar y configurar a distancia los dispositivos de la sala de reuniones a través de LG ConnectedCare DMS.
Mensajes de difusión / alerta
Se pueden enviar mensajes y otros contenidos desde el centro principal del sistema a los dispositivos individuales conectados a LG ConnectedCare DMS, y mostrar fácilmente avisos u horarios importantes de la empresa directamente en el dispositivo. En caso de ocasiones urgentes, como un incendio o una catástrofe natural, los mensajes de alerta pueden distribuirse manualmente por todo el sistema, lo que ayuda a las personas a tomar rápidamente una medida de seguridad.
Las noticias y anuncios del campus se muestran en pantallas panorámicas instaladas en varios vestíbulos. Con LG ConnectedCare DMS, el responsable de IT puede transmitir a distancia el contenido a dispositivos específicos.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
