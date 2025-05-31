We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG LED All-in-One
All-in-One LED Display con webOS
Una pantalla ancha está instalada en la pared de la sala de conferencias, y la presentación se muestra de manera prominente y clara en la pantalla grande.
*Todas las imágenes en esta página son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real
**Los accesorios de soporte varían según los modelos y deben comprarse por separado.
Pantalla LED All-in-One con Altavoz Integrado
Experimenta la conveniencia de la serie LAPA LED Todo en Uno de LG, con una impresionante pantalla de 163/136 pulgadas. Este paquete todo en uno incluye un controlador integrado y un altavoz incorporado, lo que facilita la instalación. Desmiente la noción de que las pantallas LED son difíciles y complejas de instalar, ya que no requiere conexiones de controlador ni configuración de módulos.
Una gran pantalla LAPA montada en la pared de una tienda minorista está mostrando una conferencia sobre productos, con sonido reproducido a través de su altavoz integrado.
Instalación Fácil
El proceso de instalación para el LED Todo en Uno es sencillo. Primero, asegura los gabinetes (tres para la serie LAPA). Luego, conecta cada módulo de pantalla LED a los gabinetes y, finalmente, enchufa el cable de alimentación. Esta instalación simple ahorra tiempo y trabajo, permitiendo a los usuarios gestionar fácilmente la pantalla LED.
Esto consiste en un total de tres imágenes que ilustran los pasos para asegurar tres gabinetes, conectar módulos LED y conectar el cable de alimentación.
*La imagen está ilustrada como un ejemplo del modelo LAPA136 .
**Se necesitan tornillos de fijación o accesorios de montaje en pared adicionales.
Conexión de Energía Simple
La serie LAPA funciona con un cable de CA doble, simplificando las conexiones de energía y asegurando una instalación limpia y ordenada.
Mantenimiento Rápido
En caso de una falla relacionada con el módulo LED o la placa del sistema, se puede realizar el mantenimiento desde el frente. El módulo LED se puede desprender fácilmente usando la herramienta magnética proporcionada y reemplazarse rápidamente sin necesidad de cableado.
Instalación Versátil con Accesorios Dedicados
El producto se ofrece con los componentes necesarios, incluyendo el montaje en pared horizontal y herramientas para la instalación. Para mayor conveniencia, un soporte dedicado está disponible como opción, lo que permite posicionar fácilmente la pantalla según las necesidades de instalación. Además, la serie LAPA puede organizarse de manera contigua en una configuración de 1 × N, acomodando hasta 10 pantallas para adaptarse al sitio y propósito de instalación específicos.
La serie LAPA, instalada en la pared con un montaje en pared horizontal, con un soporte dedicado y de manera contigua como dos pantallas en una configuración de múltiples pantallas, se muestra en tres imágenes diferentes.
*Los accesorios de soporte varían según el modelo y deben comprarse por separado.
LG ConnectedCare en Tiempo Real
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallas y servicios de control remoto, permitiendo el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.
Uno de los empleados de LG está monitoreando de forma remota la pantalla LED LAPA instalada en un lugar diferente utilizando la solución de monitoreo basada en la nube llamada LG ConnectedCare.
*La disponibilidad de LG ConnectedCare varía según la región.
Alto Rendimiento SoC con webOS
El SoC Quad Core integrado puede ejecutar varias tareas a la vez mientras proporciona una reproducción de contenido fluida sin necesidad de un reproductor multimedia. Además, la plataforma de señalización inteligente LG webOS ofrece una GUI intuitiva y herramientas de desarrollo de aplicaciones simples.
This consists of a total of three images illustrating the steps for securing three cabinets, attaching LED modules, and connecting the power cable.
*El sitio para desarrolladores de webOS Signage (https://webossignage.developer.lge.com) proporciona herramientas SDK y documentación para crear aplicaciones en LG Digital Signage. Esto está abierto solo para socios.
Compatible con Sistemas de Control AV
La serie LAPA soporta Crestron Connected®* para una alta compatibilidad con controles AV profesionales para lograr una integración fluida y un control automatizado**, aumentando la eficiencia de la gestión empresarial.
*Se requiere configuración inicial desde la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
**Control basado en red
***Crestron Connected® debe comprarse por separado.
Modo de Reunión de Oficina
Con el Modo de Reunión de Oficina, configura fácilmente los detalles de la sala de reuniones, como el número de la sala. También incluye funciones convenientes como cambio automático de entrada, temporizador de presentación y ajustes configurables como brillo automático y modo de imagen.
*Los usuarios pueden activar el Modo de Reunión de Oficina en el menú de Configuración EZ de la Señalización.
Compartición de Pantalla Inalámbrica
La serie LAPA es compatible con LG One:Quick Share*, una solución de compartición de pantalla inalámbrica. Ayuda a compartir simplemente la pantalla de la PC personal a la pantalla con su botón y Wi-Fi integrado**, y también puede ajustar los valores de configuración básicos (volumen, modo de imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada sin un control remoto.
*LG One:Quick Share debe comprarse por separado.
**Los usuarios deben configurar SoftAP habilitado en el Menú de Red de la Señalización.
Flame Spread Protection
The LAPA series has satisfied the standards for the BS476 Part7 Class 1 rating, confirming its compliance with flame spread standards. Its excellent fire resistance can help improve safety at the installation site.
* The LAPA series was evaluated for spread of flame at 1.5 min and final spread of flame under BS476 Part7:1997 (R2016) procedures, verified by TUV SUDCertification and Testing (China) Co., Ltd. in December 2024, and satisfied Class 1 (165+25mm) standard requirements. (Technical Reprot No. 68.189.24.0712.01).
** Actual results or performance may vary depending on the use environment.
Capacidad Operativa de 5,000m
La serie LAPA está diseñada para funcionar a altitudes de hasta 5,000 metros. Para soportar esta capacidad, la unidad de suministro de energía original (PSU) en la placa de energía fue reemplazada con una nueva PSU optimizada para el rendimiento a gran altitud.
La LAPA funciona sin problemas a altitudes de hasta 5,000 metros.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.