1) En caso de error en la unidad de control en cascada, las unidades exteriores funcionan de manera independiente. Si una de las unidades presenta una avería, las restantes siguen funcionando para garantizar un funcionamiento estable.

2) El intervalo de funcionamiento de la calefacción y el agua caliente sanitaria es de -28 °C a 35 °C, mientras que la refrigeración trabaja de 5 °C a 48 °C.