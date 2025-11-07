About Cookies on This Site

Calentador de agua con bomba de calor R290 200ℓ
Ficha técnica de producto

Calentador de agua con bomba de calor R290 200ℓ

Ficha técnica de producto

Calentador de agua con bomba de calor R290 200ℓ

WH20ESF0 CA
Vista frontal del calentador de agua con bomba de calor LG WH20ESF0.CA en color blanco esencial con diseño Floor Standing.
Vista superior del calentador de agua con bomba de calor LG WH20ESF0.CA en color blanco esencial con diseño Floor Standing.
Exterior del calentador de agua con bomba de calor LG (WH20ESF0.CA) con indicación de las dimensiones. Sus medidas son 600 mm × 1708 mm × 608 mm.
Vista frontal del calentador de agua con bomba de calor LG WH20ESF0.CA en color blanco esencial con diseño Floor Standing.
Vista superior del calentador de agua con bomba de calor LG WH20ESF0.CA en color blanco esencial con diseño Floor Standing.
Exterior del calentador de agua con bomba de calor LG (WH20ESF0.CA) con indicación de las dimensiones. Sus medidas son 600 mm × 1708 mm × 608 mm.

Características principales

  • Refrigerante R290 natural con bajo potencial de calentamiento global (3)
  • Sin obras de colocación de tuberías de refrigerante
  • Etiqueta energética ErP clase A+ (clima medio, perfil de carga L)
  • Diseño blanco refinado que se adapta a múltiples ambientes
  • Temperatura del agua máxima de hasta 75 °C con un elemento calefactor
  • Proporciona cuatro modos de funcionamiento distintos (bomba de calor, automático, turbo y vacaciones)
Más

Rendimiento de agua caliente avanzado

El calentador de agua con bomba de calor suministra agua caliente a temperaturas máximas de hasta 60-75 °C1) con un elemento calefactor integrado, lo que garantiza un suministro constante

Excelente eficiencia energética

Clasificación energética ErP de la UE clase A+2), lo que proporciona un rendimiento de alta eficiencia con un bajo consumo energético. Cuenta con la tecnología SG Ready, que optimiza los costes operativos en función del coste de la electricidad.3)

Control remoto inteligente

La aplicación LG ThinQ permite controlar y supervisar el calentador de agua con bomba de calor, facilitando el diagnóstico de problemas y el contacto con el centro de servicio o el instalador.

Modos de funcionamiento optimizados

El calentador de agua con bomba de calor incluye cuatro modos de funcionamiento: Bomba de calor, Automático, Turbo y Vacaciones; de esta forma se ofrece un rendimiento flexible para diversas necesidades de uso.

1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: Temperatura del agua máxima hasta 75 ℃ / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5: Temperatura máxima hasta 60 ℃
2) El sistema de etiqueta energética ErP de la UE para las bombas de calor tiene clases de eficiencia que van desde la letra G (menos eficiente) hasta la letra A+++ (máxima eficiencia).
3) Clase energética A+, SG Ready en todos los modelos (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Para obtener más documentación técnica y recursos, visita la página LG B2B Partner Portal.