Calentador de agua con bomba de calor R134a 270ℓ - SG Ready

1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: Temperatura del agua máxima hasta 75 ℃ / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5: Temperatura máxima hasta 60 ℃
2) El sistema de etiqueta energética ErP de la UE para las bombas de calor tiene clases de eficiencia que van desde la letra G (menos eficiente) hasta la letra A+++ (máxima eficiencia).
3) Clase energética A+, SG Ready en todos los modelos (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)