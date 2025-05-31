We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32HQ713D-M- Monitor de Diagnóstico LG, IPS, 8MP y 31,5 pulgadas
32HQ713D-M- Monitor de Diagnóstico LG, IPS, 8MP y 31,5 pulgadas
Características principales
- Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión.
- Modo Multi-Resolución (8/6/4MP).
- Reproducción realista de colores y precisión para trabajar con imágenes médicas.
- Con modo de patología que ofrece una claridad y precisión de imagen como si estuvieras mirando por un microscopio.
- Su sensor frontal permite la autocalibración automática sin necesidad de equipos de medición adicionales.
- Diseño ergonómico con características de ajuste de altura, inclinación, y giro.
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Imágenes claras
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
*All images are shown for illustrative purposes only and may vary from the actual product/usage.
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Flujo de trabajo optimizado y eficiente
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Control Intuitivo
Ligereza y durabilidad
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Espacio de trabajo ergonómico y cómodo
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Espacio de Diagnóstico Ideal
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Fácil y cómodo
Diseño ergonómico con funciones de ajuste de altura, inclinación y giro.
*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
LED
Tipo de panel
LED
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejo treatment of the front polarizer(Haze25%, 3H)
Tiempo de respuesta
14ms (GtG, not Support OD)
Resolución
3840x2160
Paso de píxeles [mm]
0.18159mm x 0.18159mm
Ángulo de visión (CR≥10)
178°(Derecha/Izquierda), 178° (Arriba/Abajo)
Relación de contraste (típ.)
2000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB(CIE 1931)100%
Bit de color
10bit (8bit+A-FRC)
Tamaño [cm]
80
CONECTIVIDAD
DisplayPort
Sí(2ea)
Versión DP
1.2
Salida de auriculares
Sí
Puerto USB descendente
Sí(2ea/ver3.0)
Puerto USB ascendente
Sí(2ea/ver3.0)
CARACTERÍSTICAS
Sensor de luminancia automático
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
Color Calibrado en Fábrica
Sí
PBP
Sí (2PBP)
A prueba de parpadeos
Sí
Calibración HW
Sí
Modo Lector
Sí
VRR
Sí
Super Resolución
Sí
Tecla definida por el usuario
Sí (6 teclas)
Iluminación LED RGB
Sí
Tecla de acceso rápido
Sí (6 teclas)
Sensor de presencia
Sí
Sensor frontal
Sí
Temperatura de Color
6500K / 7500K / 9300K
Vista de enfoque
Sí
Modo Caja de Luz
Sí
Estabilización del brillo
Sí
Modo Patología
Sí
Compatible con DICOM
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel
Diseño sin bordes
normal
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
Soporte OneClick
Sí
Interruptor de encendido mecánico
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
1027x603x340mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
758.5x646.2x280.0mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
758.5x465.3x79.1mm
Peso en el envío [kg]
20.5kg
Peso con soporte [kg]
13.0kg
Peso sin soporte [kg]
9.7kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
120W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 1W
Consumo de energía (CC apagada)
Menos de 0.3W
Entrada CA
100-240Vac, 50/60Hz
Tipo
Alimentación externa (vía Adaptador)
Salida CC
19V, 6.32A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Informe de calibración (papel)
Sí
Puerto de pantalla
Sí
Cable USB3.0 ascendente
Sí
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
Qubyx
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
KGMP
Sí
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
Sí
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
Sí
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
Sí
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
Sí
ISO13485
Sí
GMP
Sí
WEEE
Sí
MFDS
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.