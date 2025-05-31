About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32HQ713D-M- Monitor de Diagnóstico LG, IPS, 8MP y 31,5 pulgadas

32HQ713D-M- Monitor de Diagnóstico LG, IPS, 8MP y 31,5 pulgadas

32HQ713D-M- Monitor de Diagnóstico LG, IPS, 8MP y 31,5 pulgadas

32HQ713D-M
vista frontal
'Vista lateral de -15 grados
'Vista lateral de +15 grados
vista en perspectiva
vista lateral
vista trasera
vista en perspectiva trasera
vista de cerca de los puertos
Vista lateral del monitor moviéndose hacia abajo para ajustar la altura.
vista frontal
'Vista lateral de -15 grados
'Vista lateral de +15 grados
vista en perspectiva
vista lateral
vista trasera
vista en perspectiva trasera
vista de cerca de los puertos
Vista lateral del monitor moviéndose hacia abajo para ajustar la altura.

Características principales

  • Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión.
  • Modo Multi-Resolución (8/6/4MP).
  • Reproducción realista de colores y precisión para trabajar con imágenes médicas.
  • Con modo de patología que ofrece una claridad y precisión de imagen como si estuvieras mirando por un microscopio.
  • Su sensor frontal permite la autocalibración automática sin necesidad de equipos de medición adicionales.
  • Diseño ergonómico con características de ajuste de altura, inclinación, y giro.
Más
Designed for Sharp Expression
Pantalla negra IPS, 8MP y 31,5 pulgadas

Calidad de imagen precisa

Imágenes claras
" Pantalla negra IPS, 8MP y 31,5 pulgadas
Autocalibración con sensor frontal"
Eficiencia
6 teclas de acceso rápido
Sensor de presencia
Comodidad
Diseño ergonómico
Iluminación trasera e inferior

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Imágenes claras

Imágenes fiables para una evaluación crítica
Pantalla negra IPS

Imágenes fiables para una evaluación crítica

El panel IPS del monitor 32HQ713D proporciona niveles de negro profundos que dan lugar a una expresión nítida. Con una relación de contraste significativamente alta de 2000:1, el 32HQ713D ayuda a obtener una definición de imagen clara con una expresión de gris baja y detallada.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Establece el modo de resolución según tus necesidades
Modo Multi-Resolución (8/6/4MP)

Establece el modo de resolución según tus necesidades

Gracias al modo de resolución múltiple (8/6/4MP), puedes ajustar la resolución del monitor para que se ajuste mejor a tus necesidades.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Como mirar por un microscopio
Modo Patología

Como mirar un microscopio

Con el modo de patología, el monitor 32HQ713D ofrece una claridad y precisión de imagen como si estuvieras mirando por un microscopio.

*All images are shown for illustrative purposes only and may vary from the actual product/usage.

Coherencia en las imágenes médicas
Autocalibración con sensor frontal

Coherencia en las imágenes médicas

El sensor frontal permite la autocalibración automática sin necesidad de equipos de medición adicionales. El sensor frontal ayuda a que la calidad de la imagen se mantenga estable.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Totalmente enfocado en las partes importantes
Focus View

Totalmente enfocado en las partes importantes

LG 32HQ713D incluye el modo Focus View que permite revisar partes específicas de la imagen médica. Gracias a ello, los profesionales pueden enfocarse totalmente en las partes importantes de la imagen y así hacer un diagnóstico más preciso.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Flujo de trabajo optimizado y eficiente

Práctica gestión de la energía
Sensor de presencia

Práctica gestión de la energía

El sensor de presencia apaga automáticamente la pantalla cuando no se detecta movimiento. No sólo elimina la molestia de encender y apagar manualmente la pantalla, sino que también contribuye a una cómoda gestión de la energía.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

6 botones de rápido acceso

Control Intuitivo

Las 6 teclas de rápido acceso del monitor 32HQ713D hacen que cambiar de modo de pantalla sea más fácil e intuitivo que hacerlo a través de un menú en pantalla. Las 6 teclas de rápido acceso proporcionan formas fáciles y rápidas de operar mientras se trabaja, permitiéndote cambiar el modo, la resolución de pantalla y los ajustes de iluminación.

Ligereza y durabilidad

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Espacio de trabajo ergonómico y cómodo

Garantiza el brillo óptimo de la pantalla
Sensor de iluminación automático

Garantiza el brillo óptimo de la pantalla

LG 32HQ713D incorpora un sensor de iluminación automático que ajusta el brillo de la pantalla en función de la iluminación ambiental y reduce la fatiga visual.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Iluminación trasera e inferior

Espacio de Diagnóstico Ideal

El modo Down Light / Wall Light mejora la legibilidad de los documentos situados debajo del monitor incluso en entornos con poca luz.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

El monitor 32HQ713D está diseñado para ajustarse según las necesidades de los profesionales de la salud. El soporte One-Click facilita el proceso de instalación. El soporte de diseño ergonómico permite a los usuarios ajustar libremente la inclinación, la altura y el giro.

Soporte de altura regulable entre 0 m y 110 mm

Altura

0 ~ 110mm
Soporte de inclinación regulable entre -5 y 15 grados

Inclinación

-5 ~ 15°
Giro ajustable

Giro

±15°
Instalación rápida y sencilla con el soporte One-Click

Soporte One-Click

Instalación

Diseño ergonómico con funciones de ajuste de altura, inclinación y giro.

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    LED

  • Tipo de panel

    LED

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejo treatment of the front polarizer(Haze25%, 3H)

  • Tiempo de respuesta

    14ms (GtG, not Support OD)

  • Resolución

    3840x2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0.18159mm x 0.18159mm

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178°(Derecha/Izquierda), 178° (Arriba/Abajo)

  • Relación de contraste (típ.)

    2000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB(CIE 1931)100%

  • Bit de color

    10bit (8bit+A-FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • DisplayPort

    Sí(2ea)

  • Versión DP

    1.2

  • Salida de auriculares

  • Puerto USB descendente

    Sí(2ea/ver3.0)

  • Puerto USB ascendente

    Sí(2ea/ver3.0)

CARACTERÍSTICAS

  • Sensor de luminancia automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

  • PBP

    Sí (2PBP)

  • A prueba de parpadeos

  • Calibración HW

  • Modo Lector

  • VRR

  • Super Resolución

  • Tecla definida por el usuario

    Sí (6 teclas)

  • Iluminación LED RGB

  • Tecla de acceso rápido

    Sí (6 teclas)

  • Sensor de presencia

  • Sensor frontal

  • Temperatura de Color

    6500K / 7500K / 9300K

  • Vista de enfoque

  • Modo Caja de Luz

  • Estabilización del brillo

  • Modo Patología

  • Compatible con DICOM

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt/Height/Swivel

  • Diseño sin bordes

    normal

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

  • Soporte OneClick

  • Interruptor de encendido mecánico

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1027x603x340mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    758.5x646.2x280.0mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    758.5x465.3x79.1mm

  • Peso en el envío [kg]

    20.5kg

  • Peso con soporte [kg]

    13.0kg

  • Peso sin soporte [kg]

    9.7kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    120W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 1W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    Menos de 0.3W

  • Entrada CA

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Tipo

    Alimentación externa (vía Adaptador)

  • Salida CC

    19V, 6.32A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

  • Puerto de pantalla

  • Cable USB3.0 ascendente

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

  • Qubyx

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • KGMP

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

  • ISO13485

  • GMP

  • WEEE

  • MFDS

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Para obtener más documentación técnica y recursos, visita la página LG B2B Partner Portal.