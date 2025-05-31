Monitor quirúrgico LG de 55'' 4K IPS

2IP45: De acuerdo al sistema de clasificación Ingress Protection (IP), IP45 significa protección contra objetos externos sólidos de nivel 4 (protección contra objetos sólidos más grandes de 1.0mm (como cable)), y protección contra líquidos de nivel 5 (protección contra chorros de agua de baja presión desde cualquier ángulo. Entrada de líquido limitada permitida sin efectos nocivos). Este producto ha sido probado bajo condiciones de laboratorio controladas y ha recibido un grado de protección de IP45. Secar antes de usar. No cargar mientras esté húmedo. El nivel de protección contra sólidos y líquidos puede cambiar con el tiempo o por la exposición a cantidades excesivas de sólidos y líquidos
3IP32: De acuerdo al sistema de clasificación Ingress Protection (IP), IP32 significa protección contra objetos externos sólidos de nivel 3 (protección contra objetos sólidos externos más grandes de 2,5mm (como tornillos o cables)) y protección contra líquidos de nivel 2 (protección contra gotas que caen verticalmente cuando la caja está inclinada hasta 15º respecto a la vertical). Este producto ha sido probado bajo condiciones de laboratorio probadas y ha recibido un grado de protección IP32. Secar antes de usar. No canrgar mientras esté húmedo. El nivel de protección contra sólidos y líquidos puede cambiar con el tiempo o por la exposición a cantidades excesivas de sólidos y líquidos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del producto o uso real.