Monitor quirúrgico LG de 55'' 4K IPS

Características

Galería

Especificaciones

Soporte

Recurso

55MH5K-C
  • Front view with infill image
  • Front view
  • -45 degree side view
  • -90 degree side view
  • +45 degree side view
  • +90 degree side view
  • Rear view
  • Top view
  • Bottom view
  • Close-up image of bottom
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Bottom view
Close-up image of bottom

Características principales

  • Resolución 4K UHD (3840 x 2160) con tecnología IPS para imágenes nítidas y colores precisos.
  • Compatible con HDR10 para una mejor reproducción del rango dinámico.
  • Modos Espejo y Rotación que ofrecen flexibilidad para distintas configuraciones.
  • Cambio automático de entrada (Failover) para asegurar continuidad en caso de pérdida de señal principal.
  • Soporte para 12G-SDI, ideal para la transmisión de video médico de alta calidad en tiempo real.
  • Capacidad de multitarea avanzada con hasta 4 ventanas simultáneas (4PBP) o modo PIP para comparar y analizar imágenes.
Más

Monitor quirúrgico 4K

Monitor quirúrgico de 55 pulgadas 4K

Obtén imágenes vívidas en la pantalla de 55 pulgadas 4K del monitor quirúrgico LG, equipado con un panel IPS que ofrece un amplio ángulo de visión de 178º.

El monitor quirúrgico de 55 pulgadas 4K IPS 55MH5K te permitirá alcanzar el siguiente nivel de calidad y comodidad.

*Imágenes con funciones ilustrativas. Puede diferir del producto o uso real.

Pantalla de 55 pulgadas 4K IPS

Pantalla IPS con
amplio ángulo de visión

Consigue imágenes vívidas en el monitor quirúrgico de LG con pantalla de 55 pulgadas y 4K, equipado con un panel IPS que ofrece un amplio ángulo de visión de 178º.

*Imágenes con funciones ilustrativas. Puede diferir del producto o uso real.

Soporte HDR10

El monitor quirúrgico LG 4K cuenta con HDR10, lo que permite mostrar las imágenes HDR de manera nítida.

*Imágenes con funciones ilustrativas. Puede diferir del producto o uso real.

PBP, PIP y soporte 12G-SDI

Varias señales en una sola pantalla

El monitor 55MH5K admite 4PBP, PIP y puertos extendidos, lo que permite ver múltiples señales simultáneamente en una sola pantalla.

El monitor 55MH5K admite 4PBP, PIP y puertos extendidos, lo que permite ver múltiples señales simultáneamente en una sola pantalla.

*Imágenes con funciones ilustrativas. Puede diferir del producto o uso real.

Soporte 12G-SDI

Cuenta con una pantalla IPS de 55 pulgadas 4K (3840x2160) y con soporte 12G-SDI, lo que permite la transmisión de señales 4K de larga distancia a través de un único cable coaxial que permite eliminar la latencia con el objetivo de conseguir una cirugía estable.1

1La distancia máxima de transmisión de entrada puede variar según el fabricante: hasta 50m con cable BELDEN 1694A / hasta 70m con cable CANARE UHD 5.5C. 12G-SDI se vende por separado.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del producto o uso real.

Failover Input Switch

Cuando falla la fuente de imagen principal, la pantalla cambiará automáticamente a una fuente de back up alternativa y restaurará la fuente principal una vez que vuelva la señal. Podrás configurar estas fuentes en el menú de configuración del monitor.

*Imágenes con funciones ilustrativas. Puede diferir del producto o uso real.

Modo Espejo y rotación

Las funciones del modo espejo y rotación te ayudan a mejorar tu comodidad en la sala de operaciones. Permite la visualización del monitor de forma conveniente con la imagen girada/espejada en 180 grados.

*Imágenes con funciones ilustrativas. Puede diferir del producto o uso real.

Resistente contra objetos sólidos y al agua

Con clasificaciones de IP452 en la parte frontal e IP323 en el cuerpo, excepto en la parte frontal, el monitor quirúrgico está protegido frente al contacto con objetos sólidos y fluidos.

2IP45: De acuerdo al sistema de clasificación Ingress Protection (IP), IP45 significa protección contra objetos externos sólidos de nivel 4 (protección contra objetos sólidos más grandes de 1.0mm (como cable)), y protección contra líquidos de nivel 5 (protección contra chorros de agua de baja presión desde cualquier ángulo. Entrada de líquido limitada permitida sin efectos nocivos). Este producto ha sido probado bajo condiciones de laboratorio controladas y ha recibido un grado de protección de IP45. Secar antes de usar. No cargar mientras esté húmedo. El nivel de protección contra sólidos y líquidos puede cambiar con el tiempo o por la exposición a cantidades excesivas de sólidos y líquidos 

 

3IP32: De acuerdo al sistema de clasificación Ingress Protection (IP), IP32 significa protección contra objetos externos sólidos de nivel 3 (protección contra objetos sólidos externos más grandes de 2,5mm (como tornillos o cables)) y protección contra líquidos de nivel 2 (protección contra gotas que caen verticalmente cuando la caja está inclinada hasta 15º respecto a la vertical). Este producto ha sido probado bajo condiciones de laboratorio probadas y ha recibido un grado de protección IP32. Secar antes de usar. No canrgar mientras esté húmedo. El nivel de protección contra sólidos y líquidos puede cambiar con el tiempo o por la exposición a cantidades excesivas de sólidos y líquidos.

 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del producto o uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Peso sin soporte [kg]

    31.5 Kg

  • Peso con soporte [kg]

    Sin peana

  • Peso en el envío [kg]

    39 Kg

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    1283.4 x 768.5 x 66.9 mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    Sin peana

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1490 x 880 x 172 mm

CONECTIVIDAD

  • DVI-D

    Sí(1In / 1Out)

  • HDMI

    Sí(1ea)

  • DisplayPort

    Sí(in 1ea/out 1ea)

  • Versión DP

    1.2

  • Puerto USB ascendente

    Sí(1ea/ver3.0)

  • Puerto USB descendente

    Sí(1ea/ver3.0)

  • 12G-SDI

    Sí(Entradax4/Salidax4)

  • RS-232

    Sí(1ea)

PANTALLA

  • Tamaño [cm]

    138.8

  • Tamaño [pulgadas]

    55

  • Resolución

    3840x2160

  • Tipo de panel

    LED

  • Relación de aspecto

    0.672916667

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Relación de contraste (típ.)

    1100:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Paso de píxeles [mm]

    0.315mm x 0.315mm

  • Bit de color

    10bit

  • Tratamiento de la superficie

    Cristal Protector (Anti-Huella)

ESTÁNDAR

  • KGMP

  • RoHS

  • REACH

  • WEEE

  • MFDS

  • IP(Frontal/Excepto frontal)

    IP45/IP32

  • A prueba de vandalismo

    IK06

  • UL (cUL)

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

  • CE

    MDR

  • FDA

    Registro (Clase I)

  • ISO13485

  • GMP

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • Color Calibrado en Fábrica

    Sí(Delta E<5, Gamma 1.8~2.6/DICOM curve)

  • Calibración HW

    Sí(LG Calibration Studio)

  • Super Resolución

  • Estabilizador de negro

  • Tecla definida por el usuario

    Sí(2teclas)

  • PBP

    Sí(2PBP/3PBP/4PBP)

  • PIP

  • Ahorro inteligente de energía

  • Compatible con DICOM

  • Tecla de acceso rápido

    Sí(2teclas)

  • Estabilización del brillo

  • Temperatura de Color

    6500K / 7500K / 9300K Manual (5000K ~ 10000K)

  • Modo Rotación y Espejo

APLICACIÓN SW

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ALIMENTACIÓN

  • Tipo

    Alimentación externa (vía Adaptador)

  • Entrada CA

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Consumo de energía (CC apagada)

    Menos de 0.3W

  • Consumo de energía (máx.)

    180W

  • Salida CC

    20.5V,9A

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Sin peana

  • Montaje en pared [mm]

    200 x 200 mm/300 x 300 mm

  • Diseño sin bordes

    normal

  • Interruptor de encendido mecánico

  • Soporte OneClick

    Sin peana

ACCESORIO

  • HDMI

  • Puerto de pantalla

  • Informe de calibración (papel)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1.8m

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Para obtener más documentación técnica y recursos, visita la página LG B2B Partner Portal.