Las ventajas de los electrodomésticos eficientes son tanto medioambientales como económicas. Estos electrodomésticos ayudan a reducir tu huella de carbono en casa al consumir menos energía y agua. Las principales ventajas incluyen:

Menor impacto medioambiental: Reduce las emisiones de tu hogar renovando tus electrodomésticos por otros modernos.

Reduce las emisiones de tu hogar renovando tus electrodomésticos por otros modernos. Mejor rendimiento: Muchos modelos ofrecen un funcionamiento más rápido, silencioso y fiable.

Muchos modelos ofrecen un funcionamiento más rápido, silencioso y fiable. Apoyo para el futuro: Cada elección de eficiencia energética ayuda a proteger el planeta para las futuras generaciones.

Según el Departamento de Energía de EE. UU., los hogares con electrodomésticos eficientes pueden evitar colectivamente millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.