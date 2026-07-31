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¿Qué son los electrodomésticos eficientes?
Los electrodomésticos eficientes son aparatos que realizan tareas domésticas usando menos energía, agua o gas respecto a modelos convencionales. Estos electrodomésticos inteligentes están diseñados con funciones avanzadas, como motores Inverter, sensores inteligentes y modos de funcionamiento optimizados, para mejorar la eficiencia en el consumo de recursos.
Por qué los electrodomésticos eficientes son importantes en el Día de la Tierra
Los electrodomésticos eficientes respaldan directamente la protección ambiental en casa. Al usar electrodomésticos más eficientes, reduces la emisión de gases de efecto invernadero y conservas recursos naturales. La Agencia Internacional de la Energía indica que los electrodomésticos representan casi el 30 % del uso de energía residencial1), por lo que tomar decisiones más inteligentes puede tener un impacto medible cuando se multiplica por millones de casas.
Ventajas de los electrodomésticos eficientes
Menores emisiones en casa y más allá
Las ventajas de los electrodomésticos eficientes son tanto medioambientales como económicas. Estos electrodomésticos ayudan a reducir tu huella de carbono en casa al consumir menos energía y agua. Las principales ventajas incluyen:
- Menor impacto medioambiental: Reduce las emisiones de tu hogar renovando tus electrodomésticos por otros modernos.
- Mejor rendimiento: Muchos modelos ofrecen un funcionamiento más rápido, silencioso y fiable.
- Apoyo para el futuro: Cada elección de eficiencia energética ayuda a proteger el planeta para las futuras generaciones.
Según el Departamento de Energía de EE. UU., los hogares con electrodomésticos eficientes pueden evitar colectivamente millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.
Innovación LG
¿Qué características tienen los electrodomésticos eficientes LG?
LG lidera el camino con características de vanguardia diseñadas para la optimización de recursos y el ahorro. Las principales innovaciones incluyen:
- Tecnología AI DD™
El sistema basado en IA de LG detecta el tipo de tejido y el tamaño de la carga para seleccionar automáticamente el ciclo de lavado óptimo, lo que reduce el uso de agua y energía.
- Motores Inverter Direct Drive™
Esta avanzada tecnología de motor proporciona un control preciso, mayor eficiencia y un funcionamiento más silencioso, lo que ayuda a reducir el consumo de energía.
- Eficiencia de las secadoras con bomba de calor
Estas secadoras usan temperaturas más bajas y reciclan el calor, ahorrando más energía que las secadoras de condensación estándar según los estudios de eficiencia energética2).
- Electrodomésticos inteligentes LG ThinQ™
Supervisa y gestiona el uso de energía a través de tu smartphone para optimizar la eficiencia incluso cuando estás fuera de casa.
Cómo usar electrodomésticos de forma más eficiente
Sencillos consejos para ahorrar energía en casa
La principal ventaja de los electrodomésticos eficientes se hace realidad cuando se combina con hábitos inteligentes. Sigue estos consejos cotidianos para maximizar tu impacto:
Consejos para ahorrar energía en frigoríficos
• Mantén tu frigorífico entre 3 °C y 5 °C, y tu congelador a -18 °C.
• No sobrecargues los estantes; deja que el aire circule libremente.
• Limpia periódicamente las bobinas del condensador y sustituye las juntas desgastadas de las puertas para evitar fugas de aire frío.
Consejos para ahorrar energía en lavavajillas
• Pon el lavavajillas a carga completa y usa ciclos de ahorro de energía3).
• Sáltate el preenjuagado: deja que el lavavajillas haga el trabajo.
• Usa la apertura automática de la puerta para un secado más eficiente.
Consejos para ahorrar energía con las lavadoras
• Lava con agua fría, selecciona el ciclo adecuado más corto y utiliza siempre cargas completas.
• Las tecnologías AI DD™ y Inverter Direct Drive™ de LG ajustan automáticamente el uso de agua y energía para adaptarse a cada carga.
• Limpia el filtro de forma regular para mantener la máxima eficiencia.
Descubre los electrodomésticos eficientes de LG
LG ofrece una amplia selección de electrodomésticos diseñados para una vida moderna y eficiente. Los modelos más destacados para tu hogar incluyen:
Frigorífico InstaView™ Door-in-Door de LG
Cuenta con el sistema de refrigeración NatureFRESHTM, el compresor Linear Inverter y el dispensador de agua UVnanoTM para lograr mayor frescura y eficiencia energética
Lavadora AI DD™ de LG
Utiliza IA para optimizar el uso de energía y agua en cada colada, con gran capacidad y tecnología TurboWashTM360º.
Secadora de bomba de calor LG
Ofrece una alta eficiencia energética gracias a la bomba de calor Dual Inverter Heat PumpTM, que seca la ropa de manera cuidadosa y eficiente.
Consejos de expertos para un uso eficiente de los electrodomésticos
✓ Programa el uso en horas de menor consumo: Usa los electrodomésticos principales durante las horas de menor consumo de electricidad para ahorrar aún más.
✓ Renueva los modelos antiguos: Sustituir electrodomésticos con más de 10 años puede duplicar tu ahorro energético, según el Departamento de Energía de EE. UU.
✓ Usa las funciones inteligentes: Aprovecha LG ThinQ™ para controlar y optimizar el consumo de energía de forma remota.
✓ Realiza un mantenimiento de forma regular: Limpia los filtros y revisa las juntas para que los electrodomésticos sigan funcionando al máximo rendimiento.
Consejos de cuidado y mantenimiento regular
✓ Frigoríficos: Limpia las bobinas del condensador cada 6 meses y revisa las juntas de las puertas en busca de fugas.
✓ Lavadoras: Ejecuta un lavado caliente en vacío con el programa Limpieza de la cuba de LG cada mes.
✓ Lavavajillas: Enjuaga los filtros cada semana para evitar olores y la acumulación de restos de comida.
✓ Secadoras: Limpia el filtro de pelusa después de cada uso y revisa periódicamente que no haya obstrucciones en la ventilación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Día de la Tierra?
El Día de la Tierra es un evento mundial anual que se celebra el 22 de abril para concienciar e inspirar medidas de protección del medio ambiente.
¿De verdad ahorran dinero los electrodomésticos eficientes?
Sí. Pasarse a electrodomésticos nuevos de bajo consumo puede reducir los costes energéticos del hogar.
¿Cómo puedo reducir mi huella de carbono en casa?
La mejor forma de hacerlo es usar electrodomésticos eficientes, apagar los dispositivos que no se estén usando y seguir consejos de mantenimiento, como lavar con agua fría y llevar un buen mantenimiento del frigorífico.
¿Por qué son eficientes los electrodomésticos LG?
Los electrodomésticos LG utilizan tecnologías avanzadas, como Inverter Direct Drive™, AI DD™ y la eficiencia de la bomba de calor para ahorrar agua y energía.