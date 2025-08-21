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Campana grupo filtrante | LG HE3Z2415S, 52cm, 610 m³/h, Clase C
HE3Z2415S
()
Características principales
- Diseño que se adapta a tu cocina: Campana totalmente integrada en el mueble que genera un espacio elegante y organizado en tu cocina
- Gran poder de extracción 610m3/h: Diseñadas para proporcionar un alto rendimiento de extracción de humos, vapores y olores de la cocina
- Funcionamiento Silencioso: Con un nivel de ruido de tan solo 68 dB, te permite disfrutar de una cocina más silenciosa
- Filtros lavables en lavavajillas: Los filtros son removibles y lavables en el lavavajillas lo que facilita su limpieza regular
- Potente iluminación LED: Iluminación LED de alta calidad para una mejor visibilidad durante la cocción
Una cocina que te facilita la vida
Elegante diseño integrado
Encaja a la perfección en tu cocina
Un diseño integrado elegante que combina a la perfección con la decoración de tu cocina, creando un espacio moderno y refinado.
Elevado rendimiento
Menos humo y olores en tu cocina
Cuenta con un sistema de extracción de alta potencia con una capacidad de 610 m³/h¹ ayuda a reducir rápidamente el humo y los olores, garantizando un ambiente fresco en la cocina.
Funcionamiento silencioso
Menos ruido en tu cocina
Con un nivel de ruido de tan solo 68 dB2, te permite disfrutar de una cocina más silenciosa.
Iluminación LED
Iluminación brillante y precisa
La iluminación LED ilumina claramente la zona de cocinado para una mejor visibilidad
Filtros lavables en el lavavajillas
Limpieza fácil para una cocina fresca
El filtro de aluminio de larga duración3) se puede lavar en el lavavajillas, lo que ayuda a mantener el aire de tu cocina fresco con el mínimo esfuerzo.
1) Potente succión
-Fecha de la prueba: 21/08/2025
-Organismo de certificación: SGS
-Modelo de prueba: Campana extractora totalmente integrada LG (HE3Z2415S)
-Método de prueba: EN 61591
-Resultados de la prueba: Potencia de succión de 610 m³/h a velocidad máxima
-El resultado puede variar en condiciones de uso real.
2) Funcionamiento silencioso
-Fecha de la prueba: 21/08/2025
-Organismo de certificación: SGS
-Modelo de prueba: Campana extractora totalmente integrada de LG (HE3Z2415S)
-Método de prueba: EN 60704-2-13
-Resultados de la prueba: 68 dB a velocidad máxima
-El resultado puede variar en el uso real.
3) Filtro de grasa lavable
-Al limpiar el filtro de grasa en el lavavajillas, puede aparecer una ligera decoloración. Sin embargo, esta decoloración no afecta al rendimiento del filtro.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cuánto ruido hacen las campanas extractoras modernas?
A.
Los niveles de ruido pueden oscilar entre 40 y 70 dB, dependiendo del modelo y la velocidad. Las campanas extractoras de LG funcionan a tan solo 68 dB.
Q.
¿Es necesario limpiar los filtros de las campanas extractoras con regularidad?
A.
Sí, los filtros de grasa deben limpiarse con regularidad para mantener su rendimiento. El filtro de grasa lavable de LG está fabricado en aluminio resistente y se puede lavar en el lavavajillas, lo que facilita y agiliza su mantenimiento. Esto ayuda a que la campana extractora siga funcionando de manera eficiente a lo largo del tiempo.
Q.
¿Merece la pena instalar luces LED en las campanas extractoras?
A.
Sí, la iluminación LED es brillante, eficiente desde el punto de vista energético y duradera. Las campanas extractoras de LG cuentan con una iluminación LED brillante y focalizada que ilumina de manera uniforme la zona de cocción, mejorando la visibilidad para preparar los alimentos con precisión y realzando al mismo tiempo el ambiente de tu cocina.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Marca
LG
País de origen
China
Tipo de instalación
Inserte
Color exterior
Acero inoxidable
Tipo de campana
Bajo mueble
Ventilador CMH (mín.-máx.)
280-610
Ventilador dB (mín.-máx.)
54-68
Niveles de velocidad del ventilador
3
FUNCIONES DE CONTROL
Tipo de control
Mecánico
Wi-Fi Power Encendido/apagado
No
Wi-Fi Control CFM
No
Luces de Wi-Fi Control
No
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)
600 x 360 x 355
Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)
520 x 299 x 284
Peso del producto (kg)
5,6
ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES
Potencia de salida (W)
218
Suministro energético requerido (Voltios/Hz)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
Tamaño del disyunto (Amp)
16
TECNOLOGÍA INTELIGENTE
ThinQ(Wi-Fi)
No
CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA
Niveles de velocidad del ventilador
3
Iluminación de nivel doble
No
Tipo de filtro
Filtro de aluminio lavable para grasas
Tipo de campana
Bajo mueble
Tipo de instalación
Inserte
Potencia de la iluminación (vatios)
3
Tipo de iluminación
LED
Color exterior
Acero inoxidable
Cumplimiento con RoHS
Sí
Ancho (mm)
520
Ventilador dB (mín.-máx.)
54-68
Ventilador CMH (mín.-máx.)
280-610
Auto apagado de tiempo diferido
No
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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