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Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C

Label_2627628.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
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Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C

HT3Z2413S
Vista frontal de Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C HT3Z2413S
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Vista frontal de Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C HT3Z2413S
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C
Campana extractora telescópica | LG HT3Z2413S, 59.5cm, 640 m³/h, Clase C

Características principales

  • Activación telescópica: Campana integrada que se activa al extraerla y se apaga al guardarla
  • Gran poder de extracción 640m3/h: Diseñadas para proporcionar un alto rendimiento de extracción de humos, vapores y olores de la cocina
  • Funcionamiento Silencioso: Con un nivel de ruido de tan solo 67 dB, te permite disfrutar de una cocina más silenciosa
  • Filtros lavables en lavavajillas: Los filtros son removibles y lavables en el lavavajillas lo que facilita su limpieza regular
  • Potente iluminación LED: Iluminación LED de alta calidad para una mejor visibilidad durante la cocción
Más

Una cocina que te facilita la vida

Icono de una campana extractora empotrada representada como una sencilla forma rectangular.

Elegante diseño integrado

Encaja a la perfección en tu cocina

Icono de una campana con líneas descendentes que representan la succión de aire.

Elevado rendimiento

Menos humo y olores en tu cocina

Icono que muestra un panel del capó que se extiende hacia fuera con flechas hacia arriba.

Activación telescópica

Tira para ponerla en marcha y empuja para pararla

Icono de un altavoz con pequeñas líneas onduladas que indican una reducción del ruido.

Funcionamiento silencioso

Menos ruido en tu cocina

Elegante diseño integrado

Encaja a la perfección en tu cocina

Un diseño integrado elegante que combina a la perfección con la decoración de tu cocina, creando un espacio moderno y refinado.

Campana extractora deslizante instalada debajo de un armario blanco, sobre una placa de cocción, en una cocina sencilla.

Elevado rendimiento

Menos humo y olores en tu cocina

Cuenta con un sistema de extracción de alta potencia con una capacidad de 640 m³/h¹) ayuda a reducir rápidamente el humo y los olores, garantizando un ambiente fresco en la cocina.

Campana extractora deslizante que se extiende bajo un armario blanco, en la que se ve cómo aspira el vapor que sale de una olla situada en la placa de cocción.

Activación telescópica

Tira para ponerla en marcha y empuja para pararla

El control intuitivo del movimiento te permite empezar a cocinar al instante y parar con la misma facilidad.

La cubierta deslizante se desplaza hacia fuera del armario y luego vuelve a su posición inicial.

Funcionamiento silencioso

Menos ruido en tu cocina

Con un nivel de ruido de tan solo 67 dB2), te permite disfrutar de una cocina más silenciosa.

Una campana extractora deslizante en una cocina en penumbra que aspira suavemente el vapor que se eleva de una olla sobre la placa de cocción.

Iluminación LED

Iluminación brillante y precisa

La iluminación LED ilumina claramente la zona de cocinado para una mejor visibilidad

Filtros lavables en el lavavajillas

Limpieza fácil para una cocina fresca

El filtro de aluminio de larga duración3) se puede lavar en el lavavajillas, lo que ayuda a mantener el aire de tu cocina fresco con el mínimo esfuerzo.

1) Potente succión

-Fecha de la prueba: 21/08/2025

-Organismo de certificación: SGS

-Modelo de prueba: Campana extractora totalmente integrada LG (HE3Z2415S)

-Método de prueba: EN 61591

-Resultados de la prueba: Potencia de succión de 610 m³/h a velocidad máxima

-El resultado puede variar en condiciones de uso real.

 

2) Funcionamiento silencioso

-Fecha de la prueba: 21/08/2025

-Organismo de certificación: SGS

-Modelo de prueba: Campana extractora totalmente integrada de LG (HE3Z2415S)

-Método de prueba: EN 60704-2-13

-Resultados de la prueba: 68 dB a velocidad máxima

-El resultado puede variar en el uso real.

 

3) Filtro de grasa lavable

-Al limpiar el filtro de grasa en el lavavajillas, puede aparecer una ligera decoloración. Sin embargo, esta decoloración no afecta al rendimiento del filtro. 

 

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuánto ruido hacen las campanas extractoras modernas?

A.

Los niveles de ruido pueden oscilar entre 40 y 70 dB, dependiendo del modelo y la velocidad. Las campanas extractoras de LG funcionan a tan solo 68 dB.

Q.

¿Es necesario limpiar los filtros de las campanas extractoras con regularidad?

A.

Sí, los filtros de grasa deben limpiarse con regularidad para mantener su rendimiento. El filtro de grasa lavable de LG está fabricado en aluminio resistente y se puede lavar en el lavavajillas, lo que facilita y agiliza su mantenimiento. Esto ayuda a que la campana extractora siga funcionando de manera eficiente a lo largo del tiempo.

Q.

¿Merece la pena instalar luces LED en las campanas extractoras?

A.

Sí, la iluminación LED es brillante, eficiente desde el punto de vista energético y duradera. Las campanas extractoras de LG cuentan con una iluminación LED brillante y focalizada que ilumina de manera uniforme la zona de cocción, mejorando la visibilidad para preparar los alimentos con precisión y realzando al mismo tiempo el ambiente de tu cocina.

RESUMEN

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DIMENSIONES

HT3Z2413S

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • País de origen

    China

  • Tipo de instalación

    Montaje en la pared

  • Color exterior

    Acero inoxidable

  • Tipo de campana

    Bajo mueble

  • Ventilador CMH (mín.-máx.)

    290-640

  • Ventilador dB (mín.-máx.)

    54-67

  • Niveles de velocidad del ventilador

    2

FUNCIONES DE CONTROL

  • Tipo de control

    Mecánico

  • Wi-Fi Power Encendido/apagado

    No

  • Wi-Fi Control CFM

    No

  • Luces de Wi-Fi Control

    No

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)

    652 x 385 x 335

  • Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)

    595 x 255 x 308

  • Peso del producto (kg)

    7,3

ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES

  • Potencia de salida (W)

    216,5

  • Suministro energético requerido (Voltios/Hz)

    220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz

  • Tamaño del disyunto (Amp)

    16

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

  • ThinQ(Wi-Fi)

    No

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA

  • Niveles de velocidad del ventilador

    2

  • Iluminación de nivel doble

    No

  • Tipo de filtro

    Filtro de aluminio lavable para grasas

  • Tipo de campana

    Bajo mueble

  • Tipo de instalación

    Montaje en la pared

  • Potencia de la iluminación (vatios)

    2

  • Tipo de iluminación

    LED

  • Color exterior

    Acero inoxidable

  • Cumplimiento con RoHS

  • Ancho (mm)

    595

  • Ventilador dB (mín.-máx.)

    54-67

  • Ventilador CMH (mín.-máx.)

    290-640

  • Auto apagado de tiempo diferido

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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