Oferta set: Frigorífico Una Puerta antihuellas, 413L + Congelador Total No Frost, Clasificación D, 355 L

Vista frontal de Frigorífico Una Puerta antihuellas, 413L, Negro-grisáceo mate, GLM71MCCSX
Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC).
  • Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
  • Sistema Total No Frost: Elimina la humedad y evita la escarcha
  • Multi Air Flow: Aire frío en todos los rincones con sus 6 salidas de aire
  • Hielera móvil: Gana más espacio en el congelador.
Más
La vista frontal del frigorífico y congelador de 1 puerta encaja perfectamente en cualquier cocina.

La vista frontal del frigorífico y congelador de 1 puerta encaja perfectamente en cualquier cocina.

Siente la máxima frescura con un diseño impecable

Cada centímetro de este nuevo frigorífico está diseñado para ofrecer un diseño minimalista que maximiza la elegancia y la comodidad en tu cocina.
Lechuga verde izquierda, tomate rojo centro, arándanos morados derecha, con gotas de agua, en fondo oscuro.

LINEARCooling™

Alimentos tan frescos como el primer día

LINEARCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando tus alimentos frescos pasados 7 días.

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling SXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.

Nevera LG abierta, llena de huevos, condimentos y bebidas, con luz interior brillante y vapor alrededor.

Se muestra el congelador con la puerta abierta. El aire frío fluye desde la parte superior de cada compartimento para rodear completamente el alimento que estaría dentro.

DoorCooling+™

Enfriamiento más rápido y uniforme

El frigorífico te permite enfriar garantizando la máxima frescura de los alimentos en todos los rincones.

* Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de las bandejas de la puerta superior disminuya de 24.8℃ a 8℃ entre un modelo LG sin DoorCooling+ (GBB60NSZHE) y un modelo con DoorCooling+ (GBB72NSDFN). * Las imágenes del producto son sólo para fines de ilustración y pueden diferir del producto real. DoorCooling+™ se supone que deja de funcionar cuando se abre la puerta.

Caja de verduras y frutas en frigorífico LG, mantiene frescura óptima.
Cajón FRESH Balancer™ con Magic Crisper

Nivel óptimo de humedad

El exclusivo cajón FRESH Balancer™ con Magic Crisper de LG optimiza los niveles de humedad, permitendo regular mediante un selector el nivel de humedad para frutas o verduras de manera que éstas conserven su frescura durante más tiempo.
Nevera LG abierta con frutas, verduras y bebidas en una cocina moderna, junto a una planta y flores en una mesa.
Gran capacidad

Almacena más gracias a su amplio espacio interior

Gracias a su gran capacidad de 386L, tendrás más espacio para conservar cómodamente tus alimentos en el frigorífico. ¡Reduce el número de veces que haces la compra al mes!

Puerta plana para una cocina elegante

Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.

No necesitas espacio extra

La apertura de 90º te permite instalar el congelador justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.

Panel de vidrio elegante y reflejante con líneas azules en ángulo y bordes oscuros, diseño moderno y minimalista.
Puerta de un electrodoméstico LG abriéndose en ángulo amplio, destacada en un fondo gris claro.
Puerta de frigorífico LG con diseño elegante y esquinas iluminadas en la parte superior derecha.
Puerta del horno LG con apertura lateral y bisagra ajustable para encimeras modernas en patrón de espiga.
Puerta de frigorífico LG con diseño elegante y esquinas iluminadas en la parte superior derecha.

Puerta plana para una cocina elegante

Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.

Puerta del horno LG con apertura lateral y bisagra ajustable para encimeras modernas en patrón de espiga.

No necesitas espacio extra

La apertura de 90º te permite instalar el congelador justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.

Servicio Premium

Servicio Premium

*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuáles son los beneficios de un frigorífico InstaView ™

A.

Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no hay necesidad de abrir la puerta de tu Frigorífico LG para ver lo que hay dentro. Simplemente golpea dos veces el panel de cristal tintado y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Es la forma más sencilla y económica de comprobar el contenido de tu frigorífico LG sin ni siquiera abrir la puerta.

Q.

¿Qué es LG LinearCooling ™ ?

A.

LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.

Q.

¿Qué es LG DoorCooling+ ™

A.

DoorCooling+™ es una tecnología que suministra un potente aire frío a los alimentos almacenados en la puerta a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte frontal del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fría y la frescura de todo lo que se almacena en la puerta del frigorífico.

Q.

¿Qué necesito para instalar un frigorífico-congelador?

A.

Para más información, haga clic en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?

A.

Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.

Q.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: el frigorífico congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin instalación?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin fontanería. Un frigorífico con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un frigorífico sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.

Imprimir

Todas las especificaciones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior

-

Multi Air Flow

-

Balda plegable

-

Balda Cristal templado

-

Filtro de olores - Pure N Fresh

-

Botellero

-

Compartimentos en puerta transparentes

-

Compartimentos en puerta no transparentes

-

Compartimentos en puertaCajón de conservaciónRincón de aperitivos

-

Cajón para verduras

-

Fresh converter

-

Cajón Magic Crisper

-

Fresh Balancer CON Magic Crisper

-

Fresh Zone

-

Fresh 0 Zone

-

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

-

Door-in-Door

-

InstaView

-

LINEAR Cooling

Puerta reversible

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Congelador 1 puerta

Estándar/Profundidad de la encimera

-

Clase de eficiencia energética(Escala A a G)

D

CAPACIDAD

Volumen total (L)

324

Volumen total del congelador (L)

-

Volumen total del congelador (2 estrellas) (L)

-

Volumen total del frigorífico (L)

324

Volumen de almacenamiento del compartimento Chiller (L)

-

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

87

Peso del producto con embalaje (kg)

94

Altura hasta la parte superior de la bisagra o el embellecedor de la puerta (mm)

1932

Altura hasta la parte superior de la carcasa (mm)

1860

Profundidad con el tirador (mm)

707

Profundidad sin la puerta (mm)

-

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo, mm)

595 x 1860 x 707

CONTROL Y PANTALLA

Display LED interno

-

Display LED externo

Metal Touch

Display LCD externo

-

Congelación rápida

MATERIAL Y ACABADO

Color de la puerta

Acero antihuellas texturizado

Material de la puerta

-

Tipo tirador

Apertura fácil

Metal fresh

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fabricador de hielo automático

-

Fontanería

sin toma de agua

Dispensador de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Craft Ice ™

-

Fabricador de hielo manual

RENDIMIENTO

Potencia acústica (clase)

C

Consumo energético (kWh/año)

211

Clase climática

T

Tipo de compresor

Inverter Linear Compressor

Potencia acústica (dB)

37

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Compartimentos en puerta no transparentes

-

Compartimentos en puerta transparentes

-

Cajón Congelador

4

Luz del congelador

LED

Balda Cristal templado

2

CÓDIGO DE BARRAS

código de barras

-

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
EU Energy label 2019(GFM61MCCSF)
extensión:pdf
Product information sheet (GFM61MCCSF)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(GFM61MCCSF)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Imprimir

Todas las especificaciones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Luz interior

LED

Multi Air Flow

Balda plegable

Balda Cristal templado

4

Filtro de olores - Pure N Fresh

-

Botellero

Compartimentos en puerta transparentes

5

Compartimentos en puerta no transparentes

-

Compartimentos en puertaCajón de conservaciónRincón de aperitivos

Cajón para verduras

2

Fresh converter

-

Cajón Magic Crisper

-

Fresh Balancer CON Magic Crisper

Fresh Zone

-

Fresh 0 Zone

-

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

-

InstaView

-

LINEAR Cooling

Puerta reversible

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Frigorífico 1 puerta

Estándar/Profundidad de la encimera

-

Clase de eficiencia energética(Escala A a G)

C

CAPACIDAD

Volumen total (L)

386

Volumen total del congelador (L)

386

Volumen total del congelador (2 estrellas) (L)

-

Volumen total del frigorífico (L)

-

Volumen de almacenamiento del compartimento Chiller (L)

-

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

75

Peso del producto con embalaje (kg)

82

Altura hasta la parte superior de la bisagra o el embellecedor de la puerta (mm)

1932

Altura hasta la parte superior de la carcasa (mm)

1860

Profundidad con el tirador (mm)

707

Profundidad sin la puerta (mm)

-

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo, mm)

595 x 1860 x 707

CONTROL Y PANTALLA

Display LED interno

-

Display LED externo

Metal Touch

Display LCD externo

-

Congelación rápida

-

MATERIAL Y ACABADO

Color de la puerta

Acero antihuellas texturizado

Material de la puerta

-

Tipo tirador

Apertura fácil

Metal fresh

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fabricador de hielo automático

-

Fontanería

sin toma de agua

Dispensador de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Craft Ice ™

-

Fabricador de hielo manual

-

RENDIMIENTO

Potencia acústica (clase)

C

Consumo energético (kWh/año)

97

Clase climática

T

Tipo de compresor

Inverter Linear Compressor

Potencia acústica (dB)

37

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Compartimentos en puerta no transparentes

-

Compartimentos en puerta transparentes

-

Cajón Congelador

-

Luz del congelador

-

Balda Cristal templado

-

CÓDIGO DE BARRAS

código de barras

-

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
EU Energy label 2019(GLM71MCCSX)
extensión:pdf
Product information sheet (GLM71MCCSX)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(GLM71MCCSX)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

