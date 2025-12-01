We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Oferta set: Frigorífico Una Puerta antihuellas, 413L + Congelador Total No Frost, Clasificación D, 355 L
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC).
- Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
- Sistema Total No Frost: Elimina la humedad y evita la escarcha
- Multi Air Flow: Aire frío en todos los rincones con sus 6 salidas de aire
- Hielera móvil: Gana más espacio en el congelador.
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimiento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling SXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
* Basado en los resultados de los tests UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de las bandejas de la puerta superior disminuya de 24.8℃ a 8℃ entre un modelo LG sin DoorCooling+ (GBB60NSZHE) y un modelo con DoorCooling+ (GBB72NSDFN). * Las imágenes del producto son sólo para fines de ilustración y pueden diferir del producto real. DoorCooling+™ se supone que deja de funcionar cuando se abre la puerta.
Puerta plana para una cocina elegante
Consigue un aspecto premium en tu cocina al incorporar una puerta ultra plana.
No necesitas espacio extra
La apertura de 90º te permite instalar el congelador justo al lado de una pared para un acabado completamente integrado.
*Solo aplicable al Inverter Linear compressor incluido en frigoríficos comercializados: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los beneficios de un frigorífico InstaView ™
Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no hay necesidad de abrir la puerta de tu Frigorífico LG para ver lo que hay dentro. Simplemente golpea dos veces el panel de cristal tintado y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Es la forma más sencilla y económica de comprobar el contenido de tu frigorífico LG sin ni siquiera abrir la puerta.
¿Qué es LG LinearCooling ™ ?
LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.
¿Qué es LG DoorCooling+ ™
DoorCooling+™ es una tecnología que suministra un potente aire frío a los alimentos almacenados en la puerta a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte frontal del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fría y la frescura de todo lo que se almacena en la puerta del frigorífico.
¿Qué necesito para instalar un frigorífico-congelador?
Para más información, haga clic en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?
Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico congelador?
LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?
Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: el frigorífico congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin instalación?
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin fontanería. Un frigorífico con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un frigorífico sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.
- Congelador Total No Frost, Clasificación D, 355 L, Acero Negro-grisáceo mate
- Frigorífico Una Puerta antihuellas, 413L, Negro-grisáceo mate
Todas las especificaciones
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Luz interior
-
Multi Air Flow
-
Balda plegable
-
Balda Cristal templado
-
Filtro de olores - Pure N Fresh
-
Botellero
-
Compartimentos en puerta transparentes
-
Compartimentos en puerta no transparentes
-
Compartimentos en puertaCajón de conservaciónRincón de aperitivos
-
Cajón para verduras
-
Fresh converter
-
Cajón Magic Crisper
-
Fresh Balancer CON Magic Crisper
-
Fresh Zone
-
Fresh 0 Zone
-
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
-
Door-in-Door
-
InstaView
-
LINEAR Cooling
Sí
Puerta reversible
Sí
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Congelador 1 puerta
Estándar/Profundidad de la encimera
-
Clase de eficiencia energética(Escala A a G)
D
CAPACIDAD
Volumen total (L)
324
Volumen total del congelador (L)
-
Volumen total del congelador (2 estrellas) (L)
-
Volumen total del frigorífico (L)
324
Volumen de almacenamiento del compartimento Chiller (L)
-
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
87
Peso del producto con embalaje (kg)
94
Altura hasta la parte superior de la bisagra o el embellecedor de la puerta (mm)
1932
Altura hasta la parte superior de la carcasa (mm)
1860
Profundidad con el tirador (mm)
707
Profundidad sin la puerta (mm)
-
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo, mm)
595 x 1860 x 707
CONTROL Y PANTALLA
Display LED interno
-
Display LED externo
Metal Touch
Display LCD externo
-
Congelación rápida
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Color de la puerta
Acero antihuellas texturizado
Material de la puerta
-
Tipo tirador
Apertura fácil
Metal fresh
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo automático
-
Fontanería
sin toma de agua
Dispensador de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Craft Ice ™
-
Fabricador de hielo manual
Sí
RENDIMIENTO
Potencia acústica (clase)
C
Consumo energético (kWh/año)
211
Clase climática
T
Tipo de compresor
Inverter Linear Compressor
Potencia acústica (dB)
37
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Compartimentos en puerta no transparentes
-
Compartimentos en puerta transparentes
-
Cajón Congelador
4
Luz del congelador
LED
Balda Cristal templado
2
CÓDIGO DE BARRAS
código de barras
-
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Todas las especificaciones
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Luz interior
LED
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
Sí
Balda Cristal templado
4
Filtro de olores - Pure N Fresh
-
Botellero
Sí
Compartimentos en puerta transparentes
5
Compartimentos en puerta no transparentes
-
Compartimentos en puertaCajón de conservaciónRincón de aperitivos
Sí
Cajón para verduras
2
Fresh converter
-
Cajón Magic Crisper
-
Fresh Balancer CON Magic Crisper
Sí
Fresh Zone
-
Fresh 0 Zone
-
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
-
InstaView
-
LINEAR Cooling
Sí
Puerta reversible
Sí
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Frigorífico 1 puerta
Estándar/Profundidad de la encimera
-
Clase de eficiencia energética(Escala A a G)
C
CAPACIDAD
Volumen total (L)
386
Volumen total del congelador (L)
386
Volumen total del congelador (2 estrellas) (L)
-
Volumen total del frigorífico (L)
-
Volumen de almacenamiento del compartimento Chiller (L)
-
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
75
Peso del producto con embalaje (kg)
82
Altura hasta la parte superior de la bisagra o el embellecedor de la puerta (mm)
1932
Altura hasta la parte superior de la carcasa (mm)
1860
Profundidad con el tirador (mm)
707
Profundidad sin la puerta (mm)
-
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo, mm)
595 x 1860 x 707
CONTROL Y PANTALLA
Display LED interno
-
Display LED externo
Metal Touch
Display LCD externo
-
Congelación rápida
-
MATERIAL Y ACABADO
Color de la puerta
Acero antihuellas texturizado
Material de la puerta
-
Tipo tirador
Apertura fácil
Metal fresh
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo automático
-
Fontanería
sin toma de agua
Dispensador de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Craft Ice ™
-
Fabricador de hielo manual
-
RENDIMIENTO
Potencia acústica (clase)
C
Consumo energético (kWh/año)
97
Clase climática
T
Tipo de compresor
Inverter Linear Compressor
Potencia acústica (dB)
37
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Compartimentos en puerta no transparentes
-
Compartimentos en puerta transparentes
-
Cajón Congelador
-
Luz del congelador
-
Balda Cristal templado
-
CÓDIGO DE BARRAS
código de barras
-
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Qué opina la gente
