We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Acero grafito mate antihuellas , Serie 500
Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Acero grafito mate antihuellas , Serie 500
RHX5009TBB
()
Características principales
- Secado con inteligencia artificial AI Dry™, La primera secadora con inteligencia artificia. Detecta automáticamente las características de los tejidos y ajusta el ciclo de secado para ofrecer un proceso único, preciso y delicado.
- DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
- Dual Dry - Eco Hybrid™: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
- Limpieza automática del condensador mediante un spray de agua a presión
- Especial mascotas Reduce el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo
- Wi-Fi LG ThinQ™ te permite controlar tu secadora a distancia, ver el tiempo de secado, recibir alertas de mantenimiento y usar comandos de voz con asistentes inteligentes.
Secadoras LG
Garantía de por Vida*
Secadoras LG, con garantía de por vida*
Motor con AI
Secadoras inteligentes
Turbo Dry
Seca en 81 minutos**
Bomba de calor
Secado a baja temperatura
Garantía de por Vida*
Secadoras LG, las únicas con garantía de por vida en el motor y compresor*
Lavadora de alta eficiencia energética con clasificación B que ahorra energía y reduce los costos de servicios.
*La garantía de por vida del motor y el compresor de la secadora ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de las secadoras, calculada en 12 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor/compresor (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/. Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
**Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.
AI DUAL Inverter™
Bomba de calor con AI
La bomba de calor Dual Inverter cuenta con dos cilindros que consiguen: menos ruido y vibraciones, menos consumo energético y secado más rápido
Imagen de una secadora LG colocada en un interior con temática verde, con un resaltado visual del componente AI DUAL Inverter.
AI Dry™
Motor con AI
Secadoras con motor con AI: detecta el peso, el tipo de tejido y el nivel de humedad, y automáticamente establece el tiempo y la temperatura necesarios.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el vídeo son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
TurboDry
Secado rápido
Seca hasta un 40% más rápido, 5kg en 81 minutos*
Cuida de tus prendas
Giro bidireccional
El giro bidireccional ayuda a reducir la fricción entre las prendas, reduciendo su desgaste. Además, permite que el aire caliente circule de manera más eficiente entre las fibras de la ropa.
Imagen de una manta y un osito de peluche dentro de una secadora LG con el logotipo de la British Allergy Foundation.
*Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.
Smart Paring™*
Lavadoras y secadoras conectadas
Tu secadora te sugerirá el mejor programa en base al programa elegido en la lavadora.
*Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ, compatible con Android 9.0 o superior e iOS 15.0 o superior.
Fácil limpieza del filtro
Manten tu ropa y filtro limpios fácilmente
Autolimpieza del condensador
No es necesario limpiar manualmente el condensador.
Inyecta agua a presión: no deja restos de partículas, limpiándose a la perfección
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el vídeo son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
LG ThinQ™
Controla tu secadora y el programa estés donde estés a través de la app ThinQ de tu móvil vía wifi.
Control your laundry anytime, anywhereControle su colControle su colada en cualquier momento y desde cualquier lugar. ada en cualquier momento y desde cualquier lugar.
La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte con tu secadora como nunca antes. Pon en marcha tu carga con solo tocar un botón.
Fácil mantenimiento y supervisión
Ya sea para el mantenimiento diario o para tareas más importantes, controla cómodamente el consumo energético de tu secadora a través de la aplicación LG ThinQ™.
Lavado por manos libres con asistente de voz
Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu secadora se encargue del resto.
*Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ, compatible con Android 9.0 o superior e iOS 15.0 o superior.
Diseño minimalista
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
FAQ
Q.
¿Qué debo tener en cuenta al comprar una secadora?
A.
A la hora de elegir una secadora, ten en cuenta factores como la capacidad, la eficiencia energética y la tecnología de secado. Las secadoras LG cuentan con Sensor Dry, que detecta los niveles de humedad y ajusta el tiempo de secado para obtener mejores resultados. La tecnología Dual Inverter Heat Pump™ ayuda a reducir el consumo de energía sin perder rendimiento. Con la tecnología ThinQ™, puedes controlar tu secadora de forma remota para mayor comodidad. El diseño elegante y moderno de LG también se integra perfectamente en cualquier espacio de lavandería.
Q.
¿Son eficientes energéticamente las secadoras con condensador?
A.
Sí, las secadoras con condensador de LG están diseñadas teniendo en cuenta la eficiencia energética. La tecnología Dual Inverter Heat Pump™ de LG reduce aún más el consumo de energía, lo que supone un ahorro considerable en comparación con los modelos convencionales. Esto hace que las secadoras LG sean una buena opción, ya que reducen la factura de la luz, ofrecen un excelente rendimiento de secado y reducen la huella de carbono.
Q.
¿Las secadoras integradas cuentan con tecnología inteligente?
A.
¡Por supuesto! Las secadoras integradas de LG cuentan con la tecnología ThinQ™, que te permite controlar tu secadora de forma remota a través de una aplicación para smartphone. Puedes supervisar el progreso del ciclo, recibir notificaciones y solucionar posibles problemas, lo que te proporciona comodidad y tranquilidad. Esta integración inteligente hace que la gestión de la colada sea más fácil y eficiente, lo que te permite disponer de más tiempo para otras tareas.
Q.
¿Las secadoras pueden tratar tejidos delicados?
A.
Sí, las secadoras LG tienen opciones de ciclo específicas para tejidos delicados, como el ciclo Delicado, que utiliza temperaturas más bajas y un centrifugado suave. Esto garantiza que incluso las prendas más sensibles se cuiden sin sufrir daños. El avanzado diseño del tambor de LG garantiza un manejo suave, preservando la calidad de la ropa. Cuando se trata de tejidos delicados, las secadoras LG ofrecen ciclos seguros y eficientes adaptados a sus necesidades.
Q.
¿Este producto requiere la instalación de ventilación adicional?
A.
Las secadoras LG no tienen ventilación y se pueden utilizar en cualquier lugar sin limitaciones de espacio.
Q.
¿Qué necesito saber antes de apilar mi lavadora y secadora?
A.
«Tenga en cuenta los siguientes factores para asegurarse de que su lavadora y secadora apiladas sean seguras, fiables y fáciles de usar.
1. Compatibilidad: en primer lugar, asegúrese de que los modelos de lavadora y secadora sean compatibles entre sí. Las secadoras LG solo deben colocarse sobre lavadoras de tambor LG. (Opciones de profundidad de la lavadora: 565, 615 mm)
2. Espacio de instalación: compruebe el tamaño del espacio para instalar la lavadora y la secadora en serie. Además, asegúrese de que dispone de espacio suficiente para abrir las puertas de la lavadora y la secadora.
3. Instalación por parte de un experto: la secadora se puede fijar de forma segura a la lavadora LG mediante un kit de apilamiento. Solo el personal de servicio cualificado puede apilar y comprobar que la secadora está instalada correctamente».
Q.
¿Cuál es la vida útil habitual de una secadora?
A.
La vida útil del producto puede variar en función de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.
1. Limpie el área alrededor del filtro antes y después del secado, y mantenga limpio el filtro doble de pelusa lavándolo con agua. 2. Limpie el polvo del interior de la secadora y ventílela abriendo ligeramente la puerta antes y después de su uso. 3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones Condenser Care y Drum Care».
Q.
¿Qué prendas no se deben meter en la secadora?
A.
«Comprueba la etiqueta de cuidado de la tela en tu ropa y sécala según el método de secado recomendado.»
Q.
¿Cuánto tiempo tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?
A.
«El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar en función de factores como el tipo de tejido y el peso de la colada.
1. Tipo de tejido: la ropa fabricada con materiales pesados, como el denim, tarda más en secarse que los tejidos más ligeros, como el poliéster.
2. Peso de la colada: cuanto más pesada sea la colada, más tiempo tardará en secarse».
1. Fabric type: Clothes made from heavy materials such as denim take longer to dry than lighter fabrics such as polyester.
2. Laundry weight: The more laundry there is, the longer the drying time will be.
Q.
¿Cómo se vacía el depósito de agua de una secadora LG?
A.
«Consulte el vídeo oficial de LG en YouTube para obtener instrucciones detalladas. En resumen, basta con extraer el depósito de agua, vaciar el agua acumulada y volver a colocarlo en su sitio de forma segura. *Código incrustado de YouTube
Consulte el vídeo oficial de LG en YouTube para obtener instrucciones detalladas.
En resumen, simplemente extraiga el depósito de agua, vacíe el agua acumulada y vuelva a colocarlo en su sitio de forma segura.
1) Eficiencia energética
El modelo de secadora se somete a pruebas estándar independientes para su evaluación de eficiencia energética.
Pruebas internas de LG basadas en EN 61121:2013+A12:2025 utilizando el modelo RH9X71WH.
2) R290
Potencial de calentamiento global: R290: aproximadamente 3, R134a: aproximadamente 1340.
3) AI DUAL Inverter™
Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción en el tiempo de secado y una disminución en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.). (Basado en el modelo representativo AI Dry: RH90X75V3N. Los resultados pueden variar según el modelo, la carga y el entorno). No todas las situaciones son aptas para ahorro. Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados variar.
AI sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry debe usarse solo con tipos de tejido similares [no todos los tejidos son detectados].
Probado por Intertek en agosto de 2024, ciclo Algodón de la secadora LG con bomba de calor comparado con el ciclo “Solo Secado” de la lavadora-secadora convencional LG, basado en 3 kg de carga IEC con un 60% de humedad inicial (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).
La garantía de 10 años aplica únicamente al compresor Dual Inverter y al motor Inverter. El período/política de garantía puede variar según el país o región.
Nivel de ruido: 62 dB (Nivel de Potencia Sonora), según el Reglamento de la UE 392/2012 (RH90X75V3N).
4) AI Dry™
Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción en el tiempo de secado y una disminución en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados variar.
AI sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry debe usarse solo con tipos de tejido similares [no todos los tejidos son detectados].
5) TurboDry
Probado por Intertek en julio de 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg de carga (camisa mezclada, camiseta 100% poliéster, camiseta 100% algodón) con un 33% de humedad inicial a una temperatura de 23 ℃. Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
6) Allergy Care
Ciclo Allergy Care aprobado por BAF (British Allergy Foundation) que reduce alérgenos como los ácaros del polvo doméstico.
7) Smart Pairing™
La lavadora y secadora conectadas por Wi-Fi pueden configurarse con Smart Pairing™ usando la aplicación LG ThinQ™, y cuando termina el lavado, la secadora ajusta automáticamente el ciclo de secado óptimo.
8) Condensador de limpieza automática
La limpieza del condensador puede variar según el entorno de funcionamiento.
La frecuencia de ejecución de la función “auto cleaning condenser” puede variar según el tamaño y la cantidad de humedad inicial de la ropa.
9) LG ThinQ™
La compatibilidad con dispositivos inteligentes compatibles con Google Assistant puede variar según el país y la configuración individual del hogar inteligente.
Especificaciones técnicas estrella
MATERIAL Y ACABADO - Color
Acero grafito mate antihuellas
CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)
9,0
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 660
ENERGÍA - Clase de eficiencia energética (Secado)
B
CARACTERÍSTICAS - DUAL Inverter HeatPump
Sí
CARACTERÍSTICAS - Limpieza automática del condensador
Sí
CARACTERÍSTICAS - Puerta reversible
Sí
TECNOLOGÍA SMART - Smart Pairing
Sí
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color
Acero grafito mate antihuellas
Tipo de puerta
Tapa de cristal templado tintado en negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
9,0
PROGRAMAS
Antialérgico (secadora)
Sí
Prendas voluminosas
No
Algodón
Sí
Delicado
No
Edredón
No
Sintético
Sí
Mixtos
Sí
Rápido 30
No
Secado en cesto
No
Toallas
Sí
Lana
Sí
Ropa deportiva
Sí
Secado al aire (aire frío)
No
Secado Inteligente (AI Dry)
Sí
Refresco de ropa de cama
No
Algodón+
No
Descarga de programa
Sí
Refresco de plumíferos
No
Eco
Sí
Vapor
No
Rapido 40
No
Secado rápido
No
Refresco
No
Cuidado de la piel
No
Higiene con vapor
No
Refresco con vapor
No
Temporizador de secado
Sí
Secado Turbo
Sí
Aire caliente
No
CONTROL Y PANTALLA
Finalización diferida
3-19 horas
Tipo de pantalla
Dial+Completamente táctil y Display LED
Indicación de bloqueo de puerta
No
Indicador de cifras
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
No
AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial
No
Tipo
Secadora de condensación
Limpieza automática del condensador
Sí
Señal de final de ciclo
Sí
Secado Dual (EcoHybrid)
Sí
DUAL Inverter HeatPump
Sí
Indicador de vaciado de agua
Sí
Reinicio automático
No
Inverter DirectDrive
No
Puerta reversible
Sí
Sensor de carga
Sí
Sensor de secado
Sí
Luz del tambor
Sí
Patas de nivelación
Sí
Tambor Powersoft
Sí
Doble filtro de pelusa
Sí
Tipo de fuente de calor
Bomba de calor eléctrica
Motor Inverter
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)
660 x 890 x 702
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 660
Peso (kg)
53,0
Peso incluido el embalaje (kg)
57,0
Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (mm)
1140
ENERGÍA
Clase de eficiencia energética (Secado)
B
OPCIONES ADICIONALES
Antiarrugas
Sí
Nivel de secado
3 niveles
Favorito
No
Menos tiempo
No
Más tiempo
No
Wi-Fi
Sí
Pitido Encendido/apagado
Sí
Bloqueo infantil
Sí
Finalización diferida
Sí
Luz del tambor
Sí
Inicio remoto
Sí
Vapor Steam
No
Cuidado del condensador
Sí
Cuidado del tambor
Sí
Secado por tiempo
Sí
Secado en cesto
No
Tiempo de secado
No
EAN CODE
EAN Code
8806096637784
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
Smart Pairing
Sí
Descargar ciclo
Sí
Monitorización de la energía
Sí
Inicio remoto y control del ciclo
Sí
ThinQ(Wi-Fi)
Sí
OPCIONES/ACCESORIOS
Kit de manguera de drenaje
Sí
Montaje de la rejilla
Sí
Kit de apilamiento
No
Compatible con LG TWINWash
No
FICHA DE PRODUCTO (SECADORA) - NORMA ACTUAL
Secadora automática
Sí
Galardonada con el premio "EU Ecolabel award
No
Clase de eficiencia de condensación
B
Consumo energía prog. Algodón normal carga parcial Edry1/2 (kWh)
0,76
Consumo energía prog. Algodón normal carga completa Edry (kWh)
1,43
Eficiencia de condensación carga completa (%)
91
Eficiencia de condensación a media carga (%)
91
Nivel sonoro (nivel de potencia acústica) (dBA)
62
Consumo energético (W): modo apagado
0,35
Consumo energético (W): modo encendido
0,35
Programa de secado estándar
ecado eficiente Eco Armario
Tiempo (Min.) - (carga completa)
269
Tiempo (min) - Carga parcial
160
Eficiencia de condensación ponderada (%)
91
Consumo de energía ponderado por cada 100 ciclos (kWh)
92
Promedio del tiempo del programa
186
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Producto Recomendado