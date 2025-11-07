About Cookies on This Site

Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Blanca , Serie 500

MEZ69352685 RHX5009TLB 25.7.23.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
MEZ69352685 RHX5009TLB 25.7.23.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Blanca , Serie 500

RHX5009TLB
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida
imagen de estilo de vida

Características principales

  • Secado con inteligencia artificial AI Dry™, La primera secadora con inteligencia artificia. Detecta automáticamente las características de los tejidos y ajusta el ciclo de secado para ofrecer un proceso único, preciso y delicado.
  • DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
  • Dual Dry - Eco Hybrid™: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
  • Limpieza automática del condensador mediante un spray de agua a presión
  • Especial mascotas Reduce el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo
  • Wi-Fi LG ThinQ™ te permite controlar tu secadora a distancia, ver el tiempo de secado, recibir alertas de mantenimiento y usar comandos de voz con asistentes inteligentes.
Más
Un video que muestre detalles en primer plano de la secadora LG, incluyendo el interior del tambor y el panel de control.

Secadoras LG

Clasificación de eficiencia energética B. Rendimiento de ahorro de energía.

Garantía de por Vida*

Secadoras LG, con garantía de por vida*

Imagen que muestra un sensor detectando una pila de mantas para un secado optimizado por IA.

Motor con AI

Secadoras inteligentes

Imagen de una camisa con una flecha de línea de tiempo que muestra que TurboDry se completa en 81 minutos.

Turbo Dry

Seca en 81 minutos**

Imagen de una manta y un osito de peluche dentro de una secadora LG con el logotipo de la Fundación Británica de Alergias visible.

Bomba de calor

Secado a baja temperatura

Garantía de por Vida*

Secadoras LG, las únicas con garantía de por vida en el motor y compresor*

Lavadora de alta eficiencia energética con clasificación B que ahorra energía y reduce los costos de servicios.

*La garantía de por vida del motor y el compresor de la secadora ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de las secadoras, calculada en 12 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor/compresor (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/. Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

**Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.

AI DUAL Inverter™

Bomba de calor con AI

La bomba de calor Dual Inverter cuenta con dos cilindros que consiguen: menos ruido y vibraciones, menos consumo energético y secado más rápido

Imagen de una secadora LG colocada en un interior con temática verde, con un resaltado visual del componente AI DUAL Inverter.

Imagen de un pictograma que combina un rayo eléctrico y una flecha hacia abajo, simbolizando el ahorro de energía.

Ahorro de energía

Imagen de un pictograma en forma de insignia que representa una garantía de 10 años.

Garantía de por Vida*

Imagen de un pictograma que muestra un dedo sobre los labios, simbolizando la reducción del ruido.

Sin ruidos

Imagen de un pictograma que muestra una camisa brillante, simbolizando el cuidado delicado de los tejidos.

Cuida de tus prendas

AI Dry™

Motor con AI

Secadoras con motor con AI: detecta el peso, el tipo de tejido y el nivel de humedad, y automáticamente establece el tiempo y la temperatura necesarios.​

Selecciona AI Dry™

Suaviza tus tejidos

TurboDry

Secado rápido

Seca hasta un 40% más rápido, 5kg en 81 minutos*

Cuida de tus prendas

Giro bidireccional

El giro bidireccional ayuda a reducir la fricción entre las prendas, reduciendo su desgaste. Además, permite que el aire caliente circule de manera más eficiente entre las fibras de la ropa.

Imagen de una manta y un osito de peluche dentro de una secadora LG con el logotipo de la British Allergy Foundation.

*Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.

Smart Paring™*

Lavadoras y secadoras conectadas

Tu secadora te sugerirá el mejor programa en base al programa elegido en la lavadora.

*Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ, compatible con Android 9.0 o superior e iOS 15.0 o superior.

Fácil limpieza del filtro

Manten tu ropa y filtro limpios fácilmente

Un vídeo que muestra cómo limpiar y volver a instalar el filtro de la secadora LG en tres sencillos pasos.
PASO 1

Retire el filtro y deseche con cuidado la pelusa en la basura. 

Un vídeo que muestra paso a paso el mantenimiento del filtro de la secadora LG, desde la eliminación de pelusas hasta la reinstalación.
PASO 2

Desmonte ambos filtros y enjuáguelos con agua.

Guía en vídeo sobre la limpieza y el cuidado adecuados del filtro de la secadora LG.
PASO 3

Asegúrese de que el filtro esté completamente seco y vuelva a instalarlo con cuidado. 

Autolimpieza del condensador

No es necesario limpiar manualmente el condensador.

Inyecta agua a presión: no deja restos de partículas, limpiándose a la perfección

LG ThinQ™

Controla tu secadora y el programa estés donde estés a través de la app ThinQ de tu móvil vía wifi.​

Control your laundry anytime, anywhereControle su colControle su colada en cualquier momento y desde cualquier lugar. ada en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte con tu secadora como nunca antes. Pon en marcha tu carga con solo tocar un botón.

Fácil mantenimiento y supervisión

Ya sea para el mantenimiento diario o para tareas más importantes, controla cómodamente el consumo energético de tu secadora a través de la aplicación LG ThinQ™. 

Lavado por manos libres con asistente de voz

Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu secadora se encargue del resto.

*Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ, compatible con Android 9.0 o superior e iOS 15.0 o superior.

Diseño minimalista

Imagen que muestra la vista frontal de la secadora LG en un entorno interior de alta gama.

Se adapta a tu interior

Imagen de la secadora LG desde un ángulo lateral parcial.

Cristal templado

Imagen que muestra la vista frontal de la secadora LG en un interior de alta gama con tonos madera.

Seca desde donde quieras

Imagen de la vista lateral parcial de la secadora LG situada en el lado derecho.

Diseño minimalista

Imagen ampliada del panel de visualización de la secadora LG.

Display más visible

FAQ

Q.

¿Qué debo tener en cuenta al comprar una secadora?

A.

A la hora de elegir una secadora, ten en cuenta factores como la capacidad, la eficiencia energética y la tecnología de secado. Las secadoras LG cuentan con Sensor Dry, que detecta los niveles de humedad y ajusta el tiempo de secado para obtener mejores resultados. La tecnología Dual Inverter Heat Pump™ ayuda a reducir el consumo de energía sin perder rendimiento. Con la tecnología ThinQ™, puedes controlar tu secadora de forma remota para mayor comodidad. El diseño elegante y moderno de LG también se integra perfectamente en cualquier espacio de lavandería. 

Q.

¿Son eficientes energéticamente las secadoras con condensador?

A.

Sí, las secadoras con condensador de LG están diseñadas teniendo en cuenta la eficiencia energética. La tecnología Dual Inverter Heat Pump™ de LG reduce aún más el consumo de energía, lo que supone un ahorro considerable en comparación con los modelos convencionales. Esto hace que las secadoras LG sean una buena opción, ya que reducen la factura de la luz, ofrecen un excelente rendimiento de secado y reducen la huella de carbono. 

Q.

¿Las secadoras integradas cuentan con tecnología inteligente?

A.

¡Por supuesto! Las secadoras integradas de LG cuentan con la tecnología ThinQ™, que te permite controlar tu secadora de forma remota a través de una aplicación para smartphone. Puedes supervisar el progreso del ciclo, recibir notificaciones y solucionar posibles problemas, lo que te proporciona comodidad y tranquilidad. Esta integración inteligente hace que la gestión de la colada sea más fácil y eficiente, lo que te permite disponer de más tiempo para otras tareas. 

Q.

¿Las secadoras pueden tratar tejidos delicados?

A.

Sí, las secadoras LG tienen opciones de ciclo específicas para tejidos delicados, como el ciclo Delicado, que utiliza temperaturas más bajas y un centrifugado suave. Esto garantiza que incluso las prendas más sensibles se cuiden sin sufrir daños. El avanzado diseño del tambor de LG garantiza un manejo suave, preservando la calidad de la ropa. Cuando se trata de tejidos delicados, las secadoras LG ofrecen ciclos seguros y eficientes adaptados a sus necesidades. 

Q.

¿Este producto requiere la instalación de ventilación adicional?

A.

Las secadoras LG no tienen ventilación y se pueden utilizar en cualquier lugar sin limitaciones de espacio. 

Q.

¿Qué necesito saber antes de apilar mi lavadora y secadora?

A.

«Tenga en cuenta los siguientes factores para asegurarse de que su lavadora y secadora apiladas sean seguras, fiables y fáciles de usar.

 

1. Compatibilidad: en primer lugar, asegúrese de que los modelos de lavadora y secadora sean compatibles entre sí. Las secadoras LG solo deben colocarse sobre lavadoras de tambor LG. (Opciones de profundidad de la lavadora: 565, 615 mm)

2. Espacio de instalación: compruebe el tamaño del espacio para instalar la lavadora y la secadora en serie. Además, asegúrese de que dispone de espacio suficiente para abrir las puertas de la lavadora y la secadora.

3. Instalación por parte de un experto: la secadora se puede fijar de forma segura a la lavadora LG mediante un kit de apilamiento. Solo el personal de servicio cualificado puede apilar y comprobar que la secadora está instalada correctamente». 

Q.

¿Cuál es la vida útil habitual de una secadora?

A.

La vida útil del producto puede variar en función de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.

  1. Limpie el área alrededor del filtro antes y después del secado, y mantenga limpio el filtro doble de pelusa lavándolo con agua. 2. Limpie el polvo del interior de la secadora y ventílela abriendo ligeramente la puerta antes y después de su uso. 3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones Condenser Care y Drum Care». 

Q.

¿Qué prendas no se deben meter en la secadora?

A.

«Comprueba la etiqueta de cuidado de la tela en tu ropa y sécala según el método de secado recomendado.»

Q.

¿Cuánto tiempo tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?

A.

«El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar en función de factores como el tipo de tejido y el peso de la colada.

1. Tipo de tejido: la ropa fabricada con materiales pesados, como el denim, tarda más en secarse que los tejidos más ligeros, como el poliéster.

2. Peso de la colada: cuanto más pesada sea la colada, más tiempo tardará en secarse». 

 

Q.

¿Cómo se vacía el depósito de agua de una secadora LG?

A.

«Consulte el vídeo oficial de LG en YouTube para obtener instrucciones detalladas. En resumen, basta con extraer el depósito de agua, vaciar el agua acumulada y volver a colocarlo en su sitio de forma segura. *Código incrustado de YouTube

En resumen, simplemente extraiga el depósito de agua, vacíe el agua acumulada y vuelva a colocarlo en su sitio de forma segura.

1) Eficiencia energética

El modelo de secadora se somete a pruebas estándar independientes para su evaluación de eficiencia energética.

Pruebas internas de LG basadas en EN 61121:2013+A12:2025 utilizando el modelo RH9X71WH.

2) R290

Potencial de calentamiento global: R290: aproximadamente 3, R134a: aproximadamente 1340.

3) AI DUAL Inverter™

Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción en el tiempo de secado y una disminución en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.). (Basado en el modelo representativo AI Dry: RH90X75V3N. Los resultados pueden variar según el modelo, la carga y el entorno). No todas las situaciones son aptas para ahorro. Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados variar.

AI sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry debe usarse solo con tipos de tejido similares [no todos los tejidos son detectados].

Probado por Intertek en agosto de 2024, ciclo Algodón de la secadora LG con bomba de calor comparado con el ciclo “Solo Secado” de la lavadora-secadora convencional LG, basado en 3 kg de carga IEC con un 60% de humedad inicial (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

La garantía de 10 años aplica únicamente al compresor Dual Inverter y al motor Inverter. El período/política de garantía puede variar según el país o región.

Nivel de ruido: 62 dB (Nivel de Potencia Sonora), según el Reglamento de la UE 392/2012 (RH90X75V3N).

4) AI Dry™

Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción en el tiempo de secado y una disminución en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados variar.

AI sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry debe usarse solo con tipos de tejido similares [no todos los tejidos son detectados].

5) TurboDry

Probado por Intertek en julio de 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg de carga (camisa mezclada, camiseta 100% poliéster, camiseta 100% algodón) con un 33% de humedad inicial a una temperatura de 23 ℃. Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

6) Allergy Care

Ciclo Allergy Care aprobado por BAF (British Allergy Foundation) que reduce alérgenos como los ácaros del polvo doméstico.

7) Smart Pairing™

La lavadora y secadora conectadas por Wi-Fi pueden configurarse con Smart Pairing™ usando la aplicación LG ThinQ™, y cuando termina el lavado, la secadora ajusta automáticamente el ciclo de secado óptimo.

8) Condensador de limpieza automática

La limpieza del condensador puede variar según el entorno de funcionamiento.

La frecuencia de ejecución de la función “auto cleaning condenser” puede variar según el tamaño y la cantidad de humedad inicial de la ropa.

9) LG ThinQ™

La compatibilidad con dispositivos inteligentes compatibles con Google Assistant puede variar según el país y la configuración individual del hogar inteligente.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • MATERIAL Y ACABADO - Color

    Blanco

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)

    9,0

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 660

  • ENERGÍA - Clase de eficiencia energética (Secado)

    B

  • CARACTERÍSTICAS - DUAL Inverter HeatPump

  • CARACTERÍSTICAS - Limpieza automática del condensador

  • CARACTERÍSTICAS - Puerta reversible

  • TECNOLOGÍA SMART - Smart Pairing

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color

    Blanco

  • Tipo de puerta

    Tapa de cristal templado tintado en negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de secado (kg)

    9,0

PROGRAMAS

  • Antialérgico (secadora)

  • Prendas voluminosas

    No

  • Algodón

  • Delicado

    No

  • Edredón

    No

  • Sintético

  • Mixtos

  • Rápido 30

    No

  • Secado en cesto

    No

  • Toallas

  • Lana

  • Ropa deportiva

  • Secado al aire (aire frío)

    No

  • Secado Inteligente (AI Dry)

  • Refresco de ropa de cama

    No

  • Algodón+

    No

  • Descarga de programa

  • Refresco de plumíferos

    No

  • Eco

  • Vapor

    No

  • Rapido 40

    No

  • Secado rápido

    No

  • Refresco

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Higiene con vapor

    No

  • Refresco con vapor

    No

  • Temporizador de secado

  • Secado Turbo

  • Aire caliente

    No

CONTROL Y PANTALLA

  • Finalización diferida

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Dial+Completamente táctil y Display LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

    No

  • Indicador de cifras

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

    No

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

    No

  • Tipo

    Secadora de condensación

  • Limpieza automática del condensador

  • Señal de final de ciclo

  • Secado Dual (EcoHybrid)

  • DUAL Inverter HeatPump

  • Indicador de vaciado de agua

  • Reinicio automático

    No

  • Inverter DirectDrive

    No

  • Puerta reversible

  • Sensor de carga

  • Sensor de secado

  • Luz del tambor

  • Patas de nivelación

  • Tambor Powersoft

  • Doble filtro de pelusa

  • Tipo de fuente de calor

    Bomba de calor eléctrica

  • Motor Inverter

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

    660 x 890 x 702

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 660

  • Peso (kg)

    53,0

  • Peso incluido el embalaje (kg)

    57,0

  • Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (mm)

    1140

ENERGÍA

  • Clase de eficiencia energética (Secado)

    B

OPCIONES ADICIONALES

  • Antiarrugas

  • Nivel de secado

    3 niveles

  • Favorito

    No

  • Menos tiempo

    No

  • Más tiempo

    No

  • Wi-Fi

  • Pitido Encendido/apagado

  • Bloqueo infantil

  • Finalización diferida

  • Luz del tambor

  • Inicio remoto

  • Vapor Steam

    No

  • Cuidado del condensador

  • Cuidado del tambor

  • Secado por tiempo

  • Secado en cesto

    No

  • Tiempo de secado

    No

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096637760

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • Smart Pairing

  • Descargar ciclo

  • Monitorización de la energía

  • Inicio remoto y control del ciclo

  • ThinQ(Wi-Fi)

OPCIONES/ACCESORIOS

  • Kit de manguera de drenaje

  • Montaje de la rejilla

  • Kit de apilamiento

    No

  • Compatible con LG TWINWash

    No

FICHA DE PRODUCTO (SECADORA) - NORMA ACTUAL

  • Secadora automática

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

    No

  • Clase de eficiencia de condensación

    B

  • Consumo energía prog. Algodón normal carga parcial Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Consumo energía prog. Algodón normal carga completa Edry (kWh)

    1,43

  • Eficiencia de condensación carga completa (%)

    91

  • Eficiencia de condensación a media carga (%)

    91

  • Nivel sonoro (nivel de potencia acústica) (dBA)

    62

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,35

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,35

  • Programa de secado estándar

    ecado eficiente Eco Armario

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    269

  • Tiempo (min) - Carga parcial

    160

  • Eficiencia de condensación ponderada (%)

    91

  • Consumo de energía ponderado por cada 100 ciclos (kWh)

    92

  • Promedio del tiempo del programa

    186

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

