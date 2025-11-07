Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Blanca , Serie 500

1) Eficiencia energética

El modelo de secadora se somete a pruebas estándar independientes para su evaluación de eficiencia energética.

Pruebas internas de LG basadas en EN 61121:2013+A12:2025 utilizando el modelo RH9X71WH.

2) R290

Potencial de calentamiento global: R290: aproximadamente 3, R134a: aproximadamente 1340.

3) AI DUAL Inverter™

Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción en el tiempo de secado y una disminución en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.). (Basado en el modelo representativo AI Dry: RH90X75V3N. Los resultados pueden variar según el modelo, la carga y el entorno). No todas las situaciones son aptas para ahorro. Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados variar.

AI sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry debe usarse solo con tipos de tejido similares [no todos los tejidos son detectados].

Probado por Intertek en agosto de 2024, ciclo Algodón de la secadora LG con bomba de calor comparado con el ciclo “Solo Secado” de la lavadora-secadora convencional LG, basado en 3 kg de carga IEC con un 60% de humedad inicial (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

La garantía de 10 años aplica únicamente al compresor Dual Inverter y al motor Inverter. El período/política de garantía puede variar según el país o región.

Nivel de ruido: 62 dB (Nivel de Potencia Sonora), según el Reglamento de la UE 392/2012 (RH90X75V3N).

4) AI Dry™

5) TurboDry

Probado por Intertek en julio de 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg de carga (camisa mezclada, camiseta 100% poliéster, camiseta 100% algodón) con un 33% de humedad inicial a una temperatura de 23 ℃. Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

6) Allergy Care

Ciclo Allergy Care aprobado por BAF (British Allergy Foundation) que reduce alérgenos como los ácaros del polvo doméstico.

7) Smart Pairing™

La lavadora y secadora conectadas por Wi-Fi pueden configurarse con Smart Pairing™ usando la aplicación LG ThinQ™, y cuando termina el lavado, la secadora ajusta automáticamente el ciclo de secado óptimo.

8) Condensador de limpieza automática

La limpieza del condensador puede variar según el entorno de funcionamiento.

La frecuencia de ejecución de la función “auto cleaning condenser” puede variar según el tamaño y la cantidad de humedad inicial de la ropa.

9) LG ThinQ™

La compatibilidad con dispositivos inteligentes compatibles con Google Assistant puede variar según el país y la configuración individual del hogar inteligente.