About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550

MEZ69168872 F4WR5509A1W 改位置.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
MEZ69168872 F4WR5509A1W 改位置.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550

F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W
LG Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550, F4WR5509A1W

Características principales

  • Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
  • 10 años de garantía en el motor
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
  • TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 28% de electricidad
  • Autodosificador: Olvídate de rellenar el detergente durante 6 semanas
  • Vapor Steam Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas
Más

¿Por qué escoger una lavadora LG?

EFICIENCIA ENERGÉTICA A-10%

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

2k de gran capacidad

  • Más capacidad ocupando lo mismo

Lavadora con inteligencia artificial

  • Detecta el peso y la suavidad del tejido para optimizar el rendimiento y proteger la ropa.

Autodosificación ezdispense™

Dosificacion precisa y flexible según el tipo de tejidos y carga

Lavadora LG con alta eficiencia energética A, situada a la derecha, con flecha verde y monedas doradas alrededor.

Lavadora LG con alta eficiencia energética A, situada a la derecha, con flecha verde y monedas doradas alrededor.

Máxima eficiencia energética

10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Gran capacidad

Más capacidad ocupando lo mismo

Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora con las mismas dimensiones.

*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)

Se muestra un trozo de tela blanca en el tambor de la lavadora de carga frontal que se está lavando.

Foto dell'oblò di una lavatrice in cui si vedono degli indumenti bianchi che vengono lavati. Delle linee bianche indicano l'Intelligenza Artificiale che riconosce i tessuti.

Lavadora con Inteligencia Artificial

Reduce el desgaste de tu ropa

El motor AI DD™ detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.

*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).

ezDispense™

Autodosificación precisa y flexible

Libera automáticamente la cantidad adecuada de detergente. Los compartimentos de detergente y suavizante juntos pueden utilizarse para hasta 35 cargas de detergente.

El detergente se está vertiendo en el recipiente de detergente de la lavadora.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Lava hasta 20 veces con nivel de dosificación normal (carga de 5 kg). Probado por el laboratorio interno de LG. Ciclo de algodón con nivel de detergente Normal".

Línea

Steam™

Higiene y cuidado de tu ropa con vapor

Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam™.

Lavadora LG elimina alérgenos, ropa blanca y vapor, logo de alergia visible.

*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

Interior lavadora.

Bateadores acero inox

Foto puerta lavadora

Puerta de cristal templado

Imagen display lavadora

Elegante panel

Imagen de la lavadora y el display

Panel más visible e intuitivo

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

F4WR5509A1W
Capacidad máx. lavado (kg)
9,0
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (LAVADO)
A
AI DD - DIRECT DRIVE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Especificaciones técnicas estrella

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    9,0

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 565

  • FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1360

  • CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam

  • Opciones adicionales - Anti arrugas

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color

    Blanco

  • Tipo de puerta

    Tapa de cristal templado tintado en negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    9,0

PROGRAMAS

  • Edredón

  • Algodón

  • Cuidado infantil con vapor

    No

  • Cuidado antialérgico (lavadora)

  • Lavado Auto

    No

  • Cuidado infantil

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Sábanas

    No

  • Lavado en frío

    No

  • Ropa de color

    No

  • Algodón+

    No

  • Ropa oscura

    No

  • Delicado

  • Descarga de programa

  • Chaqueta de plumas

    No

  • aclarado+ Centrifugar

    No

  • Sintético

  • Eco 40-60

  • Delicado

    No

  • Higiene

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos

  • Prendas de exterior

    No

  • Rápido 30

    No

  • Lavado rápido

    No

  • Refresco

    No

  • Aclarado+Centrifugado

    No

  • Lavado silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Mangas y cuellos

    No

  • Rápido 14

  • Lavado+Secado rápido

    No

  • Ropa deportiva

  • Anti manchas

    No

  • Refresco con vapor

    No

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash 39

    No

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Algodón 20°C

    No

  • Lavado a mano

    No

  • Vaqueros / Ropa oscura

    No

  • Prelavado + Algodón

    No

  • Rápido 12

    No

  • Rápido 60

    No

  • Aclarado

    No

  • Centrifugado+Desagüe

    No

  • Lavado y secado

    No

  • Lana (Lavado a mano/Lana)

CONTROL Y PANTALLA

  • Finalización diferida

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Selector giratorio + LED + Botones

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de cifras

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • Señal de final de ciclo

  • Centum System

    No

  • Secado Dual

    No

  • Añadir prenda

  • Dosificación automática ezDispense

  • Reinicio automático

  • Inverter DirectDrive

  • Sistema de detección de espuma

  • Sensor de carga

  • Vapor Steam

  • Luz del tambor

    No

  • Vapor Steam+

    No

  • Patas de nivelación

  • Tambor de acero inoxidable

  • TurboWash360˚

    No

  • Tambor Powersoft

  • Sensor de vibración

  • Bateadores

    Bateador de acero inoxidable

  • Suministro de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel del agua

    Automático

  • TurboWash

    No

DIMENSIONES Y PESO

  • Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)

    1100

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

    660 x 890 x 660

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 565

  • Peso (kg)

    67,0

  • Peso incluido el embalaje (kg)

    71,0

  • Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)

    620

ENERGÍA

  • Clase de eficiencia energética (lavado)

    A

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

  • Añadir prenda

  • Pitido Encendido/apagado

  • Bloqueo infantil

  • Finalización diferida

  • Nivel de detergente

  • Luz del tambor

    No

  • Prelavado

  • Inicio remoto

  • Aclarado

    No

  • Aclarado + centrifugado

    No

  • Aclarado+

  • Nivel de suavizante

  • Centrifugado

    1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado

  • Vapor Steam

  • Temp.

    Fría/20/30/40/60/95℃

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash

  • Lavado

  • Anti arrugas

    No

  • Lavado en frío - ColdWash

    No

  • Limpieza de inyectores ezDispense

FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)

  • Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)

    44

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    5

  • Eco 40-60 (carga completa)

    0,670

  • Eco 40-60 (Media carga)

    0,430

  • Eco 40-60 (Cuarto de carga)

    0,260

  • Clase de eficiencia energética

    A

  • Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1360

  • Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)

    71

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,5

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,5

  • Rendimiento del centrifugado: clase energética

    A

  • Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)

    44,9

  • Programa estándar (solo lavado)

    Eco 40-60 40℃

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    228

  • Tiempo (Min) - (Media carga)

    174

  • Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)

    142

  • Capacidad de lavado (kg)

    9,0

  • Consumo de agua por ciclo (ℓ)

    50

EAN CODE

  • EAN Code

    8806084391957

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • Descargar ciclo

  • Monitorización de la energía

  • Inicio remoto y control del ciclo

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • Tub Clean Coach

  • Smart Pairing

OPCIONES/ACCESORIOS

  • Compatible con LG TWINWash

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO