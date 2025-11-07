We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550
Lavadora inteligente AI Direct Drive. Vapor, Autodosificación, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 550
Características principales
- Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
- 10 años de garantía en el motor
- AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
- TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 28% de electricidad
- Autodosificador: Olvídate de rellenar el detergente durante 6 semanas
- Vapor Steam Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas
¿Por qué escoger una lavadora LG?
Lavadora con inteligencia artificial
Detecta el peso y la suavidad del tejido para optimizar el rendimiento y proteger la ropa.
*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.
*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)
*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).
Autodosificación precisa y flexible
El detergente se está vertiendo en el recipiente de detergente de la lavadora.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Lava hasta 20 veces con nivel de dosificación normal (carga de 5 kg). Probado por el laboratorio interno de LG. Ciclo de algodón con nivel de detergente Normal".
Línea
Higiene y cuidado de tu ropa con vapor
Lavadora LG elimina alérgenos, ropa blanca y vapor, logo de alergia visible.
*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1360
CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense
Sí
CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam
Sí
Opciones adicionales - Anti arrugas
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color
Blanco
Tipo de puerta
Tapa de cristal templado tintado en negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
PROGRAMAS
Edredón
Sí
Algodón
Sí
Cuidado infantil con vapor
No
Cuidado antialérgico (lavadora)
Sí
Lavado Auto
No
Cuidado infantil
No
Ropa de bebé
No
Sábanas
No
Lavado en frío
No
Ropa de color
No
Algodón+
No
Ropa oscura
No
Delicado
Sí
Descarga de programa
Sí
Chaqueta de plumas
No
aclarado+ Centrifugar
No
Sintético
Sí
Eco 40-60
Sí
Delicado
No
Higiene
No
Intensivo 60
No
Mixtos
Sí
Prendas de exterior
No
Rápido 30
No
Lavado rápido
No
Refresco
No
Aclarado+Centrifugado
No
Lavado silencioso
No
Cuidado de la piel
No
Mangas y cuellos
No
Rápido 14
Sí
Lavado+Secado rápido
No
Ropa deportiva
Sí
Anti manchas
No
Refresco con vapor
No
Limpieza de la cuba
No
TurboWash 39
No
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Algodón 20°C
No
Lavado a mano
No
Vaqueros / Ropa oscura
No
Prelavado + Algodón
No
Rápido 12
No
Rápido 60
No
Aclarado
No
Centrifugado+Desagüe
No
Lavado y secado
No
Lana (Lavado a mano/Lana)
Sí
CONTROL Y PANTALLA
Finalización diferida
3-19 horas
Tipo de pantalla
Selector giratorio + LED + Botones
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de cifras
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial
Sí
Tipo
Lavadora de carga frontal
Señal de final de ciclo
Sí
Centum System
No
Secado Dual
No
Añadir prenda
Sí
Dosificación automática ezDispense
Sí
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
Sensor de carga
Sí
Vapor Steam
Sí
Luz del tambor
No
Vapor Steam+
No
Patas de nivelación
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
No
Tambor Powersoft
Sí
Sensor de vibración
Sí
Bateadores
Bateador de acero inoxidable
Suministro de agua (caliente/fría)
Solo frío
Nivel del agua
Automático
TurboWash
No
DIMENSIONES Y PESO
Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)
1100
Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)
660 x 890 x 660
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
Peso (kg)
67,0
Peso incluido el embalaje (kg)
71,0
Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)
620
ENERGÍA
Clase de eficiencia energética (lavado)
A
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
Sí
Añadir prenda
Sí
Pitido Encendido/apagado
Sí
Bloqueo infantil
Sí
Finalización diferida
Sí
Nivel de detergente
Sí
Luz del tambor
No
Prelavado
Sí
Inicio remoto
Sí
Aclarado
No
Aclarado + centrifugado
No
Aclarado+
Sí
Nivel de suavizante
Sí
Centrifugado
1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado
Vapor Steam
Sí
Temp.
Fría/20/30/40/60/95℃
Limpieza de la cuba
No
TurboWash
Sí
Lavado
Sí
Anti arrugas
No
Lavado en frío - ColdWash
No
Limpieza de inyectores ezDispense
Sí
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)
44
Galardonada con el premio "EU Ecolabel award
Sí
Duración del modo sin apagar (Mín.)
5
Eco 40-60 (carga completa)
0,670
Eco 40-60 (Media carga)
0,430
Eco 40-60 (Cuarto de carga)
0,260
Clase de eficiencia energética
A
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1360
Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)
71
Consumo energético (W): modo apagado
0,5
Consumo energético (W): modo encendido
0,5
Rendimiento del centrifugado: clase energética
A
Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)
44,9
Programa estándar (solo lavado)
Eco 40-60 40℃
Tiempo (Min.) - (carga completa)
228
Tiempo (Min) - (Media carga)
174
Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)
142
Capacidad de lavado (kg)
9,0
Consumo de agua por ciclo (ℓ)
50
EAN CODE
EAN Code
8806084391957
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
Descargar ciclo
Sí
Monitorización de la energía
Sí
Inicio remoto y control del ciclo
Sí
ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Tub Clean Coach
Sí
Smart Pairing
Sí
OPCIONES/ACCESORIOS
Compatible con LG TWINWash
No
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.