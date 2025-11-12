Secadora con Inteligencia artificial 9kg, B, con Bomba de calor Dual Inverter, Blanca , Serie 500

*La garantía de por vida del motor y el compresor de la secadora ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de las secadoras, calculada en 12 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor/compresor (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/. Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

**Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.