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Torre de lavado y secado | LG TORRE1009W.SET 1400rpm, TurboWash 360º, 10kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C
Torre de lavado y secado | LG TORRE1009W.SET 1400rpm, TurboWash 360º, 10kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C
Características principales
- Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
- TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 28% de electricidad
- AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
- Garantía de por vida¹ (30 años) en el motor y compresor
- DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
- Modo de secado: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
¿Por qué escoger una lavadora LG?
*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.
*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).
*Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.
Higiene y cuidado de tu ropa con vapor
Se muestra una bata blanca suave y un animal de peluche con vapor en el tambor de la lavadora.
*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
Controla tu lavadora estés donde estés
Control por voz
Control inteligente
Fácil mantenimiento
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
Preguntas frecuentes
Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?
Todas las lavadoras LG cuentan con medidas estándar de alto y ancho. Lo que varía es la profundidad que cambia en función de la capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x alto 850 mm x fondo 565-675 mm.
Qué capacidad debo elegir para mi lavadora?
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Si tienes una familia numerosa o sueles tener coladas muy grandes, recomendamos un modelo de 11 a 13 kg. Recuerda que nuestros electrodomésticos ofrecen mayor capacidad en el mismo tamaño de lavadora.
Cómo elegir una lavadora eficiente?
Consulta la etiqueta energética de la lavadora para elegir la más eficiente: calificación A (mejor) a G (peor). Pero para ahorrar no solo importa el consumo eléctrico, también es importante asegurarnos de que la lavadora cuenta con clasificación A en niveles de energía, centrifugado y ruido.
Cómo elegir el mejor programa de lavado para cada colada?
Primero hay que consultar la etiqueta de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en la lavadora. Además, las lavadoras LG con Inteligencia Artificial detectan las características de los tejidos y establece los movimientos óptimos del tambor para cada colada.
Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?
Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que presume de tener clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de tu electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de alargar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido. *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.
Cómo beneficia la IA de aprendizaje profundo DD™ a mi lavandería?
Las máquinas Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas con el mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.
Qué es la función LG Quick Wash?
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord
Qué puede hacer una lavadora inteligente?
Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa conserve su mejor aspecto durante más tiempo. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™. * Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.
Qué es la función de vapor en la lavadora LG?
LG's patented Steam™ technology (on select models) effectively combats allergens. The Allergy Care feature steams clothes at the start of the wash cycle to loosen fibers and dissolve allergens, including pollen and dust.
Qué colores de lavadoras existen?
LG cuenta con modelos en color blanco e Inox,, para que elijas la que mejor encaja en tu hogar.
Guía paso a paso
Configura tu nueva lavadora LG: rápido y sencillo
Sigue nuestra guía de vídeo simple, paso a paso, para instalar tu nueva lavadora LG de carga frontal, incluyendo conexiones de agua y desagüe, y nivelación. Comienza a lavar hoy mismo.
*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo del producto y las regulaciones locales. Consulte siempre el manual de su producto para obtener instrucciones de seguridad específicas del modelo.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*Según el estándar IEC, ciclo de algodón con modo de energía.
**Potencial de calentamiento global: R290: 3, R134a: 1340.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
* Testado por Intertek en Diciembre de 2019, en ciclo de algodón de 9 kg, comparación entre el modo de tiempo y el modo de energía para el modelo representativo RC90V9AV2Q, y aplicable a la familia de modelos RC80V*****, RC90V*****, RH80V*****, RH90V*****. El resultado puede variar en función de , entre otros, las condiciones ambientales externas.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*El nivel de limpieza del condensador puede diferir según el entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento de la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y el nivel de humedad inicial de la colada.
Resultado aprobados por la Fundación Británica de Alergología
*Los resultados del análisis pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior
Smart Pairing
Conecta tu lavadora y tu secadora al wifi. 'Tu secadora te sugerirá el programa óptimo para tu colada en base al programa y al patrón de lavado que hayas elegido en tu lavadora previamente.
Descarga programas adicionales
Descarga programas adicionales de secado como ropa de deporte, mantas, lencería o reducción de arrugas.
Control remoto
Controla tu secadora estés donde estés y monitoriza su consumo energético.
Sistema de autodiagnóstico
Sistema de autodiagnóstico: la secadora se auto diagnostica y transmite la incidencia al servicio técnico. Agiliza la reparación y evita visitas innecesarias ahorrando tiempo y dinero.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
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