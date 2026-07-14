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Torre de lavado y secado | LG TORRE109IN.SET AI Direct Drive, TurboWash 360º, 10kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C
Torre de lavado y secado | LG TORRE109IN.SET AI Direct Drive, TurboWash 360º, 10kg lavado, 9kg secado, Serie 900, clasificación A/C
Características principales
- Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
- TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 28% de electricidad
- AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
- Garantía de por vida¹ (30 años) en el motor y compresor
- DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
- Modo de secado: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
¿Por qué escoger una lavadora LG?
Te ahorran dinero al lavar
Consume un 10% menos que la clase A
Tienen gran capacidad
Tanto en lavado como en secado
Reconoce las caracaterísticas de los tejidos para un lavado mejor
Gracias a la inteligencia artificial AI DD™ establece los movimientos más adecuados para proteger al tejido
*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.
*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)
*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).
*Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.
Línea
Higiene y cuidado de tu ropa con vapor
Se muestra una bata blanca suave y un animal de peluche con vapor en el tambor de la lavadora.
*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.
Controla tu lavadora estés donde estés
Control por voz
Control inteligente
Fácil mantenimiento
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
**Potencial de calentamiento global: R290: 3, R134a: 1340.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
* Testado por Intertek en Diciembre de 2019, en ciclo de algodón de 9 kg, comparación entre el modo de tiempo y el modo de energía para el modelo representativo RC90V9AV2Q, y aplicable a la familia de modelos RC80V*****, RC90V*****, RH80V*****, RH90V*****. El resultado puede variar en función de , entre otros, las condiciones ambientales externas.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*El nivel de limpieza del condensador puede diferir según el entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento de la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y el nivel de humedad inicial de la colada.
Resultado aprobados por la Fundación Británica de Alergología
*Los resultados del análisis pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior
Smart Pairing
Conecta tu lavadora y tu secadora al wifi. 'Tu secadora te sugerirá el programa óptimo para tu colada en base al programa y al patrón de lavado que hayas elegido en tu lavadora previamente.
Descarga programas adicionales
Descarga programas adicionales de secado como ropa de deporte, mantas, lencería o reducción de arrugas.
Control remoto
Controla tu secadora estés donde estés y monitoriza su consumo energético.
Sistema de autodiagnóstico
Sistema de autodiagnóstico: la secadora se auto diagnostica y transmite la incidencia al servicio técnico. Agiliza la reparación y evita visitas innecesarias ahorrando tiempo y dinero.
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*Garantía de por vida del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
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