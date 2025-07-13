Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Es una imagen que promociona una campaña donde se ofrece un cupón por escribir una reseña de un producto LG

Es una imagen que promociona una campaña donde se ofrece un cupón por escribir una reseña de un producto LG

Own an LG product? Your reward moment starts now!

It’s Review Time : Leave a review & win!

Purchase an LG product and share your review with photos!
Join the raffle and be one of 35 lucky winners to get a €200 voucher!

It’s Review Time : Leave a review & win! Enter Now
Event OverviewHow to ParticipateReview GuideProduct List

An unmissable event for LG buyers 🎁

Share your LG experience. Get Your Voucher!

Enjoying your LG product?


Share your review with photos now and enter the raffle

— 35 winners will be selected by raffle to receive a voucher! 
 

  • Eligibility : Purchases : Jan 2023 – October 17, 2025
  • Event period : September 08, 2025 – October 24, 2025
  • Winner announcement : October 31, 2025 

(Winners will be contacted individually, and prizes will be delivered within 7 business days from the announcement date)

Enter Now
It’s easy to leave a review ✍️

How to participate

Bought an LG product after January 1, 2023?

Share your story with 2+ photos and a 150-character review —

and you could win a voucher worth up to €200!

Enter Now

Step1

Select the Product to Review

Reviews can be submitted in the PDP section.

- Find your product using Search or the GNB menu.

- In the product list, click ‘View More’ for your item

Step2

Click the “Write a Review” Button

Click ‘Write a Review’ at the top or bottom of the PDP to open the review pop-up

Step3

Write Your Review

Please write your review including the required items (150+ chars, 2+ photos)

Step4

After submission, move to the entry page

[Enter Now] via PDP/PBP review banner or promotion page

Step5

Capture and submit your proof

On the entry page, please provide and upload the following:
- Purchase proof : Screenshot with serial number
- Review proof : Review submission screenshot + email for review

Step6

Entry Completion

Submit all items and click [Submit] to finish your entry

📢 To write a review, click the product to view its detail page

Promotional Product List

icon 1

Oferta de Bienvenida

5% en tu primera compra o 10% comprando 2 o más productos en compras superiores a 150€ (excepto pcs y outlet)

icon 3

Envíos
gratis

Recibirás tu pedido coordinado por LG en un plazo estimado de 24-72 horas (días laborables)

icon 2

Financiación 0% TAE

Paga poco a poco tus compras hasta en 6 pagos al 0% TAE o si lo prefieres hasta en 48 meses

Te premiamos con un 1,5%
del valor de tu compra¹

Ventaja exclusiva para miembros

Iniciar SesiónÚnete a nosotros

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 7 de julio de 2025, disponible a través de la app Apple TV en modelos con Smart TV webOS 4.5 o posterior. La oferta incluye una suscripción de 3 meses por 4,99 € en total, a contar desde la fecha de canje, válida únicamente para nuevas suscripciones a Apple TV+ o para reactivar suscripciones que cumplan con los requisitos en tu región. Se permite una sola oferta por ID de Apple y por dispositivo. Una vez finalizados los 3 meses promocionales, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región hasta que lo canceles. Es necesario contar con un ID de Apple con un método de pago asociado; el cargo se realizará en el método registrado, y puedes cancelar hasta un día antes de la renovación en la configuración de tu cuenta. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de Apple, disponibles en https://www.apple.com/es/legal/internet-services/itunes/es/terms.html. Debes cumplir con la edad mínima establecida en tu país y en la tienda desde la que actives la oferta, además de usar productos y servicios compatibles. Esta oferta no es combinable con otras que otorguen acceso al mismo servicio. Apple TV+ es una marca de servicio de Apple Inc. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “Baby Shark World” en modelos con Smart TV webOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita, válida únicamente para nuevas suscripciones o para antiguos suscriptores que deseen renovar su suscripción, a contar desde la fecha de canje. La prueba está limitada a un solo uso por parte de usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Al finalizar el mes gratuito, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que sea cancelado por el usuario. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de Baby Shark World. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “Play.Works” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita y acceso a juegos exclusivos, a contar desde la fecha de canje. La prueba está limitada a un solo uso por parte de nuevos usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de Play Works. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “STINGRAY KARAOKE” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita del servicio, válida únicamente para nuevas suscripciones a STINGRAY KARAOKE a partir de la fecha de canje, limitada a un solo uso por usuario y dispositivo que obtengan el código durante el período promocional. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de STINGRAY KARAOKE. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “FILMIN” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 1 mes de prueba gratuita, válida únicamente para nuevas suscripciones a FILMIN a partir de la fecha de canje, limitada a un solo uso por usuario y dispositivo que obtengan el código durante el período promocional. Es necesario asociar un método de pago válido. Al finalizar el período de prueba, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que lo canceles previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de FILMIN, disponibles en www.filmin.es/aviso-legal. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 22 de junio de 2025. Independientemente de la fecha de canje, el contenido estará disponible desde dicha fecha hasta el 30 de junio de 2025. La oferta está disponible a través de la aplicación “LG MOVIES & TV” en modelos con Smart TV WebOS 22 o posterior. El cupón aplica únicamente para nuevas suscripciones a LG MOVIES & TV y está limitado a un solo uso por usuario y dispositivo durante el período promocional. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de LG MOVIES & TV. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025. La oferta está disponible a través de la aplicación “LG RADIO” en modelos con Smart TV WebOS 21 o posterior. La prueba está limitada a un solo uso por parte de nuevos usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario de LG RADIO+  por dispositivo.  La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de LG Radio+. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios. 

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 15 de julio de 2025. Disponible a través de la aplicación “STAGE+” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 3 meses de prueba gratuita de STAGE+, contados desde la fecha de canje. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. Es necesario asociar un método de pago válido. Al finalizar el período de prueba, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que lo canceles previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de STAGE+. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025. Disponible a través de la aplicación “MUBI” en modelos con Smart TV WebOS 4.5 o posterior. La oferta incluye 3 meses de prueba gratuita, válida únicamente para nuevas suscripciones a MUBI o para la reactivación de cuentas que cumplan con los requisitos en tu región. La prueba está limitada a un solo uso por parte de nuevos usuarios o de usuarios que reactiven su cuenta y obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo. Es necesario asociar un método de pago válido. Al finalizar el período de prueba, el plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que lo canceles previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de MUBI. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025.

Disponible a través de la aplicación “Blacknut Cloud Gaming” en modelos con Smart TV webOS 6.0 o posterior. La oferta incluye una suscripción de 1 mes a Blacknut Cloud Gaming por 1 €, válida a partir de la fecha de canje, e incluye previamente una demo gratuita de 30 minutos del servicio. Oferta válida únicamente para nuevas suscripciones a Blacknut Cloud Gaming, limitada a un solo uso por parte de usuarios que obtengan el código durante el período promocional. Se permite una sola oferta por usuario y por dispositivo para Blacknut Cloud Gaming. Una vez superado el periodo de demo gratuito de 30 minutos, será necesario asociar un método de pago válido para activar la suscripción de 1 mes por 1 €. El plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región, salvo que el usuario lo cancele previamente. La oferta está sujeta a los términos y condiciones y a la política de privacidad de Blacknut Cloud Gaming.

LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025. Ofrece un 50 % de descuento en la compra o alquiler de contenidos para todos los usuarios, tanto nuevos como registrados, que accedan a la aplicación PRIME VIDEO en modelos con Smart TV webOS 4.5 o posterior. La oferta está sujeta a cambios; consulte los términos y condiciones de Prime Video en primevideo.com/help para más detalles. Amazon.com, Inc. y sus afiliados no patrocinan esta promoción. Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

 

Cupón válido para su canje entre el 19 de mayo y el 30 de junio de 2025, disponible a través de la aplicación “THE JACKBOX PARTY STARTER” en modelos con Smart TV webOS 6.0 o posterior. La oferta incluye una suscripción de 1 mes a THE JACKBOX PARTY STARTER por 1 € durante el primer mes, que incluye previamente una demo gratuita de 30 minutos. Válida únicamente para nuevas suscripciones a partir de la fecha de canje, limitada a un solo uso por usuario y dispositivo que obtengan el código durante el período promocional. Tras superar los 30 minutos de demo, se requiere asociar un método de pago válido para acceder a la oferta del mes por 1 €. El plan se renovará automáticamente al precio mensual vigente en tu región hasta que sea cancelado. La oferta está sujeta a los términos y condiciones, así como a la política de privacidad de THE JACKBOX PARTY STARTER. LG no se hace responsable por errores, omisiones o cualquier inconveniente derivado del canje de la promoción o del uso de los servicios.

